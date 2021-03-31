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Как я отбросил сомнения и решил стать гонщиком

Автор:
, главный редактор сайта Motor1 Россия

Издатель Motorsport.com Россия Ману Чаподзе начал подготовку к настоящей гонке за рулем LADA

Как я отбросил сомнения и решил стать гонщиком

Так уж сложилась моя жизнь, что с самого раннего возраста она связана с автоспортом. Девятилетним мальчиком я увидел по телевизору, как ожесточенно борются за титул чемпиона Формулы 1 Михаэль Шумахер и Жак Вильнев, и с тех пор я с нетерпением жду очередной уик-энд, чтобы посмотреть Гран При с друзьями в баре. Еще лучше наблюдать за сражением в живую, с трибун, и хотя бы раз в год я стараюсь выбираться на гонку Формулы 1.

Уже в 2011 году я смог непосредственно поработать в автоспорте. Тогда у меня на родине в Грузии начали реконструировать автодром «Рустави», построенный еще в 1978 году. Я переехал в Тбилиси и вместе с моим другом Эльдаром Марченко реализовал этот проект. Когда трасса была закончена, мы с ним организовали там же чемпионат Грузии по кольцевым гонкам.

После возвращения в Москву я возглавил российскую редакцию Motorsport Network, став в том числе издателем сайта о гонках Motorsport.com Россия. Я не упускал возможности принять участие в заездах в формате тайм-атак на разных дорожных машинах, но все это было не то. Я близок к автоспорту, насколько к нему можно быть близким в качестве зрителя, журналиста или организатора, но все равно до сих пор я оставался по ту сторону ограждений на трассе. И вот я решился – а почему бы и не погрузиться в борьбу самому, понять, что чувствует гонщик, когда сражается с соперниками не за время круга, а за позиции на трассе?

Собственно и за рулем я давно. За свою жизнь я водил множество автомобилей, включая и очень быстрые. И даже участвовал в соревнованиях, но в формате «тайм атак», когда побеждает тот, кто показывает лучшее время круга. А вот в непосредственной борьбе с другими гонщиками на трассе мне принимать участие не доводилось. Вот я и подумал: а почему бы, собственно, и нет?

Вот я и решил, что пора проверить свою мечту в реальной жизни, и самый подходящий для дебюта класс – S1600 в российском чемпионате РСКГ.

К сожалению, это не тот случай, когда можно просто приехать на автодром, сесть за руль гоночной машины и выехать на стартовую решетку. Так что к гонке, которая у меня состоится в августе, я начал готовиться уже сейчас. Тренироваться, а параллельно собирать нужную экипировку и проходить формальные процедуры, без которых меня в гоночную машину никто не пустит.

Мы договорились с командой LADA Sport ROSNEFT и начали подготовку, но, к сожалению, LADA Granta S1600, на которой мне предстоит выступать на треке, мне в личное пользование на полгода никто не предоставит, потому что такие автомобили нельзя использовать вне трека. Зато тольяттинцы передали в наше распоряжение гражданский «спорткар» LADA Vesta Sport.

Почему именно Vesta Sport?

Именно Vesta Sport ближе всего по тяговооруженности к гоночной машине. Во-первых, ее делают те же люди, что готовят «боевые Лады» для соревнований. Во-вторых, Granta S1600 при весе всего 1070 кг оснащается мотором объемом 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил. Но Vesta Sport ей не уступает. У нее честные 145 л.с., а крутящий момент за счет дополнительных 174 «кубиков» рабочего объема даже выше.

Да, у Vesta Sport иное шасси, потому что у гоночной Granta S1600 стоит подвеска, как на «гражданском» хетчбэке LADA Granta, но со стойками Ohlins. Даже тормоза у Granta S1600 идентичны серийным, а у спортивной «Весты» они свои, отличные.

В Vesta Sport подвеска также отличается от шасси обычного Vesta седана. Расширенная колея, другие ступицы, другие тормоза… Даже другие крылья кузова, дабы в них поместились расширенные колеса. И сделано все это с той же целью, что и в гоночных машинах – улучшить управляемость и скорость в поворотах.

В том, что Vesta Sport даже без дополнительной подготовки способна не спасовать на гоночной трассе, мы убедились еще пару лет назад, прокатившись на этом автомобиле по «Смоленскому кольцу». И тогда мои коллеги Михаил Кулешов и Юрий Урюков уверяли, что данный седан действительно по своему характеру максимально близок к профессиональной гоночной технике.

Наконец, LADA Vesta Sport и LADA Granta S1600 объединяет то, что обе эти машины находятся на острие технического прогресса. В них собрано все лучшее, что было накоплено инженерами спортивного подразделения LADA. Просто одна машина сделана для профессиональных гонок, а вторая реализует весь свой потенциал на дорогах общего пользования.

Так что лучшего варианта для того, чтобы приобщится к автоспорту по пути из дома в редакцию и обратно я найти не мог и приступил к тренировкам, чтобы в августе, когда у меня предстоит гонка, не опозориться даже на фоне профессиональных пилотов.

Однако погода в этом году внесла свои коррективы, задержав начало весны и сухой асфальт по меньшей мере до конца марта. Так что для начала я порадую вас рассказом о том, как ездить на мощной и легкой переднеприводной машине по заснеженной Москве.

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Об этой статье

Серия LADA Sport ROSNEFT
Команды LADA Sport ROSNEFT
Автор Ману Чаподзе

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