Картингисты «Лады» стартуют с первых рядов в финальных гонках в Рязани
В классе KZ2 отличился Алексей Смородинов, а в классе ОК лучшим из «Лады» стал Артем Северюхин
В этот уин-энд не только возобновляются гонки Формулы 1, но и проходит пятый этап Кубка России и шестой этап Первенства России по картингу. Гоночная команда LADA Sport ROSNEFT в этом виде спорта поддерживает молодых пилотов, многие их которых потом начинают выступать на «Ладах» в РСКГ.
В субботу завершились отборочные заезды. В самом мощном классе KZ2 пилот LADA Sport ROSNEFT Алексей Смородинов в квалификации показал третье время, но после отборочных заездов прорвался на первый ряд стартового поля первого воскресного финала.
В классе ОК команда была усилена за счет Артема Северюхина. Он также стартует в воскресенье с первого ряда. А вот Григорию Примаку придется пробиваться из последних рядов, впрочем этот гонщик «Лады» уже не раз доказывал, что умеет быть быстрым именно в воскресных финалах.
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