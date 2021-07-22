Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая / Картингисты LADA трижды поднялись на подиум в Рязани Следующая / Семеро пилотов LADA сразятся в этот уик-энд в картинге
LADA Sport ROSNEFT Новость

Раллисты LADA Sport ROSNEFT сразятся в Асбесте на этапе Кубка России

Автор:
, Редактор

На сей раз за команду выступят Вячеслав Никонов, Алексей Крылов, Александр Сакаданов и Ярослав Федоров

Раллисты LADA Sport ROSNEFT сразятся в Асбесте на этапе Кубка России

В этот уик-энд в уральском городе Асбест пройдет этап Кубка России по ралли, а также этап чемпионата Уральского федерального округа «Ураласбест-2021».

Основной экипаж команды LADA Sport ROSNEFT в составе Дмитрия Ворона и Виктора Позерна, которые на LADA Granta R2 лидируют в классе «1600Н», на этот раз на Урал не поедут, а дождутся следующего этапа в Выборге. Однако от команды заявлено еще два экипажа.

В классе «1400H» от LADA Sport ROSNEFT заявлены Вячеслав Никонов и Алексей Крылов, которые выступят на желтой «Гранте». А в классе «2000H» на гоночной «Калине» поедут Александр Сакаданов и Ярослав Федоров.

Всего в рамках этапа Кубка России участникам предстоит проехать почти 206 километров дистанции, из которых 88 километров придется на семь спецучастков.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Картингисты LADA трижды поднялись на подиум в Рязани

Предыдущая новость

Картингисты LADA трижды поднялись на подиум в Рязани

Следующая новость

Семеро пилотов LADA сразятся в этот уик-энд в картинге

Семеро пилотов LADA сразятся в этот уик-энд в картинге
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хорнер: Нам теперь светят проблемы, а штраф Боттаса – пустяк

1 дн
2
Формула 1

Анализ: как Aston Martin попробует вернуть Феттелю второе место

21 ч
3
Формула 1

Хэмилтон: В отпуске Red Bull надо бы подумать над своими словами

1 дн
4
Формула 1

Жил в фургоне и размазал Ферстаппена. Кто такой Эстебан Окон

17 ч
5
Формула 1

Льюис был на рестарте один. А что, если бы и он поехал в боксы?

18 ч
Самое важное:
Картингисты «Лады» сразятся к Курске за очки в Чемпионате и Первенстве России
lada

Картингисты «Лады» сразятся к Курске за очки в Чемпионате и Первенстве России

31 июл. 2021 г.
Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске
lada

Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске

29 июл. 2021 г.
Талант Чубарова и расчет Ладыгина: как прошел третий этап РСКГ
lada

Талант Чубарова и расчет Ладыгина: как прошел третий этап РСКГ

28 июл. 2021 г.
LADA увезла с этапа РСКГ в Питере 15 кубков
lada

LADA увезла с этапа РСКГ в Питере 15 кубков

26 июл. 2021 г.
Раллисты LADA выиграли этап «Ураласбест-2021» в классе «1400H»
lada

Раллисты LADA выиграли этап «Ураласбест-2021» в классе «1400H»

26 июл. 2021 г.
Больше от
Сергей Иванов
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии Гран При Венгрии
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии

Mercedes впереди Red Bull: стартовая решетка Гран При Венгрии Гран При Венгрии
Формула 1

Mercedes впереди Red Bull: стартовая решетка Гран При Венгрии

Картингисты «Лады» сразятся к Курске за очки в Чемпионате и Первенстве России
LADA Sport ROSNEFT

Картингисты «Лады» сразятся к Курске за очки в Чемпионате и Первенстве России

Больше от
LADA Sport ROSNEFT
Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске
LADA Sport ROSNEFT

Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске

Талант Чубарова и расчет Ладыгина: как прошел третий этап РСКГ
LADA Sport ROSNEFT

Талант Чубарова и расчет Ладыгина: как прошел третий этап РСКГ

LADA увезла с этапа РСКГ в Питере 15 кубков
LADA Sport ROSNEFT

LADA увезла с этапа РСКГ в Питере 15 кубков

Самое читаемое Сегодня

Хорнер: Нам теперь светят проблемы, а штраф Боттаса – пустяк
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Нам теперь светят проблемы, а штраф Боттаса – пустяк

Анализ: как Aston Martin попробует вернуть Феттелю второе место
Формула 1 Формула 1

Анализ: как Aston Martin попробует вернуть Феттелю второе место

Хэмилтон: В отпуске Red Bull надо бы подумать над своими словами
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: В отпуске Red Bull надо бы подумать над своими словами

Жил в фургоне и размазал Ферстаппена. Кто такой Эстебан Окон
Формула 1 Формула 1

Жил в фургоне и размазал Ферстаппена. Кто такой Эстебан Окон

Льюис был на рестарте один. А что, если бы и он поехал в боксы?
Формула 1 Формула 1

Льюис был на рестарте один. А что, если бы и он поехал в боксы?

Феттеля убрали со второго места в протоколе Гран При Венгрии
Формула 1 Формула 1

Феттеля убрали со второго места в протоколе Гран При Венгрии

Расселл проскочил на второе место – что это было и почему его не наказали?
Формула 1 Формула 1

Расселл проскочил на второе место – что это было и почему его не наказали?

Сайнс должен был помочь Алонсо биться с Хэмилтоном? Слово Alpine
Формула 1 Формула 1

Сайнс должен был помочь Алонсо биться с Хэмилтоном? Слово Alpine

Самое важное:

Картингисты «Лады» сразятся к Курске за очки в Чемпионате и Первенстве России
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Картингисты «Лады» сразятся к Курске за очки в Чемпионате и Первенстве России

Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске

Талант Чубарова и расчет Ладыгина: как прошел третий этап РСКГ
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Талант Чубарова и расчет Ладыгина: как прошел третий этап РСКГ

LADA увезла с этапа РСКГ в Питере 15 кубков
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

LADA увезла с этапа РСКГ в Питере 15 кубков

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.