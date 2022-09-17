Как картинг помогает готовиться к гонкам

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Первое, что мне говорили, когда я решил заняться автоспортом – «тебе нужно начать с картинга». Должен признаться, что сначала я отнёсся к этой идее скептически – не потому что не верил, а из-за дефицита времени. Нет сомнений, что картинг – основа автоспорта: в первых соревнованиях можно участвовать с шести лет. Дальше пути в автоспорте могут разойтись: кто-то продолжает в кольцевых гонках, кто-то в ралли, кого-то уносит в дрифт. Но большинство начинает свой гоночный путь именно в картинге.

Многие из состоявшихся профессиональных пилотов не прочь погонять на лёгкой технике. Фелипе Масса сам организует каждый год картинговый чемпионат, в котором доходило до драк даже среди взрослых, не говоря уже о том, как рубятся детишки вне трассы.

У меня же просто не было времени, чтобы начинать все сначала, и в прошлом году я руководствовался правилом «не можем ходить, будем бегать». Поэтому сконцентрировался на подготовке к выступлению на «Moscow Raceway», в чём мне, как вы, наверное, помните, очень помогала LADA Vesta Sport – машина, максимально близкая к той, на которой предстояло выступить в гонке. Честно говоря, я думал, что на этом всё и закончится. И сам не понял, как вышло, что я на какое-то время стал полноценным пилотом заводской команды LADA Sport ROSNEFT, за которую в этом году собирался выступить на всех этапах главной российской кольцевой серии – РСКГ.

Сезон стартовал в мае. До этого времени ещё много чем можно заняться, и я всё же решил последовать совету своего тренера Влада Устюгова, известного картингиста, который в прошлом выступал за LADA как раз в «моём» классе S1600. И отправился в картинг.

Выбирать трассу долго не пришлось: тут, как говорится, звёзды сошлись – Влад тренирует в «Лонато». Эта трасса ещё и удобно расположена – в районе метро Нагатинская, туда легко добираться из бóльшей части Москвы. Важно ещё, что эта достаточно длинная, 400-метровая трасса имеет хорошее покрытие и интересную конфигурацию.

Конечно, в прокатном картинге бывали все, но тут всё серьезно. Разумеется, если вы пришли для того, чтобы повеселиться с друзьями, то неважно, с каким времени вы проехали, кто с кем столкнулся и так далее. Но если мы говорим о картинге, как о школе, то тренер просто обязателен.

Начнём с того, что в картинге даже руль нужно держать правильно, потому что тянуть – не лучший способ, руль нужно толкать. Поэтому хватать его нужно внизу, в районе спиц, и правой рукой толкать в левую сторону, и наоборот. В противном случае вы просто быстро устанете. Клубные карты обладают мощностью в районе 15 л.с. Этого вполне достаточно для машины весом в 120 кг, но чем меньше у вас мощности, тем существеннее потеря каждой секунды. Если вы допустите небольшую пробуксовку на Porsche 911, то это может и не отразиться на итоговом времени. Если вы допустите её на карте, то всё: время потеряно.

Если говорить о трассе длиной в четыреста метров, хорошее время для клубного карта – в районе 21.2 секунды. Но в гонках есть известное правило: отыграть отставание в три секунды из четырёх легко, а вот последнюю секунду – невероятно сложно.

Вот и я с этим столкнулся. Как вы знаете, я люблю начинать осторожно, так что первые тренировки ехал довольно медленно – в районе 23-х – 24-х секунд. Но уже на третьей тренировке стал стабильно укладываться в 22 с половиной. На четвёртой прошёл круг за 22 секунды и несколько раз показал времена в пределах 21-22 секунд. Чтобы отыграть последнюю секунду, желания и упорства оказалось недостаточно. Тут уже требовалась наука.

Я часто говорю о том, что важно, как вы относитесь ко всему, чем занимаетесь. Если вы приходите в зал, чтобы повеселиться, вам будет весело – но прогресса не будет. Я же предпочитаю ко всему относиться как к обучению. Поэтому наличие тренера очень важно, и с Владом мне очень повезло: об этом я не раз говорил в своих статьях про подготовку к выступлению в РСКГ.

В картинге нужна ювелирная точность. Теоретически я об этом знал, но помню, как удивился много лет назад, когда впервые взял тренера: оказывается, на самом деле тормозом пользоваться и не нужно. В «Лонато», к примеру, всего две точки торможения, одна из которых требует только лёгкого касания педали, и лишь вторая – серьёзной работы тормозом. В остальном принцип тот же, что у любого моторизированного спорта: важно не то, сколько скорости ты заносишь в поворот, а то, сколько ты из него выносишь. Поэтому ориентироваться нужно всегда на то, какой поворот у тебя следующий.

Не менее важна и траектория – и тут дело не только в том, что, двигаясь по правильной траектории, ты проходить меньшую дистанцию за счёт спрямления поворотов. Не менее важно, что верная траектория естественным образом «прорезинивается», так что карт лучше цепляется к покрытию: это особенно ценно, когда круг – всего четверть километра.

Дилетанту это всё может показаться ерундой. Но только когда начинаешь радоваться каждой отыгранной сотой доле секунды, ты понимаешь, насколько сложен автоспорт! Это не только умение входить в поворот и физическая подготовка, это умение работать с техникой и понимать её, а в более серьезных классах – и настраивать под себя, под погоду и трассу.

Картинг – отличный способ понять, как работает техника в гонках. Вот чего мне так не хватало во время прошлогоднего дебюта. Ну и, наконец, это прекрасная возможность выпустить пар, накопленный в московских пробках.

