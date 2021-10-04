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LADA Sport ROSNEFT: два Кубка, два результата

В прошедшие выходные сразу в двух точках нашей страны пилоты LADA Sport ROSNEFT сражались за Кубок России

LADA Sport ROSNEFT: два Кубка, два результата

В Псковской области на ралли «Пушкинские горы» в переднеприводном зачете 1600Н стартовал экипаж команды LADA Sport ROSNEFT – Дмитрий Воронов и Виктор Позерн. А в Краснодарском крае за призы картингового Кубка страны сражался Григорий Примак.

Перед финальным этапом сезона раллийный экипаж LADA Sport ROSNEFT уверенно лидировал в общем зачете. По правилам для завоевания путевки в финал необходимо было показать результат на четырех отборочных гонках, и с этой задачей пилоты нашей команды справились блестяще! Дмитрий Воронов и Виктор Позерн выиграли все гонки Кубка, в которых стартовали в этом году, выполнив задачу-максимум. Оставалось лишь закрепить успех на финале.

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Особенность главной гонки года также заключалась в особенных правилах. Ведь если за победу в любом из отборочных этапов можно было завоевать 50 очков, то первое место в финале гарантировало получение сразу 500! А это в свою очередь означало, что результат на ралли «Пушкинские горы» определял не только победу в отдельно взятой гонке, но и во всем сезоне в целом.

Участникам соревнований предстояло преодолеть семь спецучастков, дистанция их быстрых дорожек составила чуть более 100 километров. Первый из них стартовал в пятницу вечером и прекрасно прошел для пилотов LADA Sport ROSNEFT. По результатам прохождения допа Воронов и Позерн стали первыми среди тех, кто выступает на моноприводной технике.

Утро следующего дня гонщики начинали с оптимизмом: на дорогах Псковской области гонщики уже побеждали в этом году дважды, эти допы им хорошо знакомы. Но оказалось, что даже на них можно допустить ошибку, которая будет очень дорого стоить. В одном из скоростных виражей машину понесло боком, пилот пытался исправить ситуацию, зацепив довольно глубокую обочину, на которой сломалась подвеска переднего левого колеса.

Продолжать заезд не было возможности, как и починить машину за короткий 30-минутный сервис. И этот сход, к сожалению, лишил пилотов LADA Sport ROSNEFT победы в Кубке России.

 

Зато в Краснодарском крае на трассе в Усть-Лабинске смог отличиться результатами Григорий Примак. Действующий вице-чемпион России в классе ОК на этой гонке пробовал себя в более мощной категории KZ-2, где используются коробки передач.

И уже в первой для себя гонке Григорий смог прекрасно сориентироваться: по ходу уик-энда прогрессировал, улучшал результаты от сессии к сессии и закончил соревнования с бронзовой наградой. Отличный результат, который позволяет нам с оптимизмом глядеть в следующий год.

Дмитрий Воронов, пилот LADA Sport ROSNEFT: «Второй спецучасток отличается тем, что в некоторых местах на протяжении пары минут нужно ехать в полный газ. И после такого участка мы вошли в поворот на слишком высокой скорости – около 130 км/ч. Поворот оказался сильно разрыт машинами предыдущих экипажей и на нем скопилось много камней, поэтому наша машина в какой-то момент начала вставать на два колеса. 

Я начал корректировать занос, но она резко выпрямилась в сторону канавы. Обратно вернуться на дорогу мы не успели, ударившись о земляной отвал. Уже тогда мы поняли, что у нас что-то сломалось. Первая мысль была – хорошо, что не перевернулись.

Очень обидно сойти в финале, но такое случается в автоспорте. Ездить гонки и не пытаться быть быстрее всех – это неправильно. Сегодня я пытался ехать быстрее всех... Тем не менее, я бы не назвал этот сезон неудачным. Мы провели его ярко, были победы на Урале, в Псковской и Ленинградской областях».
 
Андрей Васильев, руководитель команды LADA Sport ROSNEFT Rally Team: «Не ошибается тот, кто ничего не делает. Сегодня парни ехали в полную силу, но иногда случаются ошибки, даже у Воронова. Ничего, восстановим машину и будем готовы к реваншу. Мы не складываем оружие, мы хотим биться дальше. Поэтому посмотрим, какие перед нами поставят задачи в будущем сезоне, и вновь выйдем на трассы страны: Дмитрий, экипаж, вся команда к этому готовы».

 

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Антонов выиграл 4-й этап киберсерии LADA Sport ROSNEFT

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