Семеро пилотов LADA сразятся в этот уик-энд в картинге

В этот уик-энд команду LADA Spoert ROSNEFT ждет не только грандиозное сражение на трассе «Игора-Драйв» в рамках чемпионата РСКГ, но и выступление юных спортсменов в картинге. На трассе в Курске в рамках уик-энда «Серебряный карт 2021» пройдут этапы Чемпионата и Первенства России в классах «Национальный» «Национальный-юниор» и «Кадет», а также сражение за «Приз Льва Коновалова».

От LADA Sport ROSNEFT заявлено сразу семеро картингистов. Так, в классе «Национальный» Чемпионата России выступит Григорий Примак, а в классе «Кадет» Первенства России за команду поедет Михаил Ангальдт.

За «Приз Льва Коновалова» в цветах LADA Sport ROSNEFT в классе KZ2 сражаются гонщики Алексей Смородинов, Антон Незванкин и Дмитрий Шепет. Кроме них в классе «Мини» за «Ладу» выступит Артем Черкозьянов, а в классе OK-Junior Георгий Огуленко.

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