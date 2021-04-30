Как мой гоночный дебют закончился призовым кубком

Я стартую с первого ряда в настоящей, не бутафорской гонке на трассе KazanRing Canyon. За моей спиной еще семь машин, которыми управляют в большинстве своем опытные гонщики. Огни начинают загораться красным, чтобы в миг погаснуть, дав старт гонке. Как я оказался в Татарстане? Как я вообще во все это ввязался? Об этом я писал в предыдущем материале, но если вкратце, то дело обстоит так: мне нужна гоночная лицензия категории D, получить которую можно только стартовав на двух этапах какой-нибудь региональной гоночной серии. В моем случае это Чемпионат Республики Татарстан, который стал для меня ступенькой на пути к участию в гонке уже общенациональной серии РСКГ.

Вообще я человек легко «заводимый», и когда начинаю чем-то заниматься, быстро вхожу в кураж. Но также я люблю подходить ко всему рационально, поэтому к подготовке к выступлению в РСКГ я отнесся максимально серьезно. А вот две гонки в рамках одного этапа на KazanRing стали для меня сюрпризом, поэтому подготовиться к ним я не успевал физически.

На бумаге все выглядело просто. От меня не требовалось побеждать, в теории мне не обязательно было даже финишировать. Главное – стартовать. А для этого нужно было квалифицироваться. По правилам меня допускали до гонки при условии, что я уложусь в 107% от времени круга обладателя поула. На казанской трассе профессионалы проходя круг на машине класса S1600 за 1 минуту и 40 с небольшим секунд, то есть примерно за 100 секунд. Соответственно я мог себе позволить отстать от победителя квалификации секунд на семь. Не такая уж и сложная задача.

Но это в теории. А на практике мне предстояло ехать на незнакомой трассе, на незнакомой машине, мой гоночный дебют должен был состояться на полгода раньше плана, а вдобавок метеорологи обещали дождь…

Ману Чаподзе на трассе KazanRing Canyon

Как снять 23 секунды за один день

В Казани с нами был наш верный друг Рикки – LADA Vesta Sport, на которой я тренировался все это время, но в этот раз ему выпала роль «технички», он привез на трассу восемь новеньких шин. Но и Рикки смог проехать по трассе в Казани – нам разрешили сделать на нем ознакомительный круг по автодрому. На этом все, дальше я сажусь в гоночную «Калину» S1600 и погнали. Никаких наставлений, советов или прочего поначалу не было: то ли команда в меня верила, то ли у них были сомнения, что советы мне помогут.

У меня не было никакого желания заканчивать день в стене или как-то еще портить машину, поэтому я начал вкатываться потихоньку, первую сессию я закончил со временем 2:12, к третьей уже ехал в пределах 1:55 и завершил день со временем 1:51. Отличный прогресс, но для квалификации этого мало.

Конечно к машине нужно было привыкнуть, поэтому в первый день мы не стали надевать новые шины, а я еще и жалел машину. Не хочу, чтобы это звучало как оправдание, но на длинном «прямике» на ¾ его дистанции на пятой передаче двигатель «Калины» уже крутился в районе 7200 оборотов, и машину было просто жалко. На Kia Rio S1600, например, на этом участке вообще не используется пятая передача.

Ману Чаподзе на трассе KazanRing Canyon

На следующий день после короткой тренировки началась квалификация, и я перестал жалеть мотор, ведь наша задача – уложиться в 107%. С новыми шинами и заметной смелостью я уже ехал в районе 1:49 . Время, естественно, последнее среди всех гонщиков, но отличное для дебюта. Главное было увеличивать скорость постепенно, потому что если я сразу перешел бы из режима «жалеть машину» в «дубасить по полной» я бы скорее всего закончил день в гравии. Вместо этого я постепенно отодвигал точки начала торможения, нащупывая предел автомобиля в повороте. Лучшее время квалификации я показал на восьмом круге из девяти попыток.

Далее меня ждали две гонки. В первой старт проходит с хода – тоже новый опыт для меня: но тут я переосторжничал, зачем-то решил отпустить всех, чтобы не попасть в замес в первом повороте и в результате переборщил. Дальше я ехал в близком темпе с пелотоном, но с существенным отставанием по дистанции. Если бы я не умничал, то просто ехал бы последним.

