Пилот LADA выиграл в Имоле, но не смог стать чемпионом досрочно

Кирилл Антонов, пользующийся поддержкой заводской команды LADA Sport ROSNEFT, выиграл пятый и предпоследний этап официального виртуального чемпионата, в котором кибергонщики сражаются на машинах LADA Vesta Sport TCR.

Кибергонка проходила на знаменитом автодроме в итальянском городе Имола. В квалификации Антонов показал только второе время, но выиграл старт у обладателя поула словака Бенце Банки. Далее он безошибочно провел гонку до самого финиша.

Главный соперник Антонова, итальянец Алессандро Оттавиани стартовал только пятым, но сумел прорваться на вторую позицию к финишу. Благодаря этому он сохраняет шансы на победу в чемпионате перед финальным этапом, который состоится 17 ноября в Хоккенхайме.

Сам Антонов признался, что для него это была одна из самых тяжелых гонок сезона, так как несмотря на выигранный старт он не смог оторваться от соперников, и после обязательного пит-стопа и до самого финиша был вынужден сдерживать атаки Оттавиани.

Отборочный тур финального этапа стартует уже 1 ноября.