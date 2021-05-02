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LADA Sport ROSNEFT Новость

Кибергонщик команды LADA выиграл первую гонку сезона, но не возглавил чемпионат

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Кирилл Антонов стал четвертым в квалификации и победил в гонке в виртуальном Сильверстоуне

Кибергонщик команды LADA выиграл первую гонку сезона, но не возглавил чемпионат

На этой неделе на виртуальной трассе в Сильверстоуне состоялся первый этап киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship. Ее победителем стал пилот заводской команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Антонов.

В квалификации Антонов стал только четвертым. Однако по ходу гонки он сумел вырваться вперед и к финишу опередил обладателя поула итальянца Алессандро Оттавиани на девять секунд. Антонов также показал лучшее время круга в гонке, завоевав дополнительные очки.

Напарник Антонова по заводской киберкоманде LADA Егор Огородников ошибся в квалификации и был вынужден стартовать с девятого места. В гонке он смог отвоевать несколько позиций и финишировал пятым.

В сумме, однако, именно Оттовиани остался лидером чемпионата после первого этапа. В его активе 160 очков против 157 у Антонова. Третьим в чемпионате идет словак Бенсе Банки, у которого после финиша на третьем месте в гонке 136 очков.

Следующая гонка официального киберчемпионата LADA пройдет 19 мая на виртуальной трассе в Спа.

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Как мой гоночный дебют закончился призовым кубком

Предыдущая новость

Как мой гоночный дебют закончился призовым кубком
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Серия LADA Sport ROSNEFT
Команды LADA Sport ROSNEFT
Автор Сергей Иванов

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