Организаторы Гонки чемпионов объявили ее дату и состав участников

16 января на полигоне АО «АВТОВАЗ» в пригороде Тольятти состоится 24-я Гонка чемпионов. Синхронная трасса, специально построенные гоночные автомобили, сильнейшие гонщики нашей страны – после годичного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, Гонка чемпионов возвращается.

Формат соревнований хорошо знаком автоспортивным болельщикам. В 2022 году на старт выйдут чемпионы России, обладатели Кубка страны и те, кто не раз доказывал свою скорость на международной арене. Все они представляют различные дисциплины автомобильного спорта, но будут выяснять отношения на одной ледовой трассе и одинаковых автомобилях – 170-сильных LADA Vesta, построенных специально для соревнований компанией «ЛАДА Спорт».

На сегодняшний день приглашения отправлены 16 пилотам. В их числе семикратный победитель Гонки чемпионов Кирилл Ладыгин, первый российский пилот Формулы 1 Виталий Петров, лидеры отечественных чемпионатов по кольцевым гонкам, ралли, ралли-кроссу, ледовым и трековым гонкам, картингу. Впервые в Гонке чемпионов примет участие представитель Российской дрифт-серии.

Победителю соревнований достанется переходящий приз – трофей «Серебряная Ладья».

Список гонщиков, приглашенных к участию в 24-й Гонке чемпионов:

Кирилл Ладыгин, семикратный победитель Гонки чемпионов – кольцевые гонки

Виталий Петров – Формула-1 / WEC

Аркадий Цареградцев – дрифт

Дмитрий Воронов – ралли

Дмитрий Брагин – кольцевые гонки

Павел Кальманович – трековые / кольцевые гонки

Владислав Незванкин – кольцевые гонки

Айдар Нуриев – трековые / кольцевые гонки

Леонид Панфилов – кольцевые гонки

Андрей Петухов – кольцевые гонки

Егор Санин – ралли-кросс / кольцевые гонки

Максим Туриев – картинг

Рустам Фатхутдинов – ледовые / кольцевые гонки

Максим Чернев – кольцевые гонки

Иван Чубаров – кольцевые гонки

Владимир Шешенин – кольцевые гонки

К сожалению, по решению Роспотребнадзора Гонка чемпионов 2022 пройдет без зрителей. Но увидеть все самое интересное в лайв-формате любой желающий сможет в интернете: в официальном сообществе Вконтакте на официальном канале в YouTube гоночной команды LADA Sport ROSNEFT.