Пилоты LADA выиграли две утренние гонки РСКГ из трех и ни одной после перерыва

На прошедшем в Нижнем Новгороде втором этапе чемпионата РСКГ команде LADA Sport ROSNEFT сопутствовал переменный успех.

Утром в классе «Туринг Лайт» победу одержал заводской пилот LADA Иван Чубаров, а в «Сепер-Продакшне» быстрейшим был другой представитель команды Владимир Шешенин.

В топовом классе «Туринг» лидер LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин после доминирования на прошлом этапе в Смоленске получил дополнительный вес и квалифицировавшись шестым смог финишировать только пятым. А победителем в первой гонке стал Павел Кальманович на старом Seat Leon Cupra, который перед этим неожиданно завоевал поул.

После обеда состоялись вторые гонки, в которых «Ладе» повезло чуть меньше.

В «Туринг-Лайте» Чубаров боролся за победу со своим напарником Леонидом Панфиловым и соперником из команды B-Tuning Pro Racing Андреем Севатьяновым. После первого круга все трое выстроились в ряд на стартовой прямой и столкнулись на входе в первый поворот. Панфилову пришлось сойти, а Чубаров откатился на шестое место, откуда к финишу прорвался на четвертое. Победителем стал Андрей Радошнов из команды Speedway ранчо,

В «Супер-Продакшене» во второй гонке подиум оккупировали трое пилотов Sofit Racing Team на Subaru BRZ, а гонщики «Лады» Андрей Петухов и Владимир Шешенин стали лучшими из остальных, заняв четвертое и пятое места.

Наконец, в «Туринге» во второй гонке Кирилл Ладыгин несмотря на все обстоятельства сумел прорваться на второе место и бороться за лидерство. Но победа досталось многолетнему сопернику Ладыгина, выступающему на Audi Дмитрию Брагину.