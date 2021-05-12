Многочисленные камни не позволили «Ладе» удержать лидерство в ралли «Абрау Дюрсо»

Прошедший в эти выходные ралли-батл «Абрау Дюрсо» завершился для пилотов команды LADA Sport ROSNEFT досадным сходом. Экипаж гоночной LADA Granta в составе Дмитрия Воронова и Виктора Позерна перед последним спецучастком лидировал не только в своем классе R3, но и среди всех моноприводных машин, однако был вынужден сойти из-за поломки рычага подвески.

Причиной возникновения неисправности стали многочисленные камни, которыми были завалены спецучастки, проложенные среди краснодарских виноградников. В итоге к финишу приехало только 16 машин из 37 стартовавших. Быстрейшим в классе R3 в итоге стал экипаж в составе Александра Додуха и Аркадия Соколова, который выступает на Citroen C2. На предпоследнем спецучастке они же проиграли экипажу «Лады» почти минуту.

Ралли-батл «Абрау Дюрсо» не является этапом Кубка России и стал для команды LADA Sport ROSNEFT тренировкой. Напомним, что Воронов и Позерн пока выиграли оба прошедших официальных этапа и возглавляют общий зачет.

Отличие ралли-батлов от обычных раллийных этапов является ограниченность дистанции трассы. Так в «Абрау Дюрсо» участников ожидало 100 километров пути, из которых 77 пришлось на восемь спецучастков.

Дмитрий Воронов вернулся на краснодарскую трассу впервые с 2013 года, когда там проводился финал Чемпиона России. После финиша он признал, что формат «ралли-батла» куда лучше подходит местным дорогам, где износ гоночной техники по сравнению с другими трассами можно оценить как 1 к 10.