Пилот Motorsport.com дебютировал в русских гонках. Вот как это было

Наверняка каждый из вас хотя бы раз в жизни мечтал оказаться на месте гонщика. Мечтал об этом и наш издатель Ману Чаподзе. К счастью для него, его мечта осуществилась на этапе РСКГ, который проходил на трассе Moscow Raceway в августе.

Сам Ману уже подробно рассказал, как он провел на трассе четыре самых потрясающих дня в своей жизни. Вот его статьи:

Однако текст не способен передать эмоции, переживания, а главное рева моторов, который в те дни заполнял все пространство автодрома. А потому мы сняли для «Моторспорт.ТВ» отдельный ролик о том, как человек не из мира автоспорта впервые в жизни садится за руль гоночной машины и стартует в гонке.

На самом деле Ману прошел довольно большой путь с тренировками, участием в соревнованиях младших серий, подготовкой к старту в РСКГ. Если вы за этим не следили, то обязательно посмотрите это видео.

Вы не узнаете ответа на вопрос «Как стать чемпионом Формулы 1, если вам немного за 30», но, возможно, поймете, что чувствует «обычный» человек, оказавшись на старте внутри каркаса безопасности гоночной машины, какие эмоции его окружают и что это вообще такое – увидеть гонки не с трибуны и не по телевизору, а через лобовое стекло.