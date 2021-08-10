Как гонщику потратить 250 000 рублей даже не садясь в машину

Уже через полторы недели я впервые приму участие в этапе серии РСКГ, которая пройдет на трассе Moscow Raceway 21 и 22 августа. Я уже много писал о том, как готовился к выступлению, тренировался, участвовал в гонках в рамках Чемпионата Республики Татарстан. Что же, настало время рассказать о не самом приятном, но необходимом для любого гонщика моменте: о тратах на покупку экипировки.

Сколько стоит выступать в автоспорте – довольно сложный вопрос, тут важен и класс, и количество тренировок, и уровень тренера, и количество убитых шин. Приплюсуйте к этому стоимость вышедших из строя запчастей и расходников и не забывайте про аварии... Давайте попробуем ответить на этот вопрос частями и начнем именно с гоночной экипировки.

В гонках предъявляется особое требование к экипировке, она не просто «должна быть» она должна соответствовать всем требования регламента конкретного соревнования, а также быть актуальной, ведь омологация обновляется постоянно и модель ботинок 2018 года судьям может уже не понравиться.

Я не из тех людей кто любит тратить деньги на одежду, но когда речь заходит о спортивном оборудовании всегда выбираю качественную. Вот и экипировку я выбирал по принципу «крепкий середнячок» чтобы было не очень дорого, но в то же время максимально качественно. Давайте обо всем по порядку:

Шлем Arai GP-6S – 63,8 тысячи рублей

Мой выбор пал на Arai из-за минимализма, не люблю «перегруженные» шлемы. Многие аэродинамические элементы актуальны в гонках с открытыми колесами, но когда я сижу в закрытой машине, я хочу, чтобы всего было минимум. Этот шлем Arai GP-6S, не самая дорогая и в то же время не самая дешевая модель. В принципе, профессионалы утверждают, что минимальная стоимость современного и безопасного шлема сейчас начинается от 40 тысяч рублей.

К шлему вам возможно понадобится докупить аудиогарнитуру, включая наушники, микрофон, и кнопку, которые подключаются к рации. Не считая самих раций, вся эта гарнитура обойдется еще примерно в 10 тысяч рублей.

Наконец, вы можете заказать для своего шлема уникальный дизайн. Стоимость такой услуги зависит от таланта художника и ваших требований, но будьте готовы отдать 50-60 тысяч рублей за такую работу. О том, как мой шлем стал таким красивым я расскажу в следующей статье

Ханс Stand 21 Club III – 28,6 тысяч рублей

Эта штука, которая надевается на шею и бережет ваш позвоночник от перелома, уже спасла немало жизней. Ее изобрели относительно недавно, и только к 21 веку она стала обязательной. Чтобы объяснить важность данного устройства отмечу лишь, что у Айртона Сенны в момент аварии «ханса» не было.

HANS – собственное имя самого первого подобного устройства, которое как «ксерокс» стало нарицательным, и оригинал стоит очень дорого. К счастью, сейчас такие держатели выпускает уже множество фирм, их стоимость снизилась и есть из чего выбрать.

Я взял модель Stand 21 Club III за сочетание относительно невысокой цены, прочности и вместе с тем малого веса. Можно сэкономить: цены на безопасные «хансы» стартуют от 23 тысяч рублей, но самые дешевые модели разочаруют большим весом.

Белье и подшлемник OMP – 21 тысяча рублей

Казалось бы, белье, подшлемник, носки – все это не должно быть дорогим. Но проблема в том, что эта часть экипировки тоже отвечает за безопасность, в первую очередь в случае пожара.

Посмотрите, как горел (и не сгорел!) Ромен Грожан в своем последнем Гран При в прошлом году, и вам сразу не захочется экономить. Мой выбор пал на комплект марки OMP. Впрочем, специалисты говорят, что безопасное гоночное белье можно купить и за 15 тысяч рублей за комплект.

Перчатки Sparco Land – 6,8 тысяч рублей

Перчатки также важны для безопасности, но не только. В конце концов автомобилем ты управляешь именно руками.

Все советуют брать перчатки со швами наружу, ими якобы легче управлять машиной. Впрочем, тут все не так очевидно, важно понимать, на какой технике вам предстоит ездить. Например, швы играют большую роль там, где нужно действовать подрулевыми рычажками

Мне предстоит ездить на LADA Granta класса S1600 с традиционным рычагом передач, так что я выбрал модель со внутренними швами Sparco Land с, пожалуй, самой демократичной стоимостью на рынке, не считая откровенно некачественного товара. Впрочем, если поискать, то можно найти и варианты за 5,5 тысяч, а дорогие модели стоят до 20 тысяч рублей.

Ботинки Alpinestars SP V2 – 9,8 тысяч рублей

Принципиально гоночные ботинки делятся на два типа: кожаные и замшевые. Первые долговечнее и дороже, вторые дешевле, на мой взгляд удобнее, но в лужи в них лучше не наступать – поговаривают, что они мгновенно размокают.

Я рискнул и взял замшевые Alpinestars SP V2. Пока они кажутся мне очень удобными, но по лужам в них я еще не бегал.

Комбинезон – от 40 тысяч рублей

Мне повезло, комбинезон марки OMP в фирменной окраске мне предоставила команда LADA Sport ROSNEFT. Как и любой заводской гоночный коллектив, команда «Лада» по меркам российского автоспорта считается передовой и богатой. Впрочем, деньги в ней считать умеют, так что гонщики выступают в качественных, безопасных, но не самых дорогих комбинезонах: такой можно купить за 50 с небольшим рублей, но конечно в других цветах.

Самые простые модели без экономии на безопасности стоят где-то 40 тысяч рублей, а топовые, которые шьются на заказ, обходятся в 150 тысяч и более.

Итого: 250 тысяч рублей. Много? Пожалуй. Но в конце концов все это нужно для вашей же безопасности, а здоровье бесценно.

Мне бы хотелось поблагодарить гонщика Александра Дударева, который помог советом с подбором всей экипировки. Вот ссылка на его сайт, где можно найти все описанное.