Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Газ в пол, подъем и поворот: почему на моем пути в гонщики возникла трасса KAZANRING CANYON Следующая / Стартовал новый сезон кибергонок LADA Sport ROSNEFT eChampionship
LADA Sport ROSNEFT / Новость

LADA Sport ROSNEFT начала сезон Чемпионата России по картингу со второго места в общем зачете

Автор:
, Редактор

Григорий Примак выиграл кубок класса ОК в Грозном

LADA Sport ROSNEFT начала сезон Чемпионата России по картингу со второго места в общем зачете

В минувший уик-энд в Грозном состоялся первый этап Чемпионата России по картингу 2021 года. По его итогам прошлогодняя чемпионская команда LADA Sport ROSNEFT завоевала «серебро» в командном зачёте.

Выступающие за команду в классе KZ2 Дмитрий Шепет и Антон Незванкин завоевали первые очки в командном зачете, но в число лидеров так и не прорвались. Причиной стали собственные технические ошибки гонщиков, которые на предстоящих этапах они постараются избежать. Победителем финальной гонки стал Максим Туриев из Нижнего Новгорода.

В классе ОК команду LADA Sport ROSNEFT представлял Григорий Примак. В квалификации ему не удалось стать сильнейшим, но на отборочных заездах он сумел привыкнуть к трассе и в финале вышел на оптимальный темп, что позволило одержать победу в гонке.

Следующий этап Чемпионата России по Картингу пройдет 14-16 мая в Ростове-на-Дону.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Газ в пол, подъем и поворот: почему на моем пути в гонщики возникла трасса KAZANRING CANYON

Предыдущая новость

Газ в пол, подъем и поворот: почему на моем пути в гонщики возникла трасса KAZANRING CANYON

Следующая новость

Стартовал новый сезон кибергонок LADA Sport ROSNEFT eChampionship

Стартовал новый сезон кибергонок LADA Sport ROSNEFT eChampionship
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия LADA Sport ROSNEFT
Команды LADA Sport ROSNEFT
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

4
Формула 1

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

5
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

48мин
Самое важное:
Гоночный завет: как прошла моя первая тренировка на Moscow Raceway
lada

Гоночный завет: как прошла моя первая тренировка на Moscow Raceway

21 апр. 2021 г.
Стартовал новый сезон кибергонок LADA Sport ROSNEFT eChampionship
lada

Стартовал новый сезон кибергонок LADA Sport ROSNEFT eChampionship

15 апр. 2021 г.
LADA Sport ROSNEFT начала сезон Чемпионата России по картингу со второго места в общем зачете
lada

LADA Sport ROSNEFT начала сезон Чемпионата России по картингу со второго места в общем зачете

13 апр. 2021 г.
Газ в пол, подъем и поворот: почему на моем пути в гонщики возникла трасса KAZANRING CANYON
lada

Газ в пол, подъем и поворот: почему на моем пути в гонщики возникла трасса KAZANRING CANYON

10 апр. 2021 г.
В Грозном стартует чемпионат России по картингу. Сможет ли LADA Sport ROSNEFT защитить титул?
lada

В Грозном стартует чемпионат России по картингу. Сможет ли LADA Sport ROSNEFT защитить титул?

9 апр. 2021 г.
More from
Сергей Иванов
Ферстаппен удивился выигранному старту Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Ферстаппен удивился выигранному старту

Мазепин попал в аварию на первом круге в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Мазепин попал в аварию на первом круге в Имоле

На трассе в Имоле пошел дождь Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

На трассе в Имоле пошел дождь

More from
LADA Sport ROSNEFT
Гоночный завет: как прошла моя первая тренировка на Moscow Raceway
LADA Sport ROSNEFT / Самое интересное

Гоночный завет: как прошла моя первая тренировка на Moscow Raceway

Стартовал новый сезон кибергонок LADA Sport ROSNEFT eChampionship
LADA Sport ROSNEFT / Новость

Стартовал новый сезон кибергонок LADA Sport ROSNEFT eChampionship

Газ в пол, подъем и поворот: почему на моем пути в гонщики возникла трасса KAZANRING CANYON
LADA Sport ROSNEFT / Самое интересное

Газ в пол, подъем и поворот: почему на моем пути в гонщики возникла трасса KAZANRING CANYON

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

«Современная Имола ужаснула бы Сенну». Хилл о переделках трассы
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Современная Имола ужаснула бы Сенну». Хилл о переделках трассы

Самое важное:

Гоночный завет: как прошла моя первая тренировка на Moscow Raceway
lada LADA Sport ROSNEFT / Самое интересное

Гоночный завет: как прошла моя первая тренировка на Moscow Raceway

Стартовал новый сезон кибергонок LADA Sport ROSNEFT eChampionship
lada LADA Sport ROSNEFT / Новость

Стартовал новый сезон кибергонок LADA Sport ROSNEFT eChampionship

LADA Sport ROSNEFT начала сезон Чемпионата России по картингу со второго места в общем зачете
lada LADA Sport ROSNEFT / Новость

LADA Sport ROSNEFT начала сезон Чемпионата России по картингу со второго места в общем зачете

Газ в пол, подъем и поворот: почему на моем пути в гонщики возникла трасса KAZANRING CANYON
lada LADA Sport ROSNEFT / Самое интересное

Газ в пол, подъем и поворот: почему на моем пути в гонщики возникла трасса KAZANRING CANYON

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.