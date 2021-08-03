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LADA Sport ROSNEFT Отчет об этапе

Команда LADA завоевала второе место на этапе картинга в Курске

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По сумме набранных очков картингисты «Лады» обеспечили серебро в командном зачете в трудном уик-энде на старейшем картодроме России

Команда LADA завоевала второе место на этапе картинга в Курске

На автодроме в Курске в этот уик-энд состоялся четвертый этап Чемпионата и пятый этап Первенства России по картингу. И для большинства участников он выдался сложным.

Трасса в Курске – старейший картодром на территории России. При всей своей легендарности, местные повороты отличаются коварством, к тому же покрытие не похоже на асфальт других открытых картинговых трасс. Тем не менее, очки пилотов команды LADA Sport ROSNEFT позволили ей в Курске стать второй в командном зачете.

В классе ОК за LADA Sport ROSNEFT выступает тольяттинец Григорий Примак. В первой гонке он стал четвертым, а во второй – третьим, однако при этом набрал столько же очков, сколько и Владимир Верхоланцев из Перми. По правилам, в этом случае «бронзу» по итогам этапа получает тот, кто лучше выступил в квалификации, и здесь удача была не на стороне Примака. Выиграл этап в классе Дмитрий Кириллов, вторым стал Николай Виолентий.

В самом быстром классе KZ2 за «Ладу» сражались Алексей Смородинов, Дмитрий Шепет и Антон Незванкин. Смородинов квалифицировался четвертым, тем самым став главной надеждой команды. Увы, в первом финале он стал жертвой столкновения на выходе из виража и был вынужден сойти.

Во второй гонке Смородинов совершил потрясающий прорыв с 22-го места на старте к пятому месту на финише, успев на последних кругах поучаствовать в борьбе за на подиум. В итоговом протоколе он стал только девятым, расположившись сразу после напарника Дмитрия Шепета, занявшего восьмую строчку. Антон Незванкин стал 12-м, а победа по итогам этапа досталась Никите Артамонову из Брянска.

Следующие этапы Чемпионата и Первенства России пройдут в Рязани с 27 по 29 августа.

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