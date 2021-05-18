Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Пилот LADA Sport ROSNEFT одержал вторую победу в чемпионате России по картингу
LADA Sport ROSNEFT Самое интересное

Превосходство Ладыгина и юные герои: как прошел первый этап РСКГ

Автор:
, Редактор

Пилоты команды LADA Sport ROSNEFT одержали две победы и шесть раз поднялись на подиум в Смоленске

Превосходство Ладыгина и юные герои: как прошел первый этап РСКГ

В минувшие выходные на автодроме Смоленское кольцо прошел первый этап нового сезона российской гоночной серии СМП РСКГ. Гонка проходила без зрителей, однако поклонники автоспорта все же всячески пытались следить за сражениями через забор.

В прошлом LADA Sport ROSNEFT стала победителем в командном зачете во всех классах, где она была представлена, так что в этот раз именно от ее пилотов ждали борьбы за лидерство. И не зря. Впрочем, и без сюрпризов не обошлось.

Как и в прошлом сезоне, LADA заявлена в трех классах. Это «Туринг-Лайт», где гонщики выступают на гоночных «Грантах», а также «Супер-Продакшн» и «Туринг», где марка представлена уже основательно подготовленными «Вестами».

В «Туринг-Лайте» за команду LADA Sport ROSNEFT в этот раз дебютировал действующий чемпион России по картингу Иван Чубаров. Он то и стал главным героем (и отчасти антигероем) утренней гонки. В квалификации Иван был пятым, но на старте сумел вырваться в лидеры.

Первые секунды гонки стоит описать особо. Сразу пятеро гонщиков отлично стартовали, буквально выстроившись перед первым поворотом в одну линию. Чубаров оказался во внутренней части и, не желая уступать соперникам, подтолкнул соседнюю машину наружу.

Соперник Чубарова ударил следующую машину, та следующую, а в итоге наиболее пострадавшим в этой толкотне оказался напарник Ивана по LADA Sport ROSNEFT Леонид Панфилов.

К счастью, все участники толкотни в первом повороте смогли продолжить выступление, а захвативший лидерство Чубаров в своей дебютной гонке в классе «Туринг Лайт» первым увидел клетчатый флаг. Правда, радоваться победе Ивану пришлось недолго: судьи посчитали его действия на старте излишне агрессивными и прибавили к результату гонщика 30 секунд, что отбросило его на девятое место. Зато штраф Чубарова позволил финишировавшему четвертым Панфилову подняться на призовое место.

Реабилитироваться Чубарову пришлось во второй гонке. Стартовав на реверсивной решетке вторым, он удержал позицию до самого финиша и на сей раз смог на всех законных основаниях отпраздновать свой первый подиум.

В классе «Туринг Лайт» Чубаров сменил в команде LADA Sport ROSNEFT Владимира Шешенина, который теперь ездит в «Супер-Продакшене», где, похоже, успел прекрасно освоиться.

 

Шешенин пришел на место прошлогоднего обладателя Кубка Владислава Незванкина, который в этом году завершил гоночную карьеру и сосредоточивала на руководстве всей LADA Sport. Именно Шешенин возглавил первую гонку и уверенно шел к победе, но незадолго до финиша был вынужден сойти из-за технических проблем. В итоге победителем утренней гонки стал Максим Чернев, который также выступает на «Ладе Весте», но за частную команду. Самое интересное, что Чернев до этой гонки не выступал в РСКГ несколько лет. Правда, уже после финиша судьи прибавили к времени Максима пять секунд за обгон под желтыми флагами, что сделало его третьим.

За перерыв механики LADA Sport ROSNEFT починили машину Шешенина, и во второй гонке он доказал, что его утренняя скорость была не случайна, победив, что называется, «в одни ворота».

Наконец, самое интересное происходило в классе «Туринг», где гонщики выступают на наиболее мощных автомобилях.

 

В первой гонке пилот LADA Sport ROSNEFT Михаил Митяев стартовал с поула и долгое время оставался лидером. Его напарник, действующий чемпион Кирилл Ладыгин шел третьим, а между ними вклинился Григорий Бурлицкий на Hyundai. На девятом круге на трассе появились желтые флаги – остановился автомобиль Mazda класса «Супер-Продакшн» Василия Владыкина. Выехал автомобиль безопасности и, неожиданно, Бурлицкий заехал в боксы и сошел с дистанции, позволив пилотам LADA возглавить пелотон.

На этом, однако, борьба не закончилась. За три круга до финиша над Смоленским кольцом начался небольшой дождь, из-за чего сразу несколько пилотов не смогли удержать свои машины в пределах трассы. В этих условиях опытный Ладыгин оказался быстрее своего напарника и опередил Митяева. Последнему осталось утешаться дополнительным очками за победу в квалификации и лучший круг в гонке.

Кирилл Ладыгин

Кирилл Ладыгин

На правах победителя, Ладыгин вытянул жребий, определяющий порядок реверсивного старта во второй гонке. Выпала цифра семь, что отбросило Ладыгина на пятое место на решетке: в РСКГ реверсивный старт отсчитывается не от результата первой гонки, а от порядка в квалификации, где Кирилл был третьим.

По ходу гонки действующий чемпион сумел прорваться на второе место, но так и не смог опередить победителя. А им стал дебютант серии, 17-летний Егор Фокин, также выступающий на «Весте» частной команды. В первой гонки Фокин под дождем уехал в отбойник и не финишировал, но стартовав с первого места во второй не уступил победу даже Ладыгину.

После финиша Ладыгин признался, что по темпу был быстрее соперника, но тот не совершал ошибок и так и не дал себя обогнать. К тому же сзади, по словам Ладыгина, их преследовал Иван Лукашевич, который берег шины и очевидно ждал, когда лидеры в пылу борьбы ошибутся и позволят ему вырваться вперед.

