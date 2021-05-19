Как сделать пилота и машину быстрее: три полезных совета от Кирилла Ладыгина

За одну неделю мы второй раз летим в Казань. Если вы все пропустили, в конце апреля я принял участие в первом этапе Чемпионата Татарстана на трассе KazanRing Canyon. И вот вновь возвращаюсь в каньон, на сей раз по приглашению команды LADA Sport ROSNEFT, которая сама приехала сюда из Тольятти для проведения своих предсезонных тестов.

Зачем здесь я? Ну во-первых, всегда интересно посмотреть на работу профессионалов, а о профессионализме ребят из заводской команды «Лады» говорят их многочисленные победы в российских первенствах. Во-вторых, меня обещали пустить за руль LADA Granta S1600, на которой я стартую в гонке РСКГ в августе. Ну и, наконец, мне обещал уделить время сам Кирилл Ладыгин – действующий чемпион РСКГ в классе «Туринг», побеждавший за свою карьеру на всем, что только можно себе представить, от прототипа LADA Revolution до спорткара Ferrari 458 Italia, на котором Кирилл со своей командой в 2013 году выиграл Европейскую серию Ле-Ман в 2013 году.

Я давно для себя понял, что если хочешь прогрессировать, то без тренера тебе не обойтись, самообразование тут не поможет. Поэтому у меня есть тренер по фитнесу, тренер по растяжке, по сайклингу и сноуборду, я учился плавать с тренером и пытаюсь встать на серф тоже не сам. Я убежден, что когда тебя направляют, ты учишься гораздо быстрее. Проблема в том, что тот, кто сам хорош в своем деле совсем не обязательно по умолчанию будет хорошим учителем: уметь и уметь объяснять – не одно и то же.

Кирилл Ладыгин, лидер команды LADA, должен был преподать мне пару уроков, и я, признаюсь, немного скептически относился к этой затее, потому что был уверен, что на тестах у него вряд ли найдется для меня время. Да, в Казани команда тестировала машины классов «Супер-Продакшн», «Туринг-Лайт» и «мою» Granta S1600, а не топовую «Весту Туринг», на которой выступает Кирилл. Но Ладыгин все время был при деле, к нему вечно обращались за советами, он изучал телеметрию, беседовал с механиками, учил молодых гонщиков, а если у него и выдавались свободные минуты, то он тут же направлялся ко мне. Чего я не ожидал, так это того, сколько полезной информации он сможет донести до меня за те несколько сессий, которые мы проехали вместе.

В первый день команда работала над настройками «моей боевой ласточки» поэтому чтобы я не скучал, мне выдали базирующуюся при автодроме «Гранту», которая участвует в местном любительском кубке Canyon Cup. Это на самом деле очень интересная серия, принять участие в которой может практически любой желающий: главное оплатить вполне вменяемые деньги за аренду машины на уик-энд и все сопутствующие расходы.

Вот только сам автомобиль был… как бы вам сказать – ну совсем не гоночным. Это обычная дорестайлиновая Granta, из которой выкинули лишние детали салона, поставили гоночный «ковш», вроде бы спортивный руль, чуть «чипанули» двигатель, кажется, сменили тормозные колодки и… собственно все. Механик из заводской команды LADA, увидев сие «чудо», стал даже подзывать коллег: «Смотрите, она с ключа заводится! С ключа!». Если что, обычно гоночная техника заводится тумблером.

Впрочем, накат есть накат, и не все ли равно, на чем оттачивать идеальную траекторию прохождения трассы?

Сначала сам Кирилл сел за руль и выжал из машины невозможное, затем посадил меня, подкорректировал траектории, дал советы по торможению и отправил наматывать круги в одиночку. После прошлой гонки я заметно осмелел, да еще и машина была ощутимо медленнее S1600, что определенным образом облегчает задачу.

На следующий день я снова вкатился на прокатной «Гранте» после чего мы с Кириллом пересели в настроенную желтую «Гранту» S1600, и тут сразу стала заметна разница между действительно гоночной техникой и почти гражданской машиной, на которой я тренировался до сего момента.

Сначала за руль снова сел Кирилл, нам выдали специальные шлемы с аудиоподготовкой и мы погнали. Ладыгин втопил так, что я сразу понял: мне еще расти и расти. Кирилл подробно все объяснял, до тех пор, пока в нас не уткнулись две машины «Туринг Лайт», которые выше классом и быстрее. И Кирилл неожиданно не стал им уступать: мол, пусть молодежь обогнать попробует.

