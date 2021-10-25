Швейцарцы показали «Ниву» 1984 года для Дакара

В этот уик-энд в Цюрихе пришла презентация команды Niva Red Legend Team, которая в январе следующего года выступит в ралли-марафоне «Дакар» в классе Dakar Classic.

В этой категории можно заявляться на любой технике, которая выходила на старт «Дакара» до 2002 года. Пилот Марио Якобер и штурман Сладан Мильич получат в свое распоряжение подготовленный ВАЗ 2121 «Нива» 1984 года постройки. Они заявили номер 763 — региональный автомобильный код Самарской области. Если он будет одобрен, именно под этими числами экипаж стартует в «Дакаре».

«Мы очень гордимся тем, что будем принимать участие в ралли Dakar Classic на культовом внедорожнике LADA Niva T1, который мы подготовили самостоятельно, – сказал пилот Марио Якобер. – От момента идеи принять участие в ралли до сегодняшней презентации прошло меньше года, и мы уже преодолели огромный путь. Мы благодарны за поддержку всем нашим партнерам, профессиональному сообществу гонщиков, подписчикам и, конечно, нашим семьям. Вместе мы сможем пройти это путь до конца!».

Следить за подготовкой и соревнованиями можно с помощью аккаунта команды @nivaredlegendteam в инстаграме и на одноименном YouTube-канале, а также на официальных страницах LADA в социальных сетях.