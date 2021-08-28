Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ладыгин на «Ладе» укрепил лидерство в «Туринге» РСКГ Следующая / Как сделать из «Лады» гоночный автомобиль?
LADA Sport ROSNEFT Новости

Картингисты «Лады» стартуют с первых рядов в финальных гонках в Рязани

Автор:
, Редактор

В классе KZ2 отличился Алексей Смородинов, а в классе ОК лучшим из «Лады» стал Артем Северюхин

Картингисты «Лады» стартуют с первых рядов в финальных гонках в Рязани

В этот уин-энд не только возобновляются гонки Формулы 1, но и проходит пятый этап Кубка России и шестой этап Первенства России по картингу. Гоночная команда LADA Sport ROSNEFT в этом виде спорта поддерживает молодых пилотов, многие их которых потом начинают выступать на «Ладах» в РСКГ.

В субботу завершились отборочные заезды. В самом мощном классе KZ2 пилот LADA Sport ROSNEFT Алексей Смородинов в квалификации показал третье время, но после отборочных заездов прорвался на первый ряд стартового поля первого воскресного финала.

В классе ОК команда была усилена за счет Артема Северюхина. Он также стартует в воскресенье с первого ряда. А вот Григорию Примаку придется пробиваться из последних рядов, впрочем этот гонщик «Лады» уже не раз доказывал, что умеет быть быстрым именно в воскресных финалах.

 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Ладыгин на «Ладе» укрепил лидерство в «Туринге» РСКГ

Предыдущая новость

Ладыгин на «Ладе» укрепил лидерство в «Туринге» РСКГ

Следующая новость

Как сделать из «Лады» гоночный автомобиль?

Как сделать из «Лады» гоночный автомобиль?
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт

2 ч
2
Формула 1

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире

16 ч
3
Формула 1

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1

12 ч
4
Формула 1

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год

1 дн
5
Формула 1

СМИ: Слова Хэмилтона в Спа привели боссов Ф1 в ярость

19 ч
Самое важное:
Картингисты «Лады» завоевали три призовых места в Рязани
lada

Картингисты «Лады» завоевали три призовых места в Рязани

31 авг. 2021 г.
Как сделать из «Лады» гоночный автомобиль?
lada

Как сделать из «Лады» гоночный автомобиль?

30 авг. 2021 г.
Картингисты «Лады» стартуют с первых рядов в финальных гонках в Рязани
lada

Картингисты «Лады» стартуют с первых рядов в финальных гонках в Рязани

28 авг. 2021 г.
Ладыгин на «Ладе» укрепил лидерство в «Туринге» РСКГ
lada

Ладыгин на «Ладе» укрепил лидерство в «Туринге» РСКГ

23 авг. 2021 г.
Хотите индивидуальный гоночный шлем? Вот как он появился у меня
lada

Хотите индивидуальный гоночный шлем? Вот как он появился у меня

19 авг. 2021 г.
Больше от
Сергей Иванов
Картингисты «Лады» завоевали три призовых места в Рязани
LADA Sport ROSNEFT

Картингисты «Лады» завоевали три призовых места в Рязани

Глава Ф1: Деньги не влияли на решение судей в Спа Гран При Бельгии
Формула 1

Глава Ф1: Деньги не влияли на решение судей в Спа

Стролл получил 10 секунд штрафа в Спа и стал последним Гран При Бельгии
Формула 1

Стролл получил 10 секунд штрафа в Спа и стал последним

Mercedes Больше от
Mercedes
Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт Гран При Нидерландов
Формула 1

Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт

Mercedes подозревают в незаконном «замораживании» воздуха
Формула 1

Mercedes подозревают в незаконном «замораживании» воздуха

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год
Формула 1

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год

Самое читаемое Сегодня

Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт
Формула 1 Формула 1

Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире
Формула 1 Формула 1

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1
Формула 1 Формула 1

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год
Формула 1 Формула 1

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год

СМИ: Слова Хэмилтона в Спа привели боссов Ф1 в ярость
Формула 1 Формула 1

СМИ: Слова Хэмилтона в Спа привели боссов Ф1 в ярость

СМИ: Де Врис станет пилотом Alfa Romeo, Джовинацци уйдет в WEC
Формула 1 Формула 1

СМИ: Де Врис станет пилотом Alfa Romeo, Джовинацци уйдет в WEC

Mercedes подозревают в незаконном «замораживании» воздуха
Формула 1 Формула 1

Mercedes подозревают в незаконном «замораживании» воздуха

Williams: Расселл вернется к нам за титулом
Формула 1 Формула 1

Williams: Расселл вернется к нам за титулом

Самое важное:

Картингисты «Лады» завоевали три призовых места в Рязани
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Картингисты «Лады» завоевали три призовых места в Рязани

Как сделать из «Лады» гоночный автомобиль?
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Как сделать из «Лады» гоночный автомобиль?

Картингисты «Лады» стартуют с первых рядов в финальных гонках в Рязани
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Картингисты «Лады» стартуют с первых рядов в финальных гонках в Рязани

Ладыгин на «Ладе» укрепил лидерство в «Туринге» РСКГ
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Ладыгин на «Ладе» укрепил лидерство в «Туринге» РСКГ

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.