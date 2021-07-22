Раллисты LADA Sport ROSNEFT сразятся в Асбесте на этапе Кубка России

В этот уик-энд в уральском городе Асбест пройдет этап Кубка России по ралли, а также этап чемпионата Уральского федерального округа «Ураласбест-2021».

Основной экипаж команды LADA Sport ROSNEFT в составе Дмитрия Ворона и Виктора Позерна, которые на LADA Granta R2 лидируют в классе «1600Н», на этот раз на Урал не поедут, а дождутся следующего этапа в Выборге. Однако от команды заявлено еще два экипажа.

В классе «1400H» от LADA Sport ROSNEFT заявлены Вячеслав Никонов и Алексей Крылов, которые выступят на желтой «Гранте». А в классе «2000H» на гоночной «Калине» поедут Александр Сакаданов и Ярослав Федоров.

Всего в рамках этапа Кубка России участникам предстоит проехать почти 206 километров дистанции, из которых 88 километров придется на семь спецучастков.

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