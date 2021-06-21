Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Встреча на трассе: кто еще приезжает на LADA Vesta Sport на трек-дни?
LADA Sport ROSNEFT Отчет об этапе

Пилоты LADA выиграли две утренние гонки РСКГ из трех и ни одной после перерыва

Команда LADA Sport ROSNEFT покидает Нижний Новогород с надеждой на будущие победы

Пилоты LADA выиграли две утренние гонки РСКГ из трех и ни одной после перерыва

На прошедшем в Нижнем Новгороде втором этапе чемпионата РСКГ команде LADA Sport ROSNEFT сопутствовал переменный успех.

Утром в классе «Туринг Лайт» победу одержал заводской пилот LADA Иван Чубаров, а в «Сепер-Продакшне» быстрейшим был другой представитель команды Владимир Шешенин.

В топовом классе «Туринг» лидер LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин после доминирования на прошлом этапе в Смоленске получил дополнительный вес и квалифицировавшись шестым смог финишировать только пятым. А победителем в первой гонке стал Павел Кальманович на старом Seat Leon Cupra, который перед этим неожиданно завоевал поул.

После обеда состоялись вторые гонки, в которых «Ладе» повезло чуть меньше.

В «Туринг-Лайте» Чубаров боролся за победу со своим напарником Леонидом Панфиловым и соперником из команды B-Tuning Pro Racing Андреем Севатьяновым. После первого круга все трое выстроились в ряд на стартовой прямой и столкнулись на входе в первый поворот. Панфилову пришлось сойти, а Чубаров откатился на шестое место, откуда к финишу прорвался на четвертое. Победителем стал Андрей Радошнов из команды Speedway ранчо,

В «Супер-Продакшене» во второй гонке подиум оккупировали трое пилотов Sofit Racing Team на Subaru BRZ, а гонщики «Лады» Андрей Петухов и Владимир Шешенин стали лучшими из остальных, заняв четвертое и пятое места.

Наконец, в «Туринге» во второй гонке Кирилл Ладыгин несмотря на все обстоятельства сумел прорваться на второе место и бороться за лидерство. Но победа досталось многолетнему сопернику Ладыгина, выступающему на Audi Дмитрию Брагину.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Встреча на трассе: кто еще приезжает на LADA Vesta Sport на трек-дни?

Предыдущая новость

Встреча на трассе: кто еще приезжает на LADA Vesta Sport на трек-дни?
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Выдавленный Шумахер и пробитое дно. Мазепин во Франции

2
Формула 1

Цитата дня: Хорнер пригрозил Mercedes

17ч
3
Формула 1

Вольф объяснил тактическое поражение Хэмилтона

16ч
4
Формула 1

Гран При Франции: пять быстрых выводов

17ч
5
Формула 1

Видео: обгон, решивший судьбу победы во Франции

39мин
Самое важное:
Пилоты LADA выиграли две утренние гонки РСКГ из трех и ни одной после перерыва
lada

Пилоты LADA выиграли две утренние гонки РСКГ из трех и ни одной после перерыва

Встреча на трассе: кто еще приезжает на LADA Vesta Sport на трек-дни?
lada

Встреча на трассе: кто еще приезжает на LADA Vesta Sport на трек-дни?

31 мая 2021 г.
Кибергонщик LADA Sport ROSNEFT возглавил виртуальный чемпионат
lada

Кибергонщик LADA Sport ROSNEFT возглавил виртуальный чемпионат

26 мая 2021 г.
Как сделать пилота и машину быстрее: три полезных совета от Кирилла Ладыгина
lada

Как сделать пилота и машину быстрее: три полезных совета от Кирилла Ладыгина

19 мая 2021 г.
Превосходство Ладыгина и юные герои: как прошел первый этап РСКГ
lada

Превосходство Ладыгина и юные герои: как прошел первый этап РСКГ

18 мая 2021 г.
Больше от
LADA Sport ROSNEFT
Встреча на трассе: кто еще приезжает на LADA Vesta Sport на трек-дни?
LADA Sport ROSNEFT

Встреча на трассе: кто еще приезжает на LADA Vesta Sport на трек-дни?

Кибергонщик LADA Sport ROSNEFT возглавил виртуальный чемпионат
LADA Sport ROSNEFT

Кибергонщик LADA Sport ROSNEFT возглавил виртуальный чемпионат

Как сделать пилота и машину быстрее: три полезных совета от Кирилла Ладыгина
LADA Sport ROSNEFT

Как сделать пилота и машину быстрее: три полезных совета от Кирилла Ладыгина

Самое читаемое Сегодня

Выдавленный Шумахер и пробитое дно. Мазепин во Франции
Формула 1 Формула 1

Выдавленный Шумахер и пробитое дно. Мазепин во Франции

Цитата дня: Хорнер пригрозил Mercedes
Формула 1 Формула 1

Цитата дня: Хорнер пригрозил Mercedes

Вольф объяснил тактическое поражение Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Вольф объяснил тактическое поражение Хэмилтона

Гран При Франции: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Франции: пять быстрых выводов

Видео: обгон, решивший судьбу победы во Франции
Формула 1 Формула 1

Видео: обгон, решивший судьбу победы во Франции

Росберг раскритиковал Хэмилтона за недостаточно жесткую оборону
Формула 1 Формула 1

Росберг раскритиковал Хэмилтона за недостаточно жесткую оборону

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Франции
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Франции

В Ferrari признали: с этим шасси проблему не решить
Формула 1 Формула 1

В Ferrari признали: с этим шасси проблему не решить

Самое важное:

Пилоты LADA выиграли две утренние гонки РСКГ из трех и ни одной после перерыва
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Пилоты LADA выиграли две утренние гонки РСКГ из трех и ни одной после перерыва

Встреча на трассе: кто еще приезжает на LADA Vesta Sport на трек-дни?
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Встреча на трассе: кто еще приезжает на LADA Vesta Sport на трек-дни?

Кибергонщик LADA Sport ROSNEFT возглавил виртуальный чемпионат
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Кибергонщик LADA Sport ROSNEFT возглавил виртуальный чемпионат

Как сделать пилота и машину быстрее: три полезных совета от Кирилла Ладыгина
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Как сделать пилота и машину быстрее: три полезных совета от Кирилла Ладыгина

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.