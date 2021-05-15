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LADA Sport ROSNEFT Новость

Картингисты команды LADA потренировались в Ростове накануне этапа Чемпионата России

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На этапе Первенства Южного федерального округа Григорий Примак завоевал бронзу

Картингисты команды LADA потренировались в Ростове накануне этапа Чемпионата России

В этот уик-энд не только стартует чемпионат РСКГ, в котором команда LADA Sport ROSNEFT выступает в трех основных классах, но и проходит второй этап Чемпионата и Первенства России по картингу. Он состоится на трассе Lemar в Ростовской области.

На самом деле пилоты LADA уже смогли потренироваться на этом треке, приняв на прошлых выходных участие в Первенстве Южного федерального округа. Григорий Примак, который одержал победу на первом этапе в Грозном, в этот раз завоевал бронзу в классе ОК, а Михаил Ангальдт стал третьем в классе «Мини».

Напомним, что после первого этапа Чемпионата России по картингу LADA Sport ROSNEFT занимает вторую строчку в командном зачете.

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В этот уик-энд стартует новый сезон РСКГ. Что изменилось в команде LADA?

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В этот уик-энд стартует новый сезон РСКГ. Что изменилось в команде LADA?

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Пилот LADA Sport ROSNEFT одержал вторую победу в чемпионате России по картингу

Пилот LADA Sport ROSNEFT одержал вторую победу в чемпионате России по картингу
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Об этой статье

Серия LADA Sport ROSNEFT
Пилоты Фернандо Алонсо , Льюис Хэмилтон
Команды LADA Sport ROSNEFT
Автор Сергей Иванов

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