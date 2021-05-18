Пилот LADA Sport ROSNEFT одержал вторую победу в чемпионате России по картингу

Пилот заводской команды LADA Sport ROSNEFT Григорий Примак одержал победу во втором финале второго этапа Чемпионата России по картингу в классе ОК. Гонки проходили на картодроме Lemar в Ростовской области.

Для Примака это уже вторая победа в сезоне. В апреле он финишировал первым на этапе, проходившим в Грозном. Как и в этот раз, тогда этап для гонщика из Самары начинался трудно, но ко второму финалу он смог стать быстрейшим.

В самом скоростном классе KZ2 представляющему «Ладу» Дмитрию Шепету не удалось финишировать на призовой позиции, однако он заработал важные для команды очки. В итоге после второго этапа LADA Sport ROSNEFT остается на второй строчке в командном зачете.

Главной сложностью для участников этапа в Ростове стала сильная жара. Это напрямую отразилось на сцепных свойствах шин и потребовало от гонщиков привыкания к изменившемуся поведению картов.