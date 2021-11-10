Как выбрать стартовый номер. Наш пилот подтянул литературу, космос и автостоп

Возможно, вы уже читали мою историю о том, как в этом году я попал в гонки. Если изложить ее коротко, то мне в этом помогла команда LADA Sport ROSNEFT, с которой я тренировался и которая предоставила мне гоночный автомобиль LADA Granta класса S1600.

И знаете, о чем я тогда сразу задумался? Правильно – о том, какой выбрать себе гоночный номер!

На самом деле свой номер я выбрал давно, просто раньше не к чему было его применить. Все началось с того, как в Формуле 1 перестали раздавать номера и предоставили гонщикам право выбора. Тогда я и задумался впервые о том, какой бы номер выбрал сам.

И конечно я захотел 42 – казалось бы, ничем не приметное число, не такое крутое как «счастливая семерка» и не такое символичное, как все 13.

Впервые 42 номер я использовал еще в Казани и спросил в инстаграме, знают ли мои подписчики, почему я выбрал именно это сочетание. К моему удивлению, многие знали правильный ответ – это отсылка к книге «Автостопом по галактике».

Если вы никогда не слышали о культовой книге английского писателя Дугласа Адамса или о ее экранизации 2005 года, то поясню. В книге рассказывается об истории, в которой великие умы создали суперкомпьютер, способный ответить на главный вопрос о смысле жизни. И когда создатели задают самый главный вопрос, великий мыслитель отвечает, что ему нужно 7,5… миллионов лет, чтобы дать ответ.

Вернувшись, они снова задали компьютеру этот вопрос, на что он с легкостью заявил «правильный ответ – 42». Конечно это великий стеб, но почему Адамс выбрал именно эту цифру? Никто точно не знает, фанаты со всего мира строят различные теории, в том числе объясняя насколько эта цифры значима в математике, но мне нравится вариант про Луну.

Если лист бумаги сложить пополам, то он увеличивается вдвое и, как известно, его физически невозможно сложить больше 8 раз (попробуйте, это невозможно вне зависимости от размеров листа, который вы возьмете), но если в теории его все же сложить 42 раза, то получится расстояние от Земли до Луны.

Многие могут решить, что я позаимствовал 42 номер у Айртона Сенны, который выступал под ним в картинге и младших формулах, но это чистое совпадение, я один из, пожалуй, двух людей на этой планете, кто не считает Айртона величайшим. Да, я без сомнения признаю и его талант, и весь вклад, который он сделал для гонок, но если вы спросите мое мнение, то величайшим все же был Ники Лауда, да и в споре бразильца с французом я отдавал предпочтение Алену Просту.

Хотел ли «Человек дождя» продолжить выступать под этим номером – мы никогда не узнаем. Раньше в Формуле 1 действовало правило, по которому единицу получал чемпион прошлого года, его напарник получал 2 номер, а дальше номера раздавались в порядке, в котором команды финишировали в Кубке конструкторов. Из-за чего порой возникали казусные ситуации, например Деймону Хиллу дважды приходилось выступать под номером 0, когда его напарники выигрывали чемпионат и сразу завершали карьеру.

Айртон Сенна в Формуле Ford 1600 Фото: Sutton Images

Чтобы в чемпионате появился автомобиль с номером 42 на старт должны были выйти 41 участник, поскольку 13-й номер отсутствовал, но как мы знаем не всегда и 20 машин наберется.

Но такая возможность появилась после ввода нового правила – начиная с 2014 года номера закрепляются за гонщиком на всю жизнь – точнее, на всю карьеру в Гран При. Новое правило лишило нас чемпионской единицы, точнее мы просто так и не смогли ее увидеть.

Номер 1 в праве использовать только чемпион, причем строго по собственному желанию. Но Льюис Хэмилтон, который выигрывает все чемпионаты, предпочитает использовать свой 44 номер, Нико Росберг, опередивший напарника в 2016 году, сразу завершил карьеру и едва не оставил Льюса в положении другого британского чемпиона 96 года. Но новое правило помогло Хэмилтону избежать необходимости носить номер 0 и позволило продолжить выступать под 44-м номером.

Правда, тут есть и другие исключения: скажем, если команда выставила резервного пилота, он получает резервный же номер, закреплённый за командой. Кроме того, гонщик лишается своего постоянного номера, если пропустит два сезона подряд.

