LADA в шаге от титула в самом престижном классе русских гонок

Кирилл Ладыгин, выступающий в составе заводской команды LADA Sport ROSNEFT, сохранил лидерство в чемпионате России по кольцевым гонкам по итогам предпоследнего этапа, прошедшего на трассе в Грозном. Перед финалом турнира тольяттинец опережает ближайшего соперника на 31 очко – в то время как за один гоночный уик-энд можно заработать не более 53-х. Таким образом, Ладыгин имеет весьма высокие шансы сохранить за собой чемпионское звание, завоеванное в прошлом году.

Первая половина грозненского этапа сложилась для пилотов на автомобилях LADA Vesta не слишком удачно: Ладыгин и его напарник Михаил Митяев по итогам квалификации показали 7-е и 6-е времена – и в утренней гонке не принимали участия в борьбе за победу. Более того, на старте Кирилл оказался за соперником, который в первом повороте затормозил сильнее обычного – что привело к потере нескольких позиций.

Всю гонку Ладыгин провел в конце первой десятки, а под самый конец гонки пропустил вперед еще пару соперников. «На последнем круге я попытался атаковать Павла Кальмановича, – рассказал пилот. – Но он резко сместился в мою сторону, и от удара разбортировалось левое переднее колесо. До финиша я, к счастью, я добрался…» Кирилл пересек линию финиша только 11-м – впрочем, позже из-за штрафов, полученных соперниками, оба пилота LADA Sport ROSNEFT смогли подняться на две позиции выше: в итоговом протоколе Ладыгин занял 9-е место, а Митяев – 4-е.

Дневную гонку лидер чемпионата начал со 2-й позиции, которую сохранил до финиша (Митяев вновь закончил заезд 4-м). И хотя по количеству набранных на этапе очков Ладыгин уступил сразу трем соперникам, имеющееся у тольяттинца очковое преимущество позволяет в борьбе за второй подряд титул действовать без излишнего риска. Чтобы стать лучшим по итогам сезона, на финальном этапе в Сочи (он пройдет 30 и 31 декабря) пилоту LADA Sport ROSNEFT достаточно дважды финишировать на 9-м месте.

В других классах Российской серии кольцевых гонок пилоты тольяттинской команды одержали две победы: Андрей Петухов на LADA Vesta выиграл одну из гонок в категории «Супер-продакшн», Леонид Панфилов на LADA Granta – заезд в классе «Туринг-лайт». В этих категориях LADA Sport ROSNEFT накануне последнего этапа является догоняющей – но по-прежнему сохраняет шансы на титулы.