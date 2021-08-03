Можно ли быть молодым успешным гонщиком в РФ? Мы такого нашли

Как вы знаете, в рамках подготовки к моему старту в РСКГ я плотно общаюсь с командой LADA Sport ROSNEFT. Меня уже тренировал чемпион класса «Туринг» Кирилл Ладыгин, я оценил, как серьезно команда подходит к настройке своих машин и в целом проникся командным духом.

При этом в боксах LADA Sport ROSNEFT я встретил еще одного «новичка». Это 21-летний Иван Чубаров, который в этом году проводит первый сезон за «Ладу» в классе «Туринг-Лайт». И не просто проводит, а претендует на титул в этом классе в первый же год своего выступления.

Мне показалось интересной история молодого российского пилота, который делает карьеру не с прицелом на ту же Формулу 1, а в национальном чемпионате, выступая за самую сильную (не будем этого скрывать) местную команду.

Так что на трассе «Игора-Драйв», где Чубаров на последнем этапе РСКГ взял поул, выиграл первую гонку и финишировал на подиуме во второй, мой коллега Сергей Иванов взял у Ивана небольшое интервью.



– Иван, если посмотреть вашу гоночную биографию, там чего только нет, причем вперемешку. Картинг, формулы, снова картинг, «Туринг» РСКГ, опять картинг, теперь «Туринг-Лайт». Причем почти везде вы были успешны. Почему тогда такие метания?

– На самом деле мне не кажется, что тут есть непоследовательность, скорее я использовал те шансы, которые мне выпадали. В детстве, естественно, моим главным спонсором был мой отец. До 11 лет я тренировался вместе с моей первой картинговой командой.

Потом я получил серьезную травму позвоночника. Не в гонках, не в аварии, а как это порой бывает в таком возрасте, упал на детской площадке, где играл с братом. Я выбыл на целых два года, но, когда вернулся, стал показывать хорошие результаты.

В какой-то момент стало уже неудобно продолжать просить у папы деньги на свои выступления, так что мы стали искать иные возможности. Так в 2015 году появился спонсор, который поддержал мое выступление в Формуле Россия (Иван Чубаров стал последним чемпионом этой серии, которую реформировали после 2015 года – прим. Motorsport.com).

Ну а начиная с 2016 года мне уже помогает команда LADA Sport ROSNEFT, благодаря которой с тех пор я профессионально выступал в картинге. Исключением стал только 2019 год, когда команда Akhmat Racing Team позвала меня на сезон в «Туринг» в РСКГ. Но это было лишь на один год, затем я вновь вернулся в «Ладу», опять выиграл чемпионат России по картингу в 2020 году и теперь вот представляю команду в «Туринг-Лайте».

Иван Чубаров, LADA Sport ROSNEFT

- Я слышал, ваш папа тоже в некотором смысле пилот, только не гоночной машины, а воздушного шара. И что вы даже летали вместе. Почему тогда вы сделали выбор в пользу гонок, а не, например, авиации?

– Отец и правда занимается воздухоплаванием, причем на очень высоком уровне. В 2019 году он с командой выиграл чемпионат мира, так что у него, в отличие от меня, звание чемпиона мира уже есть. Надеюсь, мне однажды удастся превзойти его достижения и стать чемпионом мира уже в личном зачете, а не в командном, как у него.

Однако это совсем другой вид спорта. Да, он тоже динамичен, но в то же время гораздо спокойнее. Скорость зависит лишь от потока воздуха, но при этом свод правил гораздо сложнее. Это у нас тут кто первый – тот и выиграл, а там все совсем не так просто, есть специальные задания… может крыша поехать.

В этом плане мы с папой оба спортсмены, но в совершенно разных областях.

– Расскажите, как вы вообще попали в гонки. В каком возрасте?

– В пять лет родители выдали мне мой первый телефон, ту самую легендарную не убиваемую Nokia 3310. Так что я хотя и молодой, но застал эпоху до смартфонов.

Летом мы жили на даче, и каждый раз, когда папа после работы доезжал до соседней деревни, он звонил мне и я сломя голову бежал к нему на встречу. Правила были таковы: сколько я успевал пробежать по проселочной дороге от деревни до нашего дома, столько же мы ехали обратно на машине. Мне это очень нравилось, я изо всех сил старался бежать как можно быстрее, чтобы покататься подольше.

