Картингисты LADA завоевали очки на этапе в Курске

В минувшие выходные на картодроме имени Льва Кононова в Курске в рамках уик-энда «Серебряный карт» состоялись этапы Чемпионата и Первенства России по картингу.

В классе «Национальный» Чемпионата России команду LADA Sport ROSNEFT представлял Григорий Примак, который показал четвертый результат. Победителем стал Матвей Путилин из Воронежа.

Там же в этот уик-энд состоялось сражение за «Приз Льва Кононова». В классе KZ-2 победу одержал Никита Артамонов. Лучшим из гонщиков «Лады» стал Дмитрий Шепет, который занял четвертое место. Выступающий за ту же команду Антон Незванкин остался десятым.

Следующие этапы Чемпионата и Первенства России по картингу состоятся там же уже в ближайшие выходные.