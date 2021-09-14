Самый быстрый и престижный класс русских гонок – «Туринг», где участвуют автомобили категории TCR – продолжает радовать болельщиков увлекательным развитием событий и непосредственно на трассе, и в общем зачете чемпионата. С первого этапа нынешнего сезона лидерство в чемпионате захватили LADA Sport ROSNEFT – заводская команда АВТОВАЗа, выступающая на седанах LADA Vesta – и ее лидер Кирилл Ладыгин. Однако амбициозные соперники и нюансы правил (получение балласта за высокий темп в квалификации, переворачивание части стартовой решетки и т.д.) не позволяют тольяттинцу чувствовать себя в полной безопасности.

В минувшие выходные лучшие гонщики и гоночные команды страны нанесли визит в столицу Татарстана. Местная трасса «Казань Ринг Каньон» славится перепадом высот – и связки поворотов на спусках, куда машины буквально ныряют, особенно требовательны к мастерству пилотов. Вдобавок к этому асфальт почти в течение всего дня оставался намокал, просыхал и снова намокал. Порой отдельные пилоты выходили на старт с передними колесами, обутыми в слики, и дождевыми шинами на задней оси.

Казалось бы, в такой ситуации ключевым преимуществом является опыт. Однако все вышло с точностью наоборот. В квалификации, которая проходила на сухой трассе, впереди оказались хорошо знакомые болельщикам пилоты. В частности – Михаил Митяев, второй пилот LADA Sport ROSNEFT, уступивший лучшему времени круга всего три сотых. А вот в воскресенье при переменчивых погодных условиях главным героем дня стал дебютант чемпионата, который вдобавок впервые выступал на трассе в Казани – 20-летний петербуржец Захар Слуцкий.

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Молодой гонщик выиграл первый заезд, стартовав с 8-й позиции – в то время как для пилотов на LADA Vesta утренняя гонка сложилась не лучшим образом. Тольяттинские седаны очень быстры под дождем – но в «промежуточных» условиях, на подсыхающей трассе у Ладыгина и Митяева часто не получается поймать хороший темп. Не получилось и на этот раз – даже выложившись на максимум, Кирилл и Михаил не смогли подняться выше 7-й и 9-й позиций.

Можно сказать, что на помощь тольяттинцам пришел соперник. Какое количество позиций будет «перевернуто» на старте второй гонки – решает жребий, который вытягивает победитель первого заезда во время церемонии награждения. Захар Слуцкий вытянул девятку – и подарил поул дневной гонки Ладыгину (который накануне стал 9-м по итогам квалификации). Однако и себя петербуржец не обидел – ему досталось место в первом ряду. И было очевидно, что после дебютного успеха 20-летний пилот явно не будет отсиживаться за спиной действующего чемпиона и лидера общего зачета.

На старте второй гонки Ладыгин в каком-то смысле отблагодарил соперника за удачный жребий: когда огни светофора погасли, седан Vesta под номером 11 слегка пробуксовал – и этого оказалось достаточно, чтобы Слуцкий оказался впереди. Однако трасса в этот момент была полноценно мокрой – так что, и Ладыгин, и его автомобиль оказались в своей стихии и в отличной форме. Уже в середине первого круга Кириллу лучше удался выход из Ямы (связка в низшей точке трассы) на дальнюю прямую – и к моменту наиболее жесткого торможения перед поворотом Угол тольяттинец оказался впереди. После чего уверенно довел дело до победы – уже третьей в сезоне.

Перед началом т.н. южного турне (последние два этапа Российская серия кольцевых гонок проведет в Грозном и Сочи) Ладыгин выигрывает у ближайшего преследователя 34 очка. Это на один балл больше, чем до начала казанского этапа – и позволяет остаться в лидерах, даже не набрав ни одного очка в следующей гонке. LADA Sport ROSNEFT также достаточно уверенно лидирует в командном зачете. Но это не повод расслабляться: новых прорывов можно ждать и от опытных соперников, и от почувствовавших вкус первых побед молодых пилотов. В следующий раз участники СМП РСКГ встретятся на трассе «Крепость Грозная» 8 и 9 октября.