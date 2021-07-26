Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая / Семеро пилотов LADA сразятся в этот уик-энд в картинге Следующая / LADA увезла с этапа РСКГ в Питере 15 кубков
LADA Sport ROSNEFT Отчет о гонке

Раллисты LADA выиграли этап «Ураласбест-2021» в классе «1400H»

Автор:
, Редактор

Вячеслав Никонов и Алексей Крылов опередили соперников в своем классе и стали четвертыми в абсолюте

Раллисты LADA выиграли этап «Ураласбест-2021» в классе «1400H»

Представляющий команду LADA Sport ROSNEFT экипаж Вячеслава Никонова и Алексея Крылова на гоночной «Гранте» стал быстрейшим на этапе Кубка России по ралли «Ураласбест-2021» в классе «1400H».

Более того, Никонов с Крыловым стали четвертыми в абсолюте, уступив лишь двум экипажам на полноприводных Mitsubishi Lancer Evolution и Subaru Impreza, а также одной Mazda MX5 из более мощного класса «2000H».

Александр Сакаданов и Ярослав Федоров, которые от имени LADA Sport ROSNEFT на дорестайлинговой «Калине» выступили как раз в классе «2000Н» показали третье время, уступив уже упомянутой «Мазде», а также экипажу частной команды на рестайлинговой «Ладе Калине».

Следующий этап Кубка России по ралли пройдет под Выборгом и стартует 14 августа. Туда уже приедет основной экипаж «Лады» с Дмитрием Вороновым и Виктором Позерном, которые сражаются за победу в сезоне в классе «1600Н».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Семеро пилотов LADA сразятся в этот уик-энд в картинге

Предыдущая новость

Семеро пилотов LADA сразятся в этот уик-энд в картинге

Следующая новость

LADA увезла с этапа РСКГ в Питере 15 кубков

LADA увезла с этапа РСКГ в Питере 15 кубков
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: Боттаса вынудили устроить аварию в Венгрии

5 ч
2
Формула 1

Вильнев предсказал напарника Хэмилтона. Это не Расселл и не Боттас

1 дн
3
Формула 1

Экс-пилот Ф1 раскритиковал судей за слабоволие

1 дн
4
Формула 1

Honda могла потерять мощность после директивы FIA

1 ч
5
Формула 1

Марко упрекнул Хэмилтона в лицемерии из-за жалоб на Алонсо

2 ч
Самое важное:
Команда LADA завоевала второе место на этапе картинга в Курске
lada

Команда LADA завоевала второе место на этапе картинга в Курске

3 авг. 2021 г.
Можно ли быть молодым успешным гонщиком в РФ? Мы такого нашли
lada

Можно ли быть молодым успешным гонщиком в РФ? Мы такого нашли

3 авг. 2021 г.
Картингисты «Лады» сразятся к Курске за очки в Чемпионате и Первенстве России
lada

Картингисты «Лады» сразятся к Курске за очки в Чемпионате и Первенстве России

31 июл. 2021 г.
Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске
lada

Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске

29 июл. 2021 г.
Талант Чубарова и расчет Ладыгина: как прошел третий этап РСКГ
lada

Талант Чубарова и расчет Ладыгина: как прошел третий этап РСКГ

28 июл. 2021 г.
Больше от
Сергей Иванов
Команда LADA завоевала второе место на этапе картинга в Курске
LADA Sport ROSNEFT

Команда LADA завоевала второе место на этапе картинга в Курске

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии Гран При Венгрии
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии

Mercedes впереди Red Bull: стартовая решетка Гран При Венгрии Гран При Венгрии
Формула 1

Mercedes впереди Red Bull: стартовая решетка Гран При Венгрии

Больше от
LADA Sport ROSNEFT
Можно ли быть молодым успешным гонщиком в РФ? Мы такого нашли
LADA Sport ROSNEFT

Можно ли быть молодым успешным гонщиком в РФ? Мы такого нашли

Картингисты «Лады» сразятся к Курске за очки в Чемпионате и Первенстве России
LADA Sport ROSNEFT

Картингисты «Лады» сразятся к Курске за очки в Чемпионате и Первенстве России

Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске
LADA Sport ROSNEFT

Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске

Самое читаемое Сегодня

Мнение: Боттаса вынудили устроить аварию в Венгрии
Формула 1 Формула 1

Мнение: Боттаса вынудили устроить аварию в Венгрии

Вильнев предсказал напарника Хэмилтона. Это не Расселл и не Боттас
Формула 1 Формула 1

Вильнев предсказал напарника Хэмилтона. Это не Расселл и не Боттас

Экс-пилот Ф1 раскритиковал судей за слабоволие
Формула 1 Формула 1

Экс-пилот Ф1 раскритиковал судей за слабоволие

Honda могла потерять мощность после директивы FIA
Формула 1 Формула 1

Honda могла потерять мощность после директивы FIA

Марко упрекнул Хэмилтона в лицемерии из-за жалоб на Алонсо
Формула 1 Формула 1

Марко упрекнул Хэмилтона в лицемерии из-за жалоб на Алонсо

Полмашины. На чем Ферстаппен провел гонку в Венгрии
Формула 1 Формула 1

Полмашины. На чем Ферстаппен провел гонку в Венгрии

Mercedes удивило отсутствие большого крыла Red Bull в Венгрии
Формула 1 Формула 1

Mercedes удивило отсутствие большого крыла Red Bull в Венгрии

Хэмилтон похвалил Феттеля за поддержку ЛГБТ
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон похвалил Феттеля за поддержку ЛГБТ

Самое важное:

Команда LADA завоевала второе место на этапе картинга в Курске
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Команда LADA завоевала второе место на этапе картинга в Курске

Можно ли быть молодым успешным гонщиком в РФ? Мы такого нашли
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Можно ли быть молодым успешным гонщиком в РФ? Мы такого нашли

Картингисты «Лады» сразятся к Курске за очки в Чемпионате и Первенстве России
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Картингисты «Лады» сразятся к Курске за очки в Чемпионате и Первенстве России

Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.