В том возрасте я вообще не знал, что есть какие-то гонки, какая-нибудь Формула 1, мой мозг только-только начинал что-то понимать о мире. И вот мы сидели как-то вечером, и я спрашиваю у родителей: а можно как-нибудь где-нибудь самостоятельно ездить на машине, не дожидаясь 18 лет?

Я тогда даже не думал об автоспорте, а представлял себе это как возможность водить обычную машину как у папы, только с поднятым под мой детский рост сиденьем.

Но папа отвел меня на прокатный картинг, о котором я до того времени ничего не знал. Там я познакомился с братьями Дроновыми и их командой, которые работали в прокате. Именно они начали тренировать меня сначала на прокатном уровне, а потом и в профессиональном автоспорте. Эта встреча была случайной, мой отец в автоспорте на тот момент вообще никого не знал, сам он далек от автогонок.

Но так получилось, что с 2006 года я уже выступал с ними в соревнованиях и очень скоро перестал представлять свою жизнь без гонок.

Иван Чубаров, LADA Sport ROSNEFT

– Каково это, менять заднеприводную технику с открытыми колесами на переднеприводный «кузов»? Вы же сразу в РСКГ поехали быстро, в чем причина такого успеха?

– Есть классная фраза: «Картинг – всему голова». Мне даже немного обидно, что многие не воспринимают картинг настолько всерьез, насколько он этого заслуживает. По факту, человек, который научился быстро ездить на спортивном карте и смог показать себя на высоком уровне в российских, а тем более международных соревнованиях, сядет на любую четырехколесную технику и очень быстро с ней освоится.

На самом деле в автоспорте важны даже не рефлексы или умение быстро «отлавливать» машину. Самое главное – это умение опираться на колеса. Картинг этому учит лучше всего. Ну а передний, задний или полный привод – это дело привычки, которая вырабатывается буквально за один день.

– Сегодня у вас победа в первой гонке и подиум во второй, а значит можно надеяться на чемпионский титул в своем классе по итогам сезона. Что дальше? Переход в следующий класс?

–Не я принимаю такие решения, решать будет команда. Будет неправильно, если я стану делать прогнозы. Сейчас моя задача заключается в том, чтобы отрабатывать на 100% и привозить как можно больше очков. А дальше если команда сочтет, что я заслужил, то, конечно, я не откажусь. Но повлиять на это я могу только своими выступлениями.

Иван Чубаров, LADA Sport ROSNEFT

– Но помечтать то можно? Например, о Формуле 1?

– Я не мечтаю о Формуле 1, честно. По-моему, это не спорт, а скорее шоубизнес. Я, конечно, смотрю Формулу 1, стараюсь не пропускать ни одной трансляции, но при этом понимаю, что не все там зависит от пилотов, потому что сам регламент не дает им выложится на 100%, помимо гонки они должны еще думать о том как сберечь резину и топливо. Вся эта игра в «сбереги колеса» мне не очень интересна, по сути, самое зрелищное там для меня – это квалификация, где действительно они едут «на все деньги».

Так что Формула 1 – нет, а вот какие-нибудь мировые кузовные серии – да. Но опять же, я не люблю загадывать, тем более строить далеко идущие планы.

Ну а уж если помечтать, то я был бы счастлив проехать «Дакар», причем со своим отцом в качестве штурмана. Где-то с восьми лет у меня есть такая мечта. Не выиграть, а хотя бы просто принять участие, пусть даже как частная команда, за свой счет. Я отдаю себе отчет, что сразу там победить невозможно. Но даже если удастся просто проехать дистанцию – это будет очень круто.

Ну а если LADA однажды вернется в «Дакар», и команда предоставит мне возможность сесть за руль, то отказаться будет самым большим грехом в моей жизни.