Некоторое время мы действительно вели ожесточенную борьбу за позиции, в которой и мне уже хотелось поучаствовать. Тем более, что моторы в «Туринг Лайт» и S1600 фактически одинаковые, а преимущество в скорости достигается за счет лучшей подвески, тормозов, резины – то есть в поворотах, где Ладыгина еще поди обгони.

Дальше уже был мой черед. И как это постоянно со мной происходит, стоило мне сесть за руль, как на трассу упали первые капли дождя. На самом деле дождь в тот день обещали с самого утра, но природа великодушно подождала полудня, пока я не сел в кресло пилота. Спасибо, что уж там.

Впрочем, теперь у меня уже был некоторый опыт, я хорошо изучил трассу, наращивал скорость постепенно, привыкая к новой машине и закончил сессию без приключений. Тем более, что в этот раз асфальт был равномерно мокрым, а не коварно подсыхающим, когда в самый неподходящий момент пара колес у тебя оказывается на сухом покрытии, а вторая пара попадает в лужу. За отведенные мне 20 минут я услышал от Кирилла три очень важных совета.

1) Не тормози в повороте – развернет. Тормози перед поворотом и успевай повернуть руль в тот момент, пока колеса после торможения еще максимально прижаты к трассе.

2) Газу! Газу! Газу!

3) Не нажимай сцепление до конца, так ты теряешь время. Диски разомкнулись – все, можно переключаться. И когда переключаешься «вниз», при торможении, не «бросай» сцепление. Колеса и так загружены тормозным усилием, а ты их еще догружаешь резким торможением двигателем, когда сцепление «бросаешь». При разгоне отпускай педаль сцепления резко, а при торможении – плавно.

Если бы совет про тормоза я услышал раньше, меня бы не развернуло в прошлой гонке. Что до «Газу!», то конечно я в курсе, как нужно выходить из заноса на переднем приводе, но одно дело, когда ты едешь с небольшой скоростью на льду и успеваешь все проанализировать и совсем другое, когда несешься в гоночном темпе: давить на газ – совсем не то, что хочется делать, когда внезапно теряешь контроль над машиной.

S1600 и что в ней изменилось

В своей прошлой статье я поспешил заявить, что LADA Kalina S1600 2012 года, что мне выдали на автодроме KazanRing для участия в Чемпионате Татарстана, особо ничем не отличается от той «Гранты», на которой я поеду на этапе в РСКГ. Теперь выяснилось, что все не совсем так. Точнее обе машины построены на одной базе и по одному техническому регламенту, но подход заводской команды, конечно, куда серьезнее.

Первое, чем меня огорошили, это то, что боевая Granta S1600 команды LADA Sport ROSNEFT этого года в прошлом году выступала в классе «Туринг Лайт»! Но за зиму для «Лайта» собрали другой автомобиль, а этот «упростили» до соответствия регламенту S1600.

Вообще обе машины предельно унифицированы. Все детали, которые можно сделать одинаковыми, именно такими и сделаны. Нужно это для того, чтобы сократить количество запасных частей. Например, тип балласта у S1600 и «Туринг Лайт» абсолютно идентичен, так что «гири» можно свободно переставлять из одной машины в другую. Да и внешне оба автомобиля можно отличить разве что по колесам: у S1600 диски 14-е, а у «Туринг Лайт» - 15-е.

При постройке машин у команды LADA есть свои фирменные… можно было бы назвать их секретами, но поскольку в паддоке все на виду, от конкурентов мало чего скрывается. Например, мое внимание сразу привлек установленный под капотом масляный аккумулятор, издали наводящий на мысли о баллоне с закисью азота. На самом деле эта штука бережет двигатель от масляного голодания на трассах с сильными перегрузками, где масло «отливается» со дна картера. Так вот, на той «Калине», которую я гонял в прошлый раз, ничего подобного не было.

Еще у «Грант» из заводской команды немного необычный каркас безопасности. Так, его задние дуги крепятся не к вершинам стоек подвески, а внизу, у точек крепления рычагов. Это не влияет на безопасность, но избавляет всю конструкцию кузова от излишней жесткости. Опытным путем команда выяснила, что на асфальте жесткий кузов не нужен, и напротив, если сделать машину чуть мягче, она лучше будет проходить повороты.

Результаты тестов в Казани команде еще предстоит проанализировать, чтобы выбрать конфигурацию, с которой Granta S1600 стартует в чемпионате РСКГ. Но уже сейчас мне стало понятно, что я сяду за руль отлично настроенной и максимально подготовленной машины.