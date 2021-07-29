Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Талант Чубарова и расчет Ладыгина: как прошел третий этап РСКГ
LADA Sport ROSNEFT Отчет об этапе

Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске

Автор:
, Редактор

Григорий Примак стал четвертым в классе «Начинальный» Чемпионата России, а Дмитрий Шепет занял то же место в сражении за «Приз Льва Кононова»

Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске

В минувшие выходные на картодроме имени Льва Кононова в Курске в рамках уик-энда «Серебряный карт» состоялись этапы Чемпионата и Первенства России по картингу.

В классе «Национальный» Чемпионата России команду LADA Sport ROSNEFT представлял Григорий Примак, который показал четвертый результат. Победителем стал Матвей Путилин из Воронежа.

Там же в этот уик-энд состоялось сражение за «Приз Льва Кононова». В классе KZ-2 победу одержал Никита Артамонов. Лучшим из гонщиков «Лады» стал Дмитрий Шепет, который занял четвертое место. Выступающий за ту же команду Антон Незванкин остался десятым.

Следующие этапы Чемпионата и Первенства России по картингу состоятся там же уже в ближайшие выходные.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Талант Чубарова и расчет Ладыгина: как прошел третий этап РСКГ

Предыдущая новость

Талант Чубарова и расчет Ладыгина: как прошел третий этап РСКГ
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Успешные протесты в Формуле 1: были ли прецеденты?

51 мин
2
Формула 1

Ферстаппен переименовал своих котов в Льюиса и Тото

2 ч
3
Формула 1

Анализ: Mercedes жертвует Хэмилтоном ради Кубка конструкторов

22 ч
4
Формула 1

Ральф Шумахер: Протест Red Bull ничего не изменит

2 ч
5
Формула 1

FIA повторно рассмотрит аварию в Сильверстоуне по запросу Red Bull

1 дн
Самое важное:
Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске
lada

Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске

3 ч
Талант Чубарова и расчет Ладыгина: как прошел третий этап РСКГ
lada

Талант Чубарова и расчет Ладыгина: как прошел третий этап РСКГ

23 ч
LADA увезла с этапа РСКГ в Питере 15 кубков
lada

LADA увезла с этапа РСКГ в Питере 15 кубков

26 июл. 2021 г.
Семеро пилотов LADA сразятся в этот уик-энд в картинге
lada

Семеро пилотов LADA сразятся в этот уик-энд в картинге

24 июл. 2021 г.
Картингисты LADA трижды поднялись на подиум в Рязани
lada

Картингисты LADA трижды поднялись на подиум в Рязани

9 июл. 2021 г.
Больше от
Сергей Иванов
Талант Чубарова и расчет Ладыгина: как прошел третий этап РСКГ
LADA Sport ROSNEFT

Талант Чубарова и расчет Ладыгина: как прошел третий этап РСКГ

LADA увезла с этапа РСКГ в Питере 15 кубков
LADA Sport ROSNEFT

LADA увезла с этапа РСКГ в Питере 15 кубков

Семеро пилотов LADA сразятся в этот уик-энд в картинге
LADA Sport ROSNEFT

Семеро пилотов LADA сразятся в этот уик-энд в картинге

Больше от
LADA Sport ROSNEFT
Картингисты LADA трижды поднялись на подиум в Рязани
LADA Sport ROSNEFT

Картингисты LADA трижды поднялись на подиум в Рязани

Экипаж LADA выиграл третий этап Кубка России по ралли подряд
LADA Sport ROSNEFT

Экипаж LADA выиграл третий этап Кубка России по ралли подряд

Не только Ф1: в выходные пилоты LADA поборются в ралли «900 озер»
LADA Sport ROSNEFT

Не только Ф1: в выходные пилоты LADA поборются в ралли «900 озер»

Самое читаемое Сегодня

Успешные протесты в Формуле 1: были ли прецеденты?
Формула 1 Формула 1

Успешные протесты в Формуле 1: были ли прецеденты?

Ферстаппен переименовал своих котов в Льюиса и Тото
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен переименовал своих котов в Льюиса и Тото

Анализ: Mercedes жертвует Хэмилтоном ради Кубка конструкторов
Формула 1 Формула 1

Анализ: Mercedes жертвует Хэмилтоном ради Кубка конструкторов

Ральф Шумахер: Протест Red Bull ничего не изменит
Формула 1 Формула 1

Ральф Шумахер: Протест Red Bull ничего не изменит

Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию
Формула 1 Формула 1

Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию

Red Bull и AlphaTauri намерены сохранить текущие составы в 2022-м
Формула 1 Формула 1

Red Bull и AlphaTauri намерены сохранить текущие составы в 2022-м

FIA повторно рассмотрит аварию в Сильверстоуне по запросу Red Bull
Формула 1 Формула 1

FIA повторно рассмотрит аварию в Сильверстоуне по запросу Red Bull

Ферстаппен использует в Венгрии послеаварийный мотор
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен использует в Венгрии послеаварийный мотор

Самое важное:

Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске

Талант Чубарова и расчет Ладыгина: как прошел третий этап РСКГ
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Талант Чубарова и расчет Ладыгина: как прошел третий этап РСКГ

LADA увезла с этапа РСКГ в Питере 15 кубков
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

LADA увезла с этапа РСКГ в Питере 15 кубков

Семеро пилотов LADA сразятся в этот уик-энд в картинге
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

Семеро пилотов LADA сразятся в этот уик-энд в картинге

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.