И, это же правило позволило впервые за долгое время в чемпионате появиться цифре 13! Угадайте кто ее выбрал? Пастор Мальдонадо.

В Формуле 1 мой номер 42 скорее можно назвать невезучим: из трёх спортсменов, которые его несли после принятия новых правил, то есть с 2014-го года, двое так и не вышли на старт, оставшись в статусе тест-пилотов. Оба – Фабио Ляймер и Джордан Кинг – собирались выступить за «нашу» команду Marussia F1, которая нарушила первое правило маркетинга: никогда не рекламируй то, чего у тебя нет, и вскоре дала дуба (откинулась, протянула ноги, сыграла в ящик – нужное подчеркнуть) вместе со своими так и не запущенными в серию суперкарами. Третий, чемпион американской серии IndyCar Александр Росси, на старт всё же вышел (и опять-таки за Marussia), но набрал всего 5 очков за сезон.

И всё же, если не считать трагической гибели Сенны, нет оснований обвинить здесь число 42 в невезении: в конце концов, Человек дождя сделал карьеру в шоу-бизнесе ничуть не менее громкую, чем Элвис Пресли или Мохаммед Али. Можете назвать современного пилота, который стал такой же легендой?

Лично мне этот номер пока приносил только удачу: во-первых, очень удалась бейсболка. Во-вторых, моя команда была просто счастлива, потому что почти все журналисты, которым доставалась эта машина, её жёстко абьюзили, и только после моего финиша механикам удалось наконец отдохнуть.

Жаль, конечно, что на бортах машин российского чемпионата не принято нести такие огромные и красивые номера, как в NASCAR. У нас прижился европейский стиль – небольшой номер, выполненный очень простым строгим шрифтом, в аккуратной рамочке на белом фоне, как прописано в требованиях Российской Автофедерации.

Между прочим, все гонщики NASCAR ездят на чужих номерах. Совершенно буквально так – ведь гоночные номера не принадлежат ни командам, ни пилотам. Всеми цифрами владеет серия NASCAR и выдаёт их на один год по заявке команды. Более того: администрация серии имеет право отозвать номер назад, а гонщик не может забрать свой номер с собой, если перейдёт в другую команду. Если на один и тот же набор цифр претендуют двое, то действует принцип «кто первый встал, того и тапки».

Самый знаменитый гоночный номер в истории NASCAR отличается от моего на одну цифру. Это номер 43, под которым легендарный пилот Ричард Петти добыл 192 из двухсот своих победных кубков. А под моим номером часто выступал другой знаменитый гонщик – кстати, участник самой первой наскаровской гонки в истории (она состоялась в 1949-м). Его звали Ли Арнольд Петти, и он начал заниматься автоспортом, будучи на два года старше меня сейчас! Что не помешало ему стать суперзвездой NASCAR и одним из самых успешных кузовных пилотов за всю историю.

Фото: NASCAR Media

А вот номер 7, который многие считают счастливым, в NASCAR особо не отличился: он принёс своим временным обладателям победу только в 23 гонках из 1488-ми, в которых участвовал.

Второй по удачливости номер в NASCAR на сегодня – 11 (184 победы). У нас он принадлежит одному из крутейших пилотов российского кольца – Кириллу Ладыгину из LADA Sport ROSNEFT, чемпиону в классе «Туринг». Ещё один номер 11 – тоже у ладовского пилота, но уже в «младшем» классе «Туринг Лайт». А единственный россиянин, которому удалось попасть в NASCAR, Косьма Гузняков, выступил там под номером 33.

Хотя номера NASCAR командам не принадлежат, они часто регистрируют права на шрифт, которым номер написан. Это даёт возможность превратить полюбившиеся фанатам цифры в торговую марку и зарабатывать на ней, продавая модели, сувенирку и атрибутику. Тут никаких правил нет: каждая команда выбирает шрифт на свой вкус и может менять его в ходе сезона сколько угодно. Но обычно все шрифты выдержаны в узнаваемой наскаровской манере: очень жирно и с наклоном. В таком же духе я нарисовал себе номер 42 для бейсболки.

Ну а о том, как в итоге сложился мой гоночный уик-энд я уже писал.