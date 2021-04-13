LADA Sport ROSNEFT начала сезон Чемпионата России по картингу со второго места в общем зачете

В минувший уик-энд в Грозном состоялся первый этап Чемпионата России по картингу 2021 года. По его итогам прошлогодняя чемпионская команда LADA Sport ROSNEFT завоевала «серебро» в командном зачёте.

Выступающие за команду в классе KZ2 Дмитрий Шепет и Антон Незванкин завоевали первые очки в командном зачете, но в число лидеров так и не прорвались. Причиной стали собственные технические ошибки гонщиков, которые на предстоящих этапах они постараются избежать. Победителем финальной гонки стал Максим Туриев из Нижнего Новгорода.

В классе ОК команду LADA Sport ROSNEFT представлял Григорий Примак. В квалификации ему не удалось стать сильнейшим, но на отборочных заездах он сумел привыкнуть к трассе и в финале вышел на оптимальный темп, что позволило одержать победу в гонке.

Следующий этап Чемпионата России по Картингу пройдет 14-16 мая в Ростове-на-Дону.