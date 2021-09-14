Состоявшийся в минувшие выходные этап Российской серии кольцевых гонок в Казани – особенное событие в рамках отечественного кольцевого сезона. И дело не только в большом перепаде высот на автодроме, который делает управление гоночной машиной особенно сложным и захватывающим, а гонки – особенно увлекательными.

Особенность гонки в столице Татарстана еще и в том, что она воспринимается как домашняя сильными поволжскими коллективами. Включая и команду LADA Sport ROSNEFT – заводской коллектив АВТОВАЗа, представленный в этом году сразу в трех классах соревнований. С одной стороны, свои болельщики обеспечивают пилотам дополнительную поддержку, а с другой – перед ними меньше всего хочется ударить в грязь лицом.

Между тем турнирная ситуация для тольяттинской команды накануне казанского этапа была не слишком простой. Если в самом быстром и престижном классе «Туринг» представители LADA Sport ROSNEFT лидировали в обоих зачетах (о развитии событий в этом классе мы уже подробно рассказали в отдельной новости), в младших классах «Супер-продакшн» и «Туринг-Лайт» впереди были конкуренты, управляющие зарубежной техникой марок Subaru, Volkswagen и Peugeot.

Отдельной темой по ходу поволжского уик-энда была переменчивая погода. Субботние квалификации прошли на сухом асфальте, а в день гонок состояние покрытия постоянно менялось от мокрого к почти сухому и обратно. Казалось бы, это заставит пилотов избегать лишнего риска – а ведь по ходу казанского этапа старт из первого ряда был для гонщиков LADA Sport ROSNEFT скорее исключением. Неужели на домашнем этапе тольяттинцы ограничатся осторожным пилотажем в ожидании ошибок соперников?

Конечно, нет: ведь в составе заводского коллектива выступают опытные гонщики, для которых мокрая трасса не является чем-то пугающим. И даже наоборот. «Вспоминая о моем доминировании в прошлом году, в этом стали поговаривать: мол, Шешенин уже не тот, – заявил Владимир Шешенин, после прошлогоднего титула в «Туринг-лайте» перешедший в «Супер-продакшн» и занимавший перед началом этапа второе место в общем зачете. – Но пошел дождь – и мы видим, что все нормально, что я по-прежнему еще тот!» Сомневаться в этом действительно было сложно: стартуя в двух гонках уик-энда с 3-й и 5-й позиций, Владимир оба раза выходил в лидеры по ходу первого круга и в итоге одерживал уверенную победу. Причем в дневном заезде пилоты на седанах LADA Vesta сделали хет-трик: следом за Шешениным финишировали его напарник Андрей Петухов и Максим Чернев из партнерской команды LECAR Team.

В «Туринг-лайте» борьба была более плотной, но и в этом классе оба пилота, управляющие ярко-желтыми хэтчбеками LADA Granta (их можно видеть на заглавном фото), побывали на подиуме: Леонид Панфилов стал 3-м в утреннем заезде, а Иван Чубаров одержал победу в воскресной гонке.

В итоге представители марки LADA за один день поднялись на подиум 8 раз, причем 6 раз – на его высшую ступень. Ни одна другая марка, представленная в Российской серии кольцевых гонок, такой результативностью похвастаться не смогла. Не меньше болельщиков тольяттинского коллектива порадовал тот факт, что после этапа в Казани представители команды возглавляют общий зачет во всех трех классах, а в двух из них LADA Sport ROSNEFT занимает первую строчку командного зачета. В категории «Туринг-Лайт» тольяттинцы пока на 3-м месте, но уступают лидерам всего 15 очков. И оказаться на первой позиции смогут уже по итогам следующего, предпоследнего этапа СМП РСКГ – он пройдет в Грозном 8 и 9 октября.