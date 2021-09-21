В решающий стартах отлично показала себя команда LADA Sport ROSNEFT. По итогам уик-энда она выиграла сразк два «золотых» кубка, которые позволили завоевать две награды и по итогам всего сезона.

Капризная погода черноморского побережья изрядно потрепала нервы участникам этапа. В ходе пятничных тренировок и квалификации светило солнце, намека на осадки не было. А в субботу все изменилось – одни спортсмены проехали отборочные заезды по сухой трассе, другим пригодились дождевые шины.

LADA Sport ROSNEFT делегировала в Крым Алексея Смородинова, Антона Незванкина и Дмитрия Шепета в классе KZ2 и Григория Примака в классе OK. В зачёте первенства России выступили Михаил Ангальдт (класс Мини) и Артем Шаталин (Академия РАФ, класс Микро).

Молодежь упорно отработала свою программу – Михаил Ангальдт закрепился в первой десятке пелотона и пробовал наступать на пятки группе лидеров. Артем Шаталин в финале Б среди самых юных гонщиков приехал на втором месте.

За самые высокие позиции сражались пилоты старших эшелонов. Григорий Примак последовательно улучшал позиции по ходу гонки. Ему в компактном составе класса ОК весь сезон приходилось уделять максимум внимания стратегии. На каждом этапе тщательно просчитывалась тактика использования ограниченного количества комплектов резины, приходилось «растягивать» шины, чтобы в финальных заездах «выстреливать» на призовые позиции.

Но именно в крымской гонке Григорию Примаку не в полной мере удалось реализовать свой план – на этом этапе он стал лишь седьмым. Впрочем, даже этот результат позволил Григорию Примаку показать лучший результат в своей картинговой карьере – стать вице-чемпионом России по картингу!

Класс KZ2 порадовал своим гоночным «пасьянсом». Дмитрий Шепет и Антон Незванкин поучаствовали в контактной борьбе на трассе, однако, по итогам гонки заработали очки в копилку команды. Лидер команды в самом быстром классе Алексей Смородинов упорно трудился весь уик-энд. Поул-позицию в первой гонке удалось реализовать почти идеально – он финишировал 2-м.

Но во втором финале после вполне удачного старта пришлось противостоять целой группе соперников, настырно прорывавшихся вперед. Это не позволило подняться выше 6-й позиции. Тем не менее, по итогам всего этапа Алексей Смородинов стал победителем – на результаты повлияли не только очки, заработанные в финалах, но и те, что попали в копилку пилотов на отборочных заездах. Во многом благодаря именно этой победе пилоты LADA Sport ROSNEFT поднялись на первую ступень наградного подиума на картодроме в Евпатории!

По итогам всего сезона LADA Sport ROSNEFT завоевала «серебро» в командном зачете в комплекте со званием вице-чемпиона Григория Примака.

«Начиная с пятницы, все было хорошо, – подвел итоги финального этапа Алексей Смородинов. – Я был настроен выиграть квалификацию, не хватило совсем чуть-чуть. Суббота тоже получилась успешной – первый заезд завершил в тройке, второй и вовсе выиграл, что позволило стартовать в воскресенье с поул-позиции.

Неплохо прошел и первый финал, где удалось даже показать лучшее время в заезде. А во втором финале немного не повезло с колесами. В субботу выдавался один комплект резины – первые два хита подряд я проехал по сухому асфальту, то есть колеса немного стер.

А соперники из другой группы свой отборочный заезд проехали на дождевых колесах, поэтому слики сэкономили. Только за счет этого они были во втором финале чуть быстрее на свежих колесах.

Рад, что в этой ситуации все же удалось победить по итогам всего этапа. Классная точка в этом чемпионате!».