В итоге я и финишировал последним (не считая вылетевшего парня) но остался доволен собой. Во первых, я финишировал, во вторых – никого не убрал и не убрался сам, не сломал машину и почти никому не мешал.

«Почти», потому, что я узнал, что не стоит воспринимать правила буквально: там четко указано, что желтые флаги предупреждают об опасности, а с двойными желтыми флагами нужно сбросить скорость. Я же сбросил скорость слишком сильно из-за чего ко мне быстро приблизился лидер и попытался обогнать на круг, но вовремя одумался и избежал ошибки.

Ману Чаподзе на трассе KazanRing Canyon

Технически я был прав, но по джентльменским правилам я чуть его не подставил. Хороший урок, надеюсь, без обид.

Казань и правда Каньон

Интересная особенность трассы KazanRing Canyon – практически полное отсутствие трибун. Они тут попросту не нужны, из-за того, что автодром расположен именно что в каньоне, окруженном высокими краями, где с некоторых точек видно практически всю трассу, а перепады высот составляют 28 метров. Это 9-этажный дом на минуточку. Представьте, что в какой-то момент вы резко на скорости по наклонной съезжаете с 9-го этажа. Не как при свободном падении, конечно, но тоже быстро.

Если вы следили за моими приключениями в инстаграме, то наверняка видели, что во время первого знакомства меня напугал участок из нескольких нисходящих поворотов, который еще называют «российский corkcrew» ( штопор, легендарный поворот трассы Лагуна Сека). Но со временем мне стало понятно, что нет смысла его бояться, через 10 кругов я уже уверенно здесь дубасил.

Ману Чаподзе на трассе KazanRing Canyon

А вот последняя связка перед старт-финишной прямой оказалась куда страшнее. Поворот перед ним проходится с полным газом, затем небольшое торможение и спуск, снова с открытым дросселем. А на спуске ждет сюрприз – прямо перед въездом на питлейн большая кочка, на которой ощутимо срывает машину. Ошибка это или задуманный трюк – не знаю, но там было особенно страшно.

Опыт, конечно, решает, но стоит узнать трассу KazanRing, как она из пугающей превращается в потрясающе веселую, и в некоторые моменты, когда машина летела вниз, я даже кричал про себя «ю-ху!».

Худший из возможных сценариев

В последний день все пошло не по плану. В Чемпионате Республики Татарстан практикуется реверсивная решетка, причем сколько именно участников первой гонки будут стартовать в реверсивном порядке решает жребий. И пилот РСКГ Михаил Симонов, который уверенно выиграл в субботу, на правах победителя вытянул жребий и с легкой руки отправил себя на последнее место на воскресном старте, а меня – на первый ряд стартового поля.

Как сказал наш ответственный редактор Александр Кабановский, Серхио Перес к такой возможности шел аж 11 лет, а мне посчастливилось достичь этого в дебютном гоночном уик-энде. Хотя вряд ли Саша имел ввиду успехи мексиканца в младших сериях.

С одной стороны – это совсем не входило в мои планы, я просто хотел проехать гонку, пусть даже последним, с другой – разве это не тот шанс проявить себя?

Проблема усугубилась погодой. Ночью в Казани начался дождь, и я понимал, что в таких условиях уж лучше я точно поеду медленно, финиширую пусть даже в круге позади лидеров, но финиширую. Однако стоило сесть за руль, как такие мысли отпали сами собой, я уже мечтал победить. Вообще меня так штормило весь уик-энд, от состояния «Господи, зачем я в это вписался?» до «да я уже готов сражаться за победу!».

Перед самим стартом над трассой появилось солнце, и это было худшее, что могло произойти. Поскольку у трассы большие перепады высот, часть полотна направленна к солнцу, а другая, скрывается в тени и соответственно часть трассы высохла, а часть оставалась влажной.

В условиях изменчивого дорожного покрытия я был просто растерян и допустил дилетантскую ошибку на первом же круге – в последней связке я вышел из 90-градусного поворота после длинной прямой и начал атаковать следующий с полным газом в расчете на сухой асфальт. Неожиданно я оказался на влажном участке и тут же меня развернуло.

