LADA Sport ROSNEFT Отчет об этапе
Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Григорий Примак стал четвертым в классе «Начинальный» Чемпионата России, а Дмитрий Шепет занял то же место в сражении за «Приз Льва Кононова»
В минувшие выходные на картодроме имени Льва Кононова в Курске в рамках уик-энда «Серебряный карт» состоялись этапы Чемпионата и Первенства России по картингу.
В классе «Национальный» Чемпионата России команду LADA Sport ROSNEFT представлял Григорий Примак, который показал четвертый результат. Победителем стал Матвей Путилин из Воронежа.
Там же в этот уик-энд состоялось сражение за «Приз Льва Кононова». В классе KZ-2 победу одержал Никита Артамонов. Лучшим из гонщиков «Лады» стал Дмитрий Шепет, который занял четвертое место. Выступающий за ту же команду Антон Незванкин остался десятым.
Следующие этапы Чемпионата и Первенства России по картингу состоятся там же уже в ближайшие выходные.
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Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске
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