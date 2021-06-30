Пилот «Лады» не оставил соперникам шансов в виртуальной гонке на «Сузуке»

На виртуальной трассе «Сузука» прошел третий этап киберспортивного чемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship. На сей раз пилот заводской команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Антонов сумел выиграть поул, удержать свою позицию на старте, сохранить лидерство после вовремя проведенного обязательного пит-стопа и упустить «Большой шлем» только потому, что лучшее время круга в итоге показал Адам Пинц.

В квалификации Антонов был лишь на четыре сотые быстрее ближайшего преследователя, при том, что вся первая десятка гонщиков уложилась в одну секунду отставания от победителя. Зато в гонке пилот «Лады» сумел создать комфортный отрыв в пару секунд и не подпускал соперников на дистанцию атаки.

Благодаря победе Антонов укрепил лидерство в личном зачете. Его ближайшим преследователем остается итальянец Алессандро Оттавиани, который на «Сузуке» стал только четвертым и теперь уступает россиянину 18 очков.

После третьего этапа в чемпионате наступает летний перерыв. Отборочные заезды следующего этапа стартуют только 13 сентября, а сама четвертая гонка состоится 29 сентября на трассе Moscow Raceway.