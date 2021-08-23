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LADA Sport ROSNEFT Отчет об этапе

Ладыгин на «Ладе» укрепил лидерство в «Туринге» РСКГ

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Пилоты заводской команды LADA Sport ROSNEFT на московском этапе не смогли бороться за победы из-за дополнительного веса

Ладыгин на «Ладе» укрепил лидерство в «Туринге» РСКГ

На подмосковной трассе Moscow Raceway состоялся четвертый этап чемпионата РСКГ. Для команды LADA Sport ROSNEFT, которая после успеха на «Игоре» получила дополнительные ограничения во всех классах, этот уик-энд нельзя назвать удачным. Тем не менее в топовом классе «Туринг» лидер «Лады» Кирилл Ладыгин заработал в двух гонках суммарно 25 очков и не только остался лидером, но и сумел оторваться от ближайших преследователей.

Победителем первой гонки стал Павел Кальманович, а Ладыгин прорвался на третье место. Во второй гонке Кирилл также отлично стартовал и вышел на четвертую позицию, но вскоре откатился в конец первой десятки и на финише был седьмым. Победа досталась Андрею Масленникову. Масленников теперь вышел на второе место в чемпионате и уступает Ладыгину 32 очка.

В классе «Супер-продакшн» Лады также не могли бороться за победы. В первой гонке непобедимыми казались пилоты на Honda Civic, которые заняли весь подиум, а Владимир Шешенин и Андрей Петухов стали шестым и седьмым. Ко второй гонке судьи распорядились увеличить «Цивикам» дорожный просвет для снижения их максимальной скорости, так что победу одержал уже Дмитрий Лебедев на Subaru BRZ, а гонщики «Лады» стали пятым и восьмым.

В «Туринг-Лайте», где на прошлом этапе гоночным «Грантам» не было равных, тольяттинским машинам присудили по 65 килограммов дополнительного балласта, а также поручили увеличить дорожный просвет на 20 мм. В итоге Иван Чубаров и Леонид Панфилов не смогли ничего противопоставить соперникам на более легких и быстрых автомобилях. В первой гонке победителем стал Андрей Радошнов, а лучший гонщик «Лады» Иван Чубаров финишировал шестым.

Во второй гонке на реверсивной решетке Чубаров стартовал с поула, но к финишу откатился на седьмое место. Победителем стал Петр Плотников.

Наконец, в младшем классе S1600, где за LADA Sport ROSNEFT традиционно едет приглашенный пилот из числа российских автомобильных журналистов, в этот раз выступал главный редактор Motor1.com в России и наш издатель Ману Чаподзе. Для него это был первый гоночный опыт, так что не удивительно, что Ману в обеих гонках приехал последним. Впрочем, в отличие от двух своих предшественников, выступивших на предыдущих этапах сезона, Чаподзе избежал аварий и без потерь добрался до финиша.

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