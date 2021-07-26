LADA увезла с этапа РСКГ в Питере 15 кубков

Минувший этап РСКГ, который проходил в этот уик-энд на автодроме «Игора-Драйв» под Санкт-Петербургом, стал триумфом для пилотов команды LADA Sport ROSNEFT. В общей сложности в четырех гонках шестеро спортсменов команды завоевали 15 кубков.

Более всего в этот раз превосходство LADA было заметно в младшем классе «Туринг-Лайт», где Иван Чубаров стартовал с поула и финишировал в первой гонке первым, а его напарник Леонид Панфилов стал вторым.

Вторая гонка стартовала в реверсивном порядке первых девяти позиций. Тем не менее Панфилов прорвался с восьмого места на второе, а Чубаров с девятого на третье.

В классе «Супер-продакшн» из-за системы дополнительного балласта в этот раз были особенно сильны пилоты на Honda Civic и Subaru BRZ. Тем не менее гонщик LADA Sport ROSNEFT Владимир Шешенин в обеих заездах поднимался на подиум, заняв сначала второе, а затем третье место.

В классе «Туринг» также доминировали «Лады». Первую гонку выиграл Михаил Митяев, а действующий чемпион Кирилл Ладыгин прорвался с пятой позиции на старте на третью ступень подиума.

Во второй гонке лидерство сразу захватил Ладыгин, который первым увидел клетчатый флаг. Митяев стал четвертым.

Следующий этап РСКГ состоится на трассе Moscow Raceway 21 и 22 августа.