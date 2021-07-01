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LADA Sport ROSNEFT Новость

Картингисты LADA пообещали жаркие гонки в Рязани

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В эти выходные пройдут этапы Чемпионата и Первенства России по картингу

Картингисты LADA пообещали жаркие гонки в Рязани

В предстоящие выходные на автодроме АСК «Атрон» в Рязани состоится третий этап Чемпионата России и четвертый этап Первенства России по картингу. Погода обещает быть жаркой, как и сами предстоящие выступления.

Напомним, что команду LADA Sport ROSNEFT в классе KZ2 представляет Алексей Смородинов, Дмитрий Шелет и Антон Незванкин, а в классе OK Гргорий Примак. Также выступит «молодежный состав» команды в классе Мини.

Этап в Рязани станет экватором Чемпионата России, до конца которого после этого останется всего три гоночных уик-энда.

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