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LADA Sport ROSNEFT Отчет об этапе

Пилот LADA Sport ROSNEFT одержал вторую победу в чемпионате России по картингу

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LADA сохранила вторую позицию в командном зачете

Пилот LADA Sport ROSNEFT одержал вторую победу в чемпионате России по картингу

Пилот заводской команды LADA Sport ROSNEFT Григорий Примак одержал победу во втором финале второго этапа Чемпионата России по картингу в классе ОК. Гонки проходили на картодроме Lemar в Ростовской области.

Для Примака это уже вторая победа в сезоне. В апреле он финишировал первым на этапе, проходившим в Грозном. Как и в этот раз, тогда этап для гонщика из Самары начинался трудно, но ко второму финалу он смог стать быстрейшим.

В самом скоростном классе KZ2 представляющему «Ладу» Дмитрию Шепету не удалось финишировать на призовой позиции, однако он заработал важные для команды очки. В итоге после второго этапа LADA Sport ROSNEFT остается на второй строчке в командном зачете.

Главной сложностью для участников этапа в Ростове стала сильная жара. Это напрямую отразилось на сцепных свойствах шин и потребовало от гонщиков привыкания к изменившемуся поведению картов.

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Превосходство Ладыгина и юные герои: как прошел первый этап РСКГ

Превосходство Ладыгина и юные герои: как прошел первый этап РСКГ
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Об этой статье

Серия LADA Sport ROSNEFT
Команды LADA Sport ROSNEFT
Автор Сергей Иванов

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