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LADA Sport ROSNEFT Новости

Картингисты «Лады» сразятся к Курске за очки в Чемпионате и Первенстве России

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Надежды на победы в команде связывают с Григорием Примаком и Алексеем Смородиновым

Картингисты «Лады» сразятся к Курске за очки в Чемпионате и Первенстве России

В этот уик-энд гонки проходят не только в Венгрии, но и в России. В Курске состоятся этапы Чемпионата и Первенства России по картингу.

В прошлый уик-энд пилоты команды LADA Sport ROSNEFT уже имели возможность потренироваться в Курске, где проходил этап Чемпионата России в классе «Национальный», заезды младших классов, а также сражение за «Приз Льва Кононова».

В этот раз основные надежды команды связаны с Георгием Примаком, который ведет борьбу за титул в классе ОК. Также высоки шансы на победу у Александра Смородинова, который на прошлом этапе стал первым в самом быстром классе KZ2.

Помимо двух этих гонщиков за заводскую команду «Лады» выступят Дмитрий Шепет, Антон Незванкин, Михаил Ангальдт, Георгий Огуленко, Артем Черкозьянов и Данила Волков.

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Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске

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Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске
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