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LADA Sport ROSNEFT Отчет об этапе

Картингисты «Лады» завоевали три призовых места в Рязани

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Григорий Примак выиграл один из финалов, а команда по итогам этапа заняла второе место

Картингисты «Лады» завоевали три призовых места в Рязани

В минувший уик-энд в Рязани прошел пятый этап Чемпионата России и шестой этап первенства России по картингу. Гонщики команды LADA Sport ROSNEFT трижды поднимались на подиум, а по итогам всего уик-энда тольяттинский коллектив по очкам занял второе место.

В самом мощном классе KZ-2 «Ладу» представлял Алексей Смородинов и Антон Незванкин. В первом финале Смородинов боролся за победу, но уступил ее Максиму Туриеву, став вторым. Он же выиграл и вторую гонку, а Смородинов финишировал только пятым, став третьим по сумме очков.

В классе ОК за LADA Sport ROSNEFT выступали Григорий Примак и Артем Севрюхин. В первой финальной гонке, где победил Александр Губенко, Примак на уже прикатанной резине стал только шестым, зато на вторую гонку он смог поставить новые шины и уверенно ее выиграть, оставшись все же вторым по сумме очков этапа.

Финал картингового сезона состоится в Евпатории 17-19 сентября, где станут известны имена новых победителей Чемпионата и Первенства России по картингу.

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Как сделать из «Лады» гоночный автомобиль?

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