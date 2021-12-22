Организаторы Гонки чемпионов объявили ее дату и состав участников
Соревнования лучших гонщиков России пройдут в середине зимы на полигоне в Сосновке
16 января на полигоне АО «АВТОВАЗ» в пригороде Тольятти состоится 24-я Гонка чемпионов. Синхронная трасса, специально построенные гоночные автомобили, сильнейшие гонщики нашей страны – после годичного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, Гонка чемпионов возвращается.
Формат соревнований хорошо знаком автоспортивным болельщикам. В 2022 году на старт выйдут чемпионы России, обладатели Кубка страны и те, кто не раз доказывал свою скорость на международной арене. Все они представляют различные дисциплины автомобильного спорта, но будут выяснять отношения на одной ледовой трассе и одинаковых автомобилях – 170-сильных LADA Vesta, построенных специально для соревнований компанией «ЛАДА Спорт».
На сегодняшний день приглашения отправлены 16 пилотам. В их числе семикратный победитель Гонки чемпионов Кирилл Ладыгин, первый российский пилот Формулы 1 Виталий Петров, лидеры отечественных чемпионатов по кольцевым гонкам, ралли, ралли-кроссу, ледовым и трековым гонкам, картингу. Впервые в Гонке чемпионов примет участие представитель Российской дрифт-серии.
Победителю соревнований достанется переходящий приз – трофей «Серебряная Ладья».
Список гонщиков, приглашенных к участию в 24-й Гонке чемпионов:
Кирилл Ладыгин, семикратный победитель Гонки чемпионов – кольцевые гонки
Виталий Петров – Формула-1 / WEC
Аркадий Цареградцев – дрифт
Дмитрий Воронов – ралли
Дмитрий Брагин – кольцевые гонки
Павел Кальманович – трековые / кольцевые гонки
Владислав Незванкин – кольцевые гонки
Айдар Нуриев – трековые / кольцевые гонки
Леонид Панфилов – кольцевые гонки
Андрей Петухов – кольцевые гонки
Егор Санин – ралли-кросс / кольцевые гонки
Максим Туриев – картинг
Рустам Фатхутдинов – ледовые / кольцевые гонки
Максим Чернев – кольцевые гонки
Иван Чубаров – кольцевые гонки
Владимир Шешенин – кольцевые гонки
К сожалению, по решению Роспотребнадзора Гонка чемпионов 2022 пройдет без зрителей. Но увидеть все самое интересное в лайв-формате любой желающий сможет в интернете: в официальном сообществе Вконтакте на официальном канале в YouTube гоночной команды LADA Sport ROSNEFT.