LADA Sport ROSNEFT Новость
Не только Ф1: в выходные пилоты LADA поборются в ралли «900 озер»
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Этап Кубка России пройдет в Псковской области
Пока главные события мирового автоспорта намечаются в Австрии, где пройдет этап Формулы 1 и несколько гонок младших серий, в России в этот уик-энд проводится девятый этап национального Кубка по ралли.
Речь о знаменитом ралли «900 озер», которое проводится по грунтовым дорогам Псковской области. Общая протяженность дистанции составляет почти 280 километров, из которых 83,5 километра приходится на спецучастки.
Всего на мероприятие заявлено 37 участников, включая экипаж заводской команды LADA Sport ROSNEFT в составе Дмитрия Воронова и Виктора Позерна, которые выступают в классе 1600H на переднеприводной гоночной LADA Granta R2.
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Не только Ф1: в выходные пилоты LADA поборются в ралли «900 озер»
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