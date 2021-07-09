Картингисты LADA трижды поднялись на подиум в Рязани

На прошедшем в Рязани этапе Чемпионата России по картингу пилоты заводской команды LADA Sport ROSNEFT сумели заработать достаточно очков для выхода на первое место в коммандном зачете.

В классе KZ2 в этот раз от команды были заявлены помимо Дмитрия Шепета и Антона Незванкина еще и Антон Смородинов. Именно он сначала выиграл поул, а затем смог реализовать старт с первого места в две победы в финальных заездах. В итоге Смородинов, поднялся на четвертую строчку в личном зачете.

После гонки он рассказал, что победить ему удалось благодаря тому, что незадолго до этапа он участвовал тут же в гонке Чемпионата Центрального федерального округа, так что успел освоиться на трассе. Также он похвалил команду, сумевшую идеально настроить гоночный карт.

В классе OK за «Ладу» выступал Григорий Примак. В этот раз в первом финале он стал только четвертым, а во втором прорвался на третье место. Заработанные очки позволили Примаку сохранить лидерство в личном зачете.

Помимо заездов Чемпионата России в Рязани проходит и этап Первенства России. Здесь от «Лады» в классе Мини были представлены Михаил Ангальдт и Артём Черкозьянов, а в классе OK-Junior выступили Георгий Огуленко и Данила Волков. Все эти молодые пилоты смогли продемонстрировать явный прогресс, и хотя с лидерами пока не боролись, есть повод ожидать от них существенных результатов уже в этом сезоне.

Следующая гонка состоится в Курске уже 1 августа.

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