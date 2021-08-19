Хотите индивидуальный гоночный шлем? Вот как он появился у меня

Уже в эти выходные состоится мой гоночный дебют на этапе РСКГ в классе S1600 за команду LADA Sport ROSNEFT. В одной из прошлых статей я рассказывал вам о том, во сколько пилотам обходится полная гоночная экипировка. Однако мне пришлось потратиться еще сильнее, так как я заказал для себя особый дизайн гоночного шлема.

Гоночный шлем довольно интимная вещь, большинство профессиональных спортсменов практически не меняют дизайн на протяжении всей карьеры, но вот Себастьян Феттель в начале своих выступлений в Формуле 1 не стеснялся менять его к каждой гонке. Фернандо Алонсо собирает коллекцию, в которую недавно попал даже шлем Никиты Мазепина, а Льюис Хэмилтон долгое время ездил в шлеме в цветах Айртона Сенны – своего кумира.

Я давно мечтал иметь свой собственный шлем и как только он у меня появился, я сразу стал думать о том, как придать ему индивидуальности.

Идея

У меня в целом было довольно четко сформированная идея о том, как я хочу, чтобы выглядел мой шлем, оставалось только найти того, кто сможешь перенести это на его поверхность.

Гонщик Александр Дударев, который помогал мне с выбором шлема, посоветовал трех художников.

В целом качество работ всех троих выглядело потрясающе, но я сразу выделил одного – Анатолия Нескучаева, но что забавно – он первым из списка и выпал, сославшись на загрузку аж до августа. Но спустя пару недель, он выложил у себя в инстаграме фотографию красного шлема, который выглядел именно так, как я себе представлял идеальный шлем, разве что цвет был не совсем мой. Я решил написать ему еще раз, и мне повезло, что кто-то из клиентов не успел прислать ему шлем из другого города и я попал в «окно».

Шлем Ману Чаподзе

Цвет однозначно должен был быть зеленым. Во-первых это мой любимый цвет, а во вторых легендарный British Racing Green уступает разве что итальянскому красному в узнаваемости гоночных автомобилей. Я очень хотел чтобы дизайн был классическим и минималистичным, мне не нравятся острые линии, которые используют современные гонщики, поэтому я просил сделать линии боле плавными и я хотел чтобы было всего два базовых цвета без лишних узоров. Так получилось не сразу, первые эскизы Анатолия были довольно перегруженными, но постепенно я смог донести до него свою мысль и получить то, что я и хотел увидеть.

Почему грузинский флаг

Многие гонщики используют флаги или национальные цвета в раскрасках своих гоночных шлемов, но эталоном этот вопросе на мой взгляд является Дэвид Култхард. Шотландец использовал синий с белым крестом шлем, но поскольку на флаге Шотландии используется андреевский крест в форме буквы X, шлем Дэвида напоминал Гонщика-Икс из культового мультсериала «Спиди Гонщик».

Фото: Race of Champions

Почему я выбрал Грузинский Флаг? Честно говоря у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Несмотря на то, что я родился и вырос в Москве и очень далек от Грузии, все равно испытываю симпатию к этой стране, да и красный флаг, в основе которого лежит буквально тот же георгиевский крест, что у флага Англии, мне нравится чисто эстетически и отлично вписался в дизайн шлема.

Кто такой Марвин?

Еще одна «фишка», которая мне нравится у гонщиков – это небольшой логотипчик, который изображают на задней части шлема. У Риккьярдо, например, там был изображен барсук, а Квят изобразил себя сидя на торпеде, после того, как его наградил этим прозвищем Себастьян Феттель после инцидента в Китае в 2016 году. Кими Райкконену, после того, как ему пытались запретить выступать в шлеме с отсылкой к Джеймсу Ханту, чтобы это не было рекламой фильма «Гонка» 2013 года, советовали изобразить там Берни Экклстоуна.

Марвин, которого выбрал я, это персонаж моей любимой книги «Автостопом по галактике» а точнее его киноверсия. Марвин – маниакально-депрессивный робот, который против своей воли ввязывается в путешествие через всю вселенную, а озвучивал его в оригинале Алан Рикман, более знакомый по роли профессора Снегга в экранизации другой британской книги – Гарри Поттера.

А надпись Don`t Panic (без паники) красовалась на задней стороны того самого путеводителя, о котором идет речь в книге, ведь не паниковать – главное, что нужно делать в любой ситуации. Пусть это будет лозунгом моих выступлений).

Как создается дизайн шлема?

Поскольку я не художник и доверил творить дизайн моего шлема профессионалу, то предоставлю слово Анатолию:

Работа с заказчиком всегда начинается с его пожеланий. С каких-то базовых вещей, вроде цветовой гаммы и общей темы. Далее я делаю компьютерные эскизы. Когда-то наброски шлемов художником делались от руки, но сейчас все от этого отказались: в цифре можно показать шлем сразу с нескольких ракурсов, да и заказчики привыкли получать эскизы в таком виде.

В любом случае компьютерное изображение точнее передает окончательный вид, хотя графические редакторы до сих пор не могут дать представление о том, как станут распределяться блики, или отобразить сложные, переливающиеся цвета.



Конечно, у меня есть амбиции как у художника, мне хочется привнести в дизайн шлема и что-то свое. Но в нашем деле я придерживаюсь мнения, что пожелания клиента превыше всего и стараюсь никогда не спорить. В случае с Ману, конечный вид шлема оказался проще, чем я изначально предлагал. Это не похоже на то, что предпочитает большинство заказчиков: сейчас наблюдается тенденция делать рисунок, напротив, сложнее.

Затем начинается уже техническая часть. Я разбираю шлем и обрабатываю его поверхность. Этот процесс называется матированием, то есть поверхность должна стать матовой. На нее уже наносится базовый цвет шлема. Иногда это хром, и тогда я отдаю шлем для хромирования моим партнерам.

Ну а затем слой за слоем наносится рисунок. Иногда используются трафареты, например так создавалось изображение робота на задней части шлема Ману. Иногда для проведения точной границы достаточно использовать скотч. Ну а плавные градиенты – это уже ручная работа аэрографом.

В самом конце – передача шлема заказчику. Я стараюсь делать это лично. Почти всегда мне приходится наблюдать положительные эмоции, и именно это меня более всего вдохновляет.

Напомню, что моя гонка (а точнее две гонки одного этапа) состоится уже в это воскресенье, 22 августа на Moscow Raceway.