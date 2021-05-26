Кибергонщик LADA Sport ROSNEFT возглавил виртуальный чемпионат

На виртуальной трассе в Спа состоялся второй этап киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship. В результате плотной борьбы победу одержал Флориан Хассе, а представляющий заводскую команду LADA Sport ROSNEFT Кирилл Антонов стал вторым, но в итоге вышел на первое место в чемпионате.

Хассе стартовал с поула, а Антонов со второго места, но россиянин проиграл борьбу в первом повороте и откатился на четвертую позицию. Тем не менее вся четверка лидеров шла очень близко, и сражение на этом не закончилось.

После обязательных пит-стопов Антонов вернулся на трассу третьим, совершил два обгона и вышел в лидеры, но вскоре вновь откатился на третье место. На предпоследнем круге он одержал победу в борьбе за второе место, но обогнать лидера не успел.

По системе начисления очков за этап в киберчемпионате победитель гонки вовсе не всегда становится победителем этапа. Так, прошлую гонку в Сильверстоуне Антонов выиграл, но по итогам набрал на три очка меньше, чем возглавивший тогда чемпионат Алессандро Оттавиани. В этот раз Оттавиани стал четвертым, набрав сильно меньше очков, так что теперь именно Антонов лидирует в чемпионате с преимуществом в 18 очков.

Следующий этап состоится на виртуальной трассе Сузука. Гонка пройдет 23 июля.