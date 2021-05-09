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LADA Sport ROSNEFT Новость

LADA пригласила болельщиков в фан-зону ралли «Абрау Дюрсо»

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Первые два этапа Кубка России по ралли выиграл экипаж LADA Sport ROSNEFT

LADA пригласила болельщиков в фан-зону ралли «Абрау Дюрсо»

Границы Испании остаются закрытыми для туристов из-за коронавируса, и посмотреть вживую на Гран При в Барселоне мало кому удастся. Зато те болельщики, кто сейчас находятся в Краснодарском крае, смогут посетить ралли «Абрау Дюрсо», которое станет третьем этапом Кубка России этого года. Для них команда LADA Sport ROSNEFT даже организовала отдельную фан-зону.

Собственно соревнования начнутся сегодня в десять часов утра. Накануне экипаж заводской команды в составе Дмитрия Воронова и Виктора Позерна уже смогли потренироваться на местных дорогах, проложенных преимущественно среди живописных виноградников. Напомним, что Воронов и Позерн, выступающие на гоночной LADA Granta, уже выиграли оба первых этапа в своем классе.

Маршрут к фан-зоне LADA Sport ROSNEFT можно найти здесь. Попасть туда сможет любой желающий до старта первых спецучастков.

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Кибергонщик команды LADA выиграл первую гонку сезона, но не возглавил чемпионат

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Кибергонщик команды LADA выиграл первую гонку сезона, но не возглавил чемпионат
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Серия LADA Sport ROSNEFT
Команды LADA Sport ROSNEFT
Автор Сергей Иванов

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