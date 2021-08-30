Как сделать из «Лады» гоночный автомобиль?

В позапрошлый уик-энд сбылась моя мечта: вместе с командой LADA Sport ROSNEFT я принял участие в этапе гонок серии РСКГ, который проходил на подмосковной трассе Moscow Raceway. О том, как это было, я подробно расскажу в следующих материалах, но для начала отвечу на один из самых частых вопросов, который мне задают знакомые и читатели: чем с виду простая гоночная машина класса S1600 отличается от «Гранты», купленной в автосалоне?

Итак, представьте, что вы купили «Гранту» и собрались переделать ее в соответствующий регламенту гоночный автомобиль. Вот моя пошаговая инструкция, как это сделать.

Выкиньте все лишнее. В гонке комфорт – не главное. А главное – это скорость. От того лишний вес вам ни к чему, особенно если он располагается высоко и увеличивает центр тяжести.

Итак, выкидываем всю обивку салона и все штатные сиденья. А также всю шумоизоляцию, обивку багажника, запасное колесо и прочее.

LADA Sport ROSNEFT S1600

Позаботьтесь о безопасности. А заодно и о жесткости кузова. Да-да, нужно сварить стальной каркас, который защитит вас в случае аварии и укрепит штатную силовую структуру кузова «Гранты». Правила постройки силового каркаса прописаны в соответствующих документах FIA и РАФ, но они достаточно гибки, чтобы быть применимы под разные модели автомобилей.

Плюс вам понадобится бортовая система пожаротушения, гоночная система зажигания, чтобы быстро отключать «массу» в случае аварии, спортивный «ковш» вместо кресла и, конечно, ремни безопасности. Подушки можете выкинуть: все вышеперечисленное отлично работает и без них.

Переосмыслите переднюю подвеску. А точнее сделайте новую, почти такую же, но на подрамнике. Вы скажете, что на серийных «Ладах» так не делают? Делают, точнее делали для мелкосерийной LADA Kalina NFR.

Заодно будьте готовы заменить стойки амортизаторов, да и пружины можно поставить другие. Но в целом схемы подвески менять запрещается, то есть у S1600 примерно та же геометрия, что и у обычной «Гранте», только все сделано жестче.

LADA Sport ROSNEFT S1600

Потрудитесь над тормозами. Передние тормозные механизмы оставьте стандартными, а вот колодки придется поставить такие, чтобы не боялись перегрева. Зимой на морозе они будут тормозить хуже, но летом в гонке не превратятся от жары в пластилин.

Сзади поставьте дисковые тормоза, но достаточно будет обычных, не вентилируемых. По виду на моей машине стояли примерно такие же тормоза, как спереди ставили на «Девятки», но опять же с гоночными колодками.

Замените стандартную систему выхлопа. И поставьте гоночную, с минимальным сопротивлением. Будет громко, но в гонках это то, что нужно.

Форсируйте двигатель. Стандартный шетнадцатиклапанный мотор объемом 1,6 на «Гранте» выдает 106 лошадиных сил. В классе S1600 допустимо около 150 л.с., но в команде LADA Sport ROSNEFT уверяют, что мощность на их автомобиле составляет «всего» 142 л.с. Думаю, это сделано специально: «Гранты» легче иностранных одноклассников вроде Kia Rio и Volkswagen Polo, и если бы у них была та же мощность, судьи присудили бы дополнительный вес. А он не только ограничивает динамику, но и мешает в поворотах. Так что проще сразу мотор делать не самым мощным.

Переберите коробку передач. По правилам, корпус механической коробки должен быть стандартным. А вот набор самих шестеренок вы вправе подобрать самостоятельно, установив и более надежные, и более подходящие для гонок детали. Ну и механизм выбора передач неплохо бы доработать, сделав его более четким.

Поставьте 14-дюймовые колеса со стандартизированной резиной. В классе S1600 в РСКГ шины у всех одинаковые, причем это универсальная резина, то есть специальной на случай дождя в этой категории гонок не предусмотрено. А вот диски можно ставить любые, при условии, что они стандартного размера.

И доведите все до идеала!

Формально ваша машина уже готова к выступлениям. Но нет предела совершенству. Это я понял, прокатившись на старой гоночной «Калине» в Татарстане и на «Гранте» того же класса, но от заводской команды.

Во-первых, на лучших машинах S1600 под капотом можно найти масляный аккумулятор, который обеспечивает непрерывность смазки двигателя при высоких нагрузках, а также другие небольшие секреты.

Во-вторых, Granta S1600 заводской команды оборудована системой телеметрии, причем очень продвинутой, с возможностью записи онбордов, на которые сразу накладываются показатели ускорений и перегрузок в поворотах.

Благодаря такой телеметрии мы с тренером после каждой свободной сессии могли тут же посмотреть, где я слишком мягко нажал на газ, где рано затормозил, а где поздно повернул руль.

А еще я выяснил, что в поворотах Granta S1600 на гоночной резине и со всеми переделками может развивать боковое ускорение в 1,2 G! Это очень много. Скажем, новейший Porsche 911 на штатной резине и без переделок в лучшем случае покажет такой же результат.

LADA Sport ROSNEFT S1600

P.S. Все вышеперечисленное увеличивает цену «Гранты» примерно вдвое, и это не считая расходов на каждую гонку. Но такова цена автоспорта, тем более, что речь идет о, пожалуй самом доступном автомобиле для профессиональных кузовных гонок.