LADA пригласила болельщиков в фан-зону ралли «Абрау Дюрсо»

Границы Испании остаются закрытыми для туристов из-за коронавируса, и посмотреть вживую на Гран При в Барселоне мало кому удастся. Зато те болельщики, кто сейчас находятся в Краснодарском крае, смогут посетить ралли «Абрау Дюрсо», которое станет третьем этапом Кубка России этого года. Для них команда LADA Sport ROSNEFT даже организовала отдельную фан-зону.

Собственно соревнования начнутся сегодня в десять часов утра. Накануне экипаж заводской команды в составе Дмитрия Воронова и Виктора Позерна уже смогли потренироваться на местных дорогах, проложенных преимущественно среди живописных виноградников. Напомним, что Воронов и Позерн, выступающие на гоночной LADA Granta, уже выиграли оба первых этапа в своем классе.

Маршрут к фан-зоне LADA Sport ROSNEFT можно найти здесь. Попасть туда сможет любой желающий до старта первых спецучастков.