Теперь я уже другими глазами смотрю картинговые видео, которые выкладывает на своём сайте LADA Sport ROSNEFT. Стало понятно, сколько труда и знаний стоит за каждым обгоном, который чуть приближает команду к «золоту» чемпионата. Если вы не знали – заводская команда очень серьёзно занимается профессиональным картингом и уже четырежды становилась в нём чемпионом страны.

После того, как я плотно занялся сам этим видом спорта, мне стало интересно, какие картинговые классы есть в России и чем они отличаются друг от друга. Начнём с класса «микро»: в нём едут совсем детишки, от 6-ти до 9-ти лет. Цвета моей команды в этой зачётной группе защищал в том году Артём Шаталин. Рама может быть любой, моторы же у всех одинаковые: шведские Raket-60 объёмом 60 см3 и мощностью 6 лошадиных сил. Вес карта с пилотом не может быть ниже 95 кг – таковы спортивные правила, так что энерговооружённость такого болида 63 силы на тонну. Можно сравнить её разве что с отечественным «УАЗ Патриот» – правда, максималка всё же пониже, около 60 км/ч.

Следующий класс – «мини», где за LADA Sport ROSNEFT в прошлом году выступили Михаил Ангальдт (это который «отжёг» на карте в тольяттинском супермаркете) и Артём Черкозьянов. В «мини» участвуют пилоты возрастом 8-11 лет. Все едут на тех же моторах Parilla (Италия) объёмом 60 см3 и мощностью 8 л.с. Масса карта с пилотом – 100 кг, то есть на тонну веса приходится около 80 лошадей: ровно столько же, сколько у большинства дорожных легковушек и кроссоверов. На таких картах разгоняются до 80 км/ч – что, согласитесь, довольно быстро для восьмилетнего пацана (или девчонки: в прошлогоднем первенстве страны в «мини» против тридцати парней выступала москвичка Агния Зайцева).

Потом идёт «супер-мини». Там мощность и минимальный вес ещё больше: 12 сил на 110 кг. На тонну веса приходится уже 109 л.с. – точно такая же энерговооружённость у моей тренировочной LADA Vesta Sport со 145-сильным мотором. Это выше, чем у новой «трёшки» BMW с мотором 1.5 литра, но ниже её двухлитровой версии.

В следующих по скорости двух классах ни чемпионат, ни первенство страны не проводятся, то есть в «официальной» карьерной лестнице профессионального пилота, которую продвигает Федерация, они выглядят не такими статусными. Это класс Rotax Max Junior и Rotax Max: 158 и 175 сил на тонну, соответственно. Чтобы обычный легковой седан имел похожую динамику, на нём должен стоять мотор 240-270 л.с., то есть это далеко уже не бюджетная машина. У базовой Porsche Panamera на тонну веса приходится 177 сил – примерно как у старшего «Ротакса».

А вот в классе «ОК Юниор» (не путать с «ОК Бумер», это другое) проходит уже Первенство России. В нём за LADA Sport ROSNEFT выступили двое пилотов – Георгий Огуленко и Данила Волков. Конкуренция там так велика, что пробиться даже в первую десятку считается серьёзным достижением. Продолжая сравнения с быстрыми дорожными машинами – в «ОК Юниор» 214 сил на тонну, это как, например, у Range Rover Sport V8 с 5-литровым двигателем.

Наконец, два самых мощных класса, и единственных, где разыгрывается сейчас Чемпионат России. Это «ОК» и «KZ2». В первом 36 сил на минимально разрешённые 156 кг, что можно сравнить с энерговооружённостью Audi S6 (450 л.с.). Во втором – целых 55 сил на 175 кг. Это 314 сил на тонну! Недавно команда LADA выставила его на дрэг-стрип вместе с монструозным Mercedes-Benz AMG GLE 63s мощностью 585 л.с. «Мерин», разумеется, проиграл: слишком тяжёлый. Честнее было бы сравнить его с Porsche GT3 с рослым водителем и пассажиром, тогда бы силы на тонну веса оказались примерно равны.

Помимо разницы в мощности, эти два класса имеют принципиальное различие: 0«ОК» бескоробочный, в нём нет электростартера, аккумулятора, проводки, сцепления, водяной помпы и даже передних тормозов. В «KZ2» всё это есть. Коробка даёт определённое преимущество, особенно на выходе из поворота; карт быстрее тормозит и легче разгоняется, траектории получаются более острыми (хотя скорость в медленных поворотах может быть даже чуть ниже, чем у «ОК»). И, хотя в Европе многие садятся за руль «взрослой» машины сразу после «ОК», все же с коробочного карта пересесть в «формулу» проще. В прошлом сезоне у нас в «ОК» заявилось 15 участников, а в «KZ2» – целых 45! Благодаря такой массовости, наши спортсмены здесь, как и в дрифте, имеют репутацию серьёзных соперников и в Италии, и в других странах с развитым картингом.

Именно в этих классах LADA Sport ROSNEFT традиционно лидирует. В прошлом году в классе «ОК» за неё выступали Григорий Примак и Артём Северюхин, в «KZ2» — Антон Незванкин, Алексей Смородинов и Дмитрия Шепет. Благодаря нескольких подиумам и стабильно высоким местам на финише, команда стала серебряным призёром чемпионата. Особенно круто ехали Примак и Смородинов, Григорий даже стал вице-чемпионом России.

Кстати, если вам интересно, как всё это выглядит в реальности – то самые короткие и насыщенные видео как раз у нашей команды, например – Старт сезона, Гонка в Евпатории и Один день картингиста.