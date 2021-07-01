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Картингисты LADA пообещали жаркие гонки в Рязани
Автор: Сергей Иванов , Редактор
В эти выходные пройдут этапы Чемпионата и Первенства России по картингу
В предстоящие выходные на автодроме АСК «Атрон» в Рязани состоится третий этап Чемпионата России и четвертый этап Первенства России по картингу. Погода обещает быть жаркой, как и сами предстоящие выступления.
Напомним, что команду LADA Sport ROSNEFT в классе KZ2 представляет Алексей Смородинов, Дмитрий Шелет и Антон Незванкин, а в классе OK Гргорий Примак. Также выступит «молодежный состав» команды в классе Мини.
Этап в Рязани станет экватором Чемпионата России, до конца которого после этого останется всего три гоночных уик-энда.
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Картингисты LADA пообещали жаркие гонки в Рязани
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