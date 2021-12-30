LADA Niva возвращается на «Дакар». И это машина родом из СССР!

Гонщик Марио Якобер называет себя наполовину русским. Дело не в корнях или предках по материнской линии. Просто у Марио русская жена. Он любит нашу страну, культуру, менталитет. И потому, хотя сам из Западной Европы, ассоциирует себя и с Россией тоже.

1 января 2022 года Якобер и его штурман Сладан Мильич стартуют в ралли-марафоне «Дакар» в зачете Dakar Classic. Там на старт допускаются машины возрастом не менее 20 лет. Однако Якобер выбрал для себя 37-летний «янгтаймер», автомобиль ВАЗ-2121 Niva Legend 1984 года производства.

Если вы взгляните на фотографии машины, то заметите, что она немного отличается от серийной. Но насколько сильно?

Дедушка по выходным на дачу ездил

«Не бит, не крашен», – эти слова из объявлений о продаже машин в России давно стали нарицательными. И первая задача, которая стояла перед экипажем Niva Red Legend – найти серийную машину в преклонном возрасте и хорошем состоянии.

Смысл Dakar Classic как раз в том, чтобы испытать те же эмоции, что и пилоты прошлых лет, почувствовать себя «в шкуре» гонщиков начала 80-х годов, когда внедорожники LADA Niva частных европейских команд впервые принимали участие в «Дакаре».

«Посмотрите, какая штука», – показывает Якобер стандартный жигулевский «кривой стартер», на всякий случай уложенный в багажник вместе с другими ключами.

Машину нашли в Новосибирске. Почему там? Да потому, что жена Марио родом именно из этого сибирского города, там же живут ее родственники, которые помогали в подборке автомобиля и его первоначальной перестройке в гоночную машину.

Именно сибирякам удалось найти хорошо сохранившийся автомобиль 1984 года выпуска с пробегом всего 80 тысяч километров. Все эти годы он принадлежал одному владельцу, который бережно хранил машину в гараже и использовал исключительно для поездок на дачу.

Машина действительно была в хорошем состоянии, но для «Дакара» этого было недостаточно.

С кузова сняли двери и капот (которые больше не пригодились), выкинули сиденья и остальные элементы интерьера, вынули двигатель, трансмиссию, демонтировали подвеску. А затем стерли оригинальную краску очень престижного в позднем СССР цвета «кофе с молоком» пескоструйным методом.

Следующим этапом стало усиление кузова. Затем внутрь был вварен необходимый гоночным машинам каркас безопасности. Уже упомянутые двери, капот и задние крылья были заменены на более легкие стеклопластиковые детали.

LADA Niva Red Legend 1 / 8 LADA Niva Red Legend 2 / 8 LADA Niva Red Legend 3 / 8 LADA Niva Red Legend 4 / 8 LADA Niva Red Legend 5 / 8 LADA Niva Red Legend 6 / 8 LADA Niva Red Legend 7 / 8 LADA Niva Red Legend 8 / 8

Подвеска осталась стандартной, но основные элементы, пружины и амортизаторы, заменили на новые. Причем оригинальные – Niva, пусть и в модернизированном виде, выпускается до сих пор, как и запчасти к ней! Судя по всему, автомобиль получил и новые тормоза, но опять же – оригинальные.

Двигатель оставили родной, тот самый ВАЗ-2121 объемом 1580 кубических сантиметров с пробегом 80 тысяч километров! Правда, Якобер признается, что его перебрали. В 1984 году он должен был выдавать 80 лошадиных сил. Теперь, вероятно, развивает чуть больше за счет установки современного «спортивного» карбюратора.

К стандартному корпусу воздушного фильтра прикрутили еще одну «коробку» с дополнительным фильтрующим элементом, который можно будет легко прочищать от песка после каждого этапа. Плюс установили резервную систему подкачки топлива.

Серьезной модернизации подверглась система охлаждения, которую снабдили двумя дополнительными вентиляторами с электроприводом. А в багажнике смонтировали новый топливный бак на 110 литров: в базе Niva Legend тех лет оснащалась 42-литровым баком, которого при официальном среднем расходе в 13 литров на 100 километров в гоночном темпе явно не хватило бы на преодоление дневных дистанций «Дакара», протяженность которых превышает 800 километров.

А вот трансмиссия осталась стандартной! В свое время Niva Legend завоевала статус легенды мирового автопрома, предложив покупателем сочетание постоянного полного привода с понижающей передачей и блокировкой центрального дифференциала. Заметно позднее такую схему повторят на Mitsubishi Pajero и Jeep Grand Cherokee, а еще позже – на Volkswagen Touareg.

Кстати, в салоне на частоколе рычагов трансмиссии можно увидеть в качестве наконечника ручки желтый шарик из эпоксидной смолы. В СССР владельцы классических автомобилей LADA часто украшали рычаги коробок передач наконечниками ручной работы именно из «эпоксидки», где внутри была розочка или какая-то иная фигурка. Так вот, желтый шарик – дань именно той традиции. По словам Якобера, эту деталь ему подарил директор музея АВТОВАЗа в Тольятти.

Что еще? Только элементы безопасности: гоночные кресла и ремни, пластиковые боковые и задние стекла и специальная защитная пленка на лобовом стекле. Плюс огнетушители, дополнительные буксировочные проушины и замки капота, дополнительные фары и задние фонари. Интересно, что создатели машины разместили спереди на крыше габаритные сигналы, которые сейчас не являются обязательными, но использовались в «Дакаре» в 80-е, чтобы темноте легковую машину было легче отличить от грузовика или мотоцикла (если у внедорожника сломалась одна фара).

Наконец, если заглянуть в багажник, который при отсутствии задних сидений представляет из себя весьма большое для LADA Niva Legend пространство, можно найти две запаски, складную ручную лопату, специальную аптечку, пару дополнительных огнетушителей, пятилитровую канистру с водой и два сэнд-трака – это такие металлические доски, которые подкладываются под буксующие колеса.

Покоряя пески

Всего в классе Dakar Classic заявлено 142 участника. Их трехзначные гоночные номера начинаются с семерки, восьмерки или девятки. Команде Niva Red Legend повезло успеть застолбить за собой номер 763 – региональный код Самарской области, где до сих пор на Волжском автозаводе в Тольятти выпускают LADA Niva.

Третий год подряд «Дакар» пройдет в Саудовской Аравии, причем в этот раз маршрут проложен преимущественно по пустыне. Здесь полный привод LADA Niva Legend и малый вес автомобиля должен сыграть экипажу на руку. Впрочем, задачи именно победить не стоит. Главное – доехать до финиша в Джидде и показать, что «Дакар», став этапом чемпионата мира по ралли-рейдам, остался приключением, в котором может принять участие почти что каждый. Например, советский автомобиль 1984 года выпуска из заснеженного Новосибирска.