Благодаря победному дублю в первой гонке и второму месту Ладыгина во второй LADA Sport ROSNEFT после этапа в Смоленске возглавляет командный зачет в классе «Туринг». В «Супер-Продакшне» и «Туринг Лайте» тольяттинцы пока занимают вторые строчки в общем зачете. Следующий этап РСКГ состоится 19-20 июня на нижегородской трассе.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Пилот LADA Sport ROSNEFT одержал вторую победу в чемпионате России по картингу

Предыдущая новость

Пилот LADA Sport ROSNEFT одержал вторую победу в чемпионате России по картингу
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия LADA Sport ROSNEFT
Команды LADA Sport ROSNEFT
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое

1
Формула 1

Mercedes и Red Bull назвали фаворита этапа в Монако. Их взгляды совпали

1дн
2
Формула 1

«Без Хэмилтона он был бы звездой». В Ф1 разошлись во мнениях о Боттасе

39мин
3
Формула 1

Ральф Шумахер: Три ближайшие гонки решат судьбу Феттеля

4
Формула 1

Босс Haas дал Мазепину простой совет перед Гран При Монако

1дн
5
Формула 1

Росберг развеял слухи про обстоятельства своего ухода из Mercedes

22ч
Самое важное:
Превосходство Ладыгина и юные герои: как прошел первый этап РСКГ
lada

Превосходство Ладыгина и юные герои: как прошел первый этап РСКГ

Пилот LADA Sport ROSNEFT одержал вторую победу в чемпионате России по картингу
lada

Пилот LADA Sport ROSNEFT одержал вторую победу в чемпионате России по картингу

В этот уик-энд стартует новый сезон РСКГ. Что изменилось в команде LADA?
lada

В этот уик-энд стартует новый сезон РСКГ. Что изменилось в команде LADA?

14 мая 2021 г.
Многочисленные камни не позволили «Ладе» удержать лидерство в ралли «Абрау Дюрсо»
lada

Многочисленные камни не позволили «Ладе» удержать лидерство в ралли «Абрау Дюрсо»

12 мая 2021 г.
LADA пригласила болельщиков в фан-зону ралли «Абрау Дюрсо»
lada

LADA пригласила болельщиков в фан-зону ралли «Абрау Дюрсо»

9 мая 2021 г.
Больше от
Сергей Иванов
Пилот LADA Sport ROSNEFT одержал вторую победу в чемпионате России по картингу
LADA Sport ROSNEFT

Пилот LADA Sport ROSNEFT одержал вторую победу в чемпионате России по картингу

В этот уик-энд стартует новый сезон РСКГ. Что изменилось в команде LADA?
LADA Sport ROSNEFT

В этот уик-энд стартует новый сезон РСКГ. Что изменилось в команде LADA?

Многочисленные камни не позволили «Ладе» удержать лидерство в ралли «Абрау Дюрсо»
LADA Sport ROSNEFT

Многочисленные камни не позволили «Ладе» удержать лидерство в ралли «Абрау Дюрсо»

Больше от
LADA Sport ROSNEFT
LADA пригласила болельщиков в фан-зону ралли «Абрау Дюрсо»
LADA Sport ROSNEFT

LADA пригласила болельщиков в фан-зону ралли «Абрау Дюрсо»

Кибергонщик команды LADA выиграл первую гонку сезона, но не возглавил чемпионат
LADA Sport ROSNEFT

Кибергонщик команды LADA выиграл первую гонку сезона, но не возглавил чемпионат

Как мой гоночный дебют закончился призовым кубком
LADA Sport ROSNEFT

Как мой гоночный дебют закончился призовым кубком

Самое читаемое Сегодня

Mercedes и Red Bull назвали фаворита этапа в Монако. Их взгляды совпали
Формула 1 Формула 1

Mercedes и Red Bull назвали фаворита этапа в Монако. Их взгляды совпали

«Без Хэмилтона он был бы звездой». В Ф1 разошлись во мнениях о Боттасе
Формула 1 Формула 1

«Без Хэмилтона он был бы звездой». В Ф1 разошлись во мнениях о Боттасе

Ральф Шумахер: Три ближайшие гонки решат судьбу Феттеля
Формула 1 Формула 1

Ральф Шумахер: Три ближайшие гонки решат судьбу Феттеля

Босс Haas дал Мазепину простой совет перед Гран При Монако
Формула 1 Формула 1

Босс Haas дал Мазепину простой совет перед Гран При Монако

Росберг развеял слухи про обстоятельства своего ухода из Mercedes
Формула 1 Формула 1

Росберг развеял слухи про обстоятельства своего ухода из Mercedes

Пересу пришелся по душе подход доктора Марко
Формула 1 Формула 1

Пересу пришелся по душе подход доктора Марко

Экс-пилот счел нынешнюю Ф1 не подходящей для Феттеля
Формула 1 Формула 1

Экс-пилот счел нынешнюю Ф1 не подходящей для Феттеля

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном

Самое важное:

Превосходство Ладыгина и юные герои: как прошел первый этап РСКГ
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Превосходство Ладыгина и юные герои: как прошел первый этап РСКГ

Пилот LADA Sport ROSNEFT одержал вторую победу в чемпионате России по картингу
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Пилот LADA Sport ROSNEFT одержал вторую победу в чемпионате России по картингу

В этот уик-энд стартует новый сезон РСКГ. Что изменилось в команде LADA?
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

В этот уик-энд стартует новый сезон РСКГ. Что изменилось в команде LADA?

Многочисленные камни не позволили «Ладе» удержать лидерство в ралли «Абрау Дюрсо»
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Многочисленные камни не позволили «Ладе» удержать лидерство в ралли «Абрау Дюрсо»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.