Ману Чаподзе на трассе KazanRing Canyon

Попытка догнать пелотон закончилась вторым разворотом, уже в «штопоре», после чего я немного потерял уверенность в своих силах и сбавил темп, решив что стоит доехать до финиша спокойно.

На время вернуться в борьбу мне помог соперник влетевший в гравий в таком неудачном месте, что дирекции пришлось выводить на трассу машину безопасности. Я к этому моменту отставал практически на круг. Пока убирали его машину, я успел всех догнать и на рестарте был последним, но уже в пелотоне.

В итоге, после досадной дисквалификации Максима Корнилова, который уверенно финишировал первым за день до этого закончив гонку в гравии, я поднялся на шестое место в общем зачете и на второе в классе «Калин», что позволило мне увезти домой кубок. Странное, но очень приятное ощущение.

Дайте девушке дорогу

Мне очень понравилась дружественная атмосфера, которая царила на автодроме: соперники, которые на трассе сражались словно в последний раз, на обеде мило беседовали за хот-догами и вместе шутили с детьми, которые приехали за них поболеть. Никто не смотрел на меня пренебрежительно, хотя я ехал как совершенный новичок. Даже наоборот, все интересовались зачем я это делаю, давали дельные советы.

Но я никогда бы не подумал, что уже в дебютной гонке буду сражаться с девушкой.

Я читал много версий о том, почему девушки хуже едут в автоспорте, от логичных до откровенно сексистских. Я до конца не определился со своим отношением к W Series, например. С одной стороны, почему бы девушкам не гоняться вместе с парнями, с другой – в других видах спорта ведь существуют различные весовые категории и разнополые команды? Я никогда не видел, чтобы в футболе девушки сражались с парнями, разве что в дворовых чемпионатах.

Ману Чаподзе на трассе KazanRing Canyon

Просто девушки реже увлекаются автоспортом, поэтому сложнее создавать для них отдельную лигу в каждом чемпионате. Но в этот уик-энд я познакомился с Таней Елисеевой, которая наглядно показала мне, что представительница нежного пола может быть ого-го какой сильной соперницей на трассе.

Приземлился на землю

Когда я узнал, что перед дебютом мне предстоит проехать два внеплановых этапа, я расстроился, потому что понимал, что не успею к ним подготовиться и просто буду позориться пару уик-эндов.

Сейчас же я понял, что лучше подготовки к дебюту, чем участие в других гонках быть не может. Да и этап в Казани приземлил меня на землю. Я не передумал, я все еще хочу дебютировать в РСКГ, но путь туда теперь представляется мне гораздо длиннее. Тем приятнее осознавать, что первый шаг уже сделан.

Бонус: на чем я гонялся

В РСКГ мне предстоит пилотировать гоночную Granta S1600, подготовленную заводской командой LADA Sport ROSNEFT. Здесь же я ехал на «Калине» того же класса. В документации к автомобилю, который мне предоставили на автодроме, значилось, что он 2012 года выпуска. Выходит, я ехал на каком-то старье, которое на девять лет отстало от того, что используется сейчас?

Не совсем так. Во-первых, хетчбэк Granta в обычной жизни есть глубокая модернизация все той же «Калины». Конструкторы улучшили мотор, подвеску, салон, расширили оснащение. Но в мире гонок все эти улучшения происходят постоянно!

Ману Чаподзе на трассе KazanRing Canyon

На машине 2012 года салон отсутствует, зато стоит каркас безопасности, мотор, тормоза и подвеска от автомобиля 2021 года! Да, настроено все не так идеально, как на «Гранте» команды LADA Sport ROSNEFT. Точнее… мне тут сказали, что Granta S1600 образца 2021 года, на которой мне предстоит выступать в РСКГ в августе, еще до конца не настроена. И настраивать ее будут вот буквально сегодня-завтра, причем как раз на автодроме в Казани! Так что в момент, когда вы это читаете, я сам присутствую при сотворении маленького чуда: калибровке пилотами и механиками заводской машины накануне старта сезона РСКГ. О чем обязательно расскажу вам в следующем материале.