– Насколько вообще у ваших ровесников силен интерес к машинам и гонкам? А то все чаще приходится слышать, что молодежи все это неинтересно…

– Мне сложно дать объективную оценку. Я общаюсь в основном с людьми из автоспорта, мы тут все болеем машинами, так что я просто не знаю, чем увлекаются другие молодые люди. Я и многие, кто меня окружает, жизни без гонок представить не могут. Большинству, кого я знаю нравятся тачки, но это не объективный показатель.

– Ну девушкам быстрые машины все еще нравятся?

– Да. Не хочу показаться предвзятым, но тачки по моим наблюдениям на девушек действуют как и прежде. Особенно, если это дорогие машины.

– А профессия гонщика сама по себе делает тебя привлекательнее в глазах девушек? Или времена Джеймса Ханта прошли?

– Я честно не знаю. Я лично не знакомлюсь, у меня есть девушка, и уже давно, так что я просто избегаю других знакомств. Предпочитаю вести себя спокойно, стабильно, целомудренно.

Конечно, если и фанаты, и хейтеры, но я дистанцируюсь от близкого общения как с теми, так и с другими.

– Вы говорили, что сами водите «Калину» NFR. Это потому, что она похожа на вашу боевую «Гранту»? Или есть другие причины?

– На самом деле команда просто очень сильно помогла мне при покупке моей первой машины, которую я приобрел сразу как мне исполнилось 18 лет. И я очень доволен этим автомобилем. У нее отличная рулежка. Она маленькая, легкая, юркая, что в городе дает большое преимущество. Понятно, что гиперкары со светофора уезжают быстрее, но я не гоняю с высокой скоростью на дорогах общего пользования.

Когда я в городе, я включаю «режим деда». В Москве гони, не гони – ничего не отыграешь. Так что сколько разрешено, с такой скоростью и еду, не больше. Плюс на гонках я получаю достаточно адреналина.

– Расскажите о ваших увлечениях помимо гонок. Какую музыку слушаете, какие фильмы любите, как отдыхаете от своей работы… или вы от гонок не устаете?

– Нет, не устаю и сейчас особенно ничем другим не увлекаюсь даже. Могу разве что вспомнить, что лет шесть назад закончил DJ-школу, у меня есть «вертушка», я умею сводить треки. Но опять же, сейчас на это просто почти нет времени, так как помимо гонок я еще и работаю тренером в академии, которая обучает людей ездить на любой технике, начиная от картинга и заканчивая дрифтом.

Так что я особенно не успеваю отдохнуть, и с гонок сразу еду к другим ребятам, чтобы помогать им освоиться за рулем.

Иван Чубаров, LADA Sport ROSNEFT

– А какой фильм о гонках вы считаете наиболее правдоподобным?

Фильм «Гонка» 2013 года. Например, в серии фильмов «Форсаж» нет ничего из реального мира, это комедия или даже мультик, хотя и ее я смотрю с удовольствием. А в фильме «Гонка» очень честно показана даже не техника или особенности пилотирования, а сами отношения между людьми в мире автоспорта. Героям этого фильма я верю, а героев «Форсажа» всерьез воспринимать невозможно.

– Большинство наших читателей все же интересуется в первую очередь Формулой 1. У вас там есть любимчики?

– Сейчас много талантливых пилотов, я даже не готов выделить кого-нибудь особенного. Ну разве что Фернандо Алонсо, он очень разноплановый гонщик, добившийся успеха не только в Формуле. Из прошлого, это конечно Айртон Сенна и Михаэль Шумахер.

Шумахер, будучи зачастую не самым быстрым пилотом, всегда умудрялся выжимать максимум. Если он понимал, что у него не лучшая машина, он все равно боролся за каждое очко, ну а если ему попадалась «тачка-самовоз», то тут уж он начинал штамповать победы.

– И последнее: есть ли что-то, что доставляет вам больше удовольствия, чем победы в гонках?

– Лучше гонок могут быть только гонки. И большего кайфа, чем от побед я испытываю только от выступлений в тех гонках, в которых мне удается выжать максимум, не совершая ни одной ошибки. Можно победить, но знать, что ты мог быть еще быстрее. А можно приехать пятым, но понимать, что выше этого места подняться шансов просто не было и ты все сделал идеально. Вот от этого осознания хорошо сделанной работы кайфа даже больше, чем от победы.