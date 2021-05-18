Превосходство Ладыгина и юные герои: как прошел первый этап РСКГ

В минувшие выходные на автодроме Смоленское кольцо прошел первый этап нового сезона российской гоночной серии СМП РСКГ. Гонка проходила без зрителей, однако поклонники автоспорта все же всячески пытались следить за сражениями через забор.

В прошлом LADA Sport ROSNEFT стала победителем в командном зачете во всех классах, где она была представлена, так что в этот раз именно от ее пилотов ждали борьбы за лидерство. И не зря. Впрочем, и без сюрпризов не обошлось.

Как и в прошлом сезоне, LADA заявлена в трех классах. Это «Туринг-Лайт», где гонщики выступают на гоночных «Грантах», а также «Супер-Продакшн» и «Туринг», где марка представлена уже основательно подготовленными «Вестами».

В «Туринг-Лайте» за команду LADA Sport ROSNEFT в этот раз дебютировал действующий чемпион России по картингу Иван Чубаров. Он то и стал главным героем (и отчасти антигероем) утренней гонки. В квалификации Иван был пятым, но на старте сумел вырваться в лидеры.

Первые секунды гонки стоит описать особо. Сразу пятеро гонщиков отлично стартовали, буквально выстроившись перед первым поворотом в одну линию. Чубаров оказался во внутренней части и, не желая уступать соперникам, подтолкнул соседнюю машину наружу.

Соперник Чубарова ударил следующую машину, та следующую, а в итоге наиболее пострадавшим в этой толкотне оказался напарник Ивана по LADA Sport ROSNEFT Леонид Панфилов.

К счастью, все участники толкотни в первом повороте смогли продолжить выступление, а захвативший лидерство Чубаров в своей дебютной гонке в классе «Туринг Лайт» первым увидел клетчатый флаг. Правда, радоваться победе Ивану пришлось недолго: судьи посчитали его действия на старте излишне агрессивными и прибавили к результату гонщика 30 секунд, что отбросило его на девятое место. Зато штраф Чубарова позволил финишировавшему четвертым Панфилову подняться на призовое место.

Реабилитироваться Чубарову пришлось во второй гонке. Стартовав на реверсивной решетке вторым, он удержал позицию до самого финиша и на сей раз смог на всех законных основаниях отпраздновать свой первый подиум.

В классе «Туринг Лайт» Чубаров сменил в команде LADA Sport ROSNEFT Владимира Шешенина, который теперь ездит в «Супер-Продакшене», где, похоже, успел прекрасно освоиться.

Шешенин пришел на место прошлогоднего обладателя Кубка Владислава Незванкина, который в этом году завершил гоночную карьеру и сосредоточивала на руководстве всей LADA Sport. Именно Шешенин возглавил первую гонку и уверенно шел к победе, но незадолго до финиша был вынужден сойти из-за технических проблем. В итоге победителем утренней гонки стал Максим Чернев, который также выступает на «Ладе Весте», но за частную команду. Самое интересное, что Чернев до этой гонки не выступал в РСКГ несколько лет. Правда, уже после финиша судьи прибавили к времени Максима пять секунд за обгон под желтыми флагами, что сделало его третьим.

За перерыв механики LADA Sport ROSNEFT починили машину Шешенина, и во второй гонке он доказал, что его утренняя скорость была не случайна, победив, что называется, «в одни ворота».

Наконец, самое интересное происходило в классе «Туринг», где гонщики выступают на наиболее мощных автомобилях.

В первой гонке пилот LADA Sport ROSNEFT Михаил Митяев стартовал с поула и долгое время оставался лидером. Его напарник, действующий чемпион Кирилл Ладыгин шел третьим, а между ними вклинился Григорий Бурлицкий на Hyundai. На девятом круге на трассе появились желтые флаги – остановился автомобиль Mazda класса «Супер-Продакшн» Василия Владыкина. Выехал автомобиль безопасности и, неожиданно, Бурлицкий заехал в боксы и сошел с дистанции, позволив пилотам LADA возглавить пелотон.

На этом, однако, борьба не закончилась. За три круга до финиша над Смоленским кольцом начался небольшой дождь, из-за чего сразу несколько пилотов не смогли удержать свои машины в пределах трассы. В этих условиях опытный Ладыгин оказался быстрее своего напарника и опередил Митяева. Последнему осталось утешаться дополнительным очками за победу в квалификации и лучший круг в гонке.

Кирилл Ладыгин

На правах победителя, Ладыгин вытянул жребий, определяющий порядок реверсивного старта во второй гонке. Выпала цифра семь, что отбросило Ладыгина на пятое место на решетке: в РСКГ реверсивный старт отсчитывается не от результата первой гонки, а от порядка в квалификации, где Кирилл был третьим.

По ходу гонки действующий чемпион сумел прорваться на второе место, но так и не смог опередить победителя. А им стал дебютант серии, 17-летний Егор Фокин, также выступающий на «Весте» частной команды. В первой гонки Фокин под дождем уехал в отбойник и не финишировал, но стартовав с первого места во второй не уступил победу даже Ладыгину.

После финиша Ладыгин признался, что по темпу был быстрее соперника, но тот не совершал ошибок и так и не дал себя обогнать. К тому же сзади, по словам Ладыгина, их преследовал Иван Лукашевич, который берег шины и очевидно ждал, когда лидеры в пылу борьбы ошибутся и позволят ему вырваться вперед.

Благодаря победному дублю в первой гонке и второму месту Ладыгина во второй LADA Sport ROSNEFT после этапа в Смоленске возглавляет командный зачет в классе «Туринг». В «Супер-Продакшне» и «Туринг Лайте» тольяттинцы пока занимают вторые строчки в общем зачете. Следующий этап РСКГ состоится 19-20 июня на нижегородской трассе.