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Гоночный завет: как прошла моя первая тренировка на Moscow Raceway

Автор:
, главный редактор сайта Motor1 Россия

Чему можно научиться за три сессии по 15 минут на трассе без ограничений скорости

Гоночный завет: как прошла моя первая тренировка на Moscow Raceway

Вы же помните, что я решил стать гонщиком? Если забыли, то вот здесь я подробно объясняют свою позицию. И рассказываю, что в соревнованиях я поеду на гоночной LADA Granta S1600, а тренироваться собираюсь на гражданской LADA Vesta Sport. Так вот, моя первая тренировка на трассе Moscow Raceway уже состоялась, так что я спешу поделиться с вами своими первыми впечатлениями. Не уверен, что мне удастся передать все эмоции, но изложить факты я постараюсь.

Вообще начать тренировки я собирался еще в марте. Увы, затянувшаяся зима не позволила мне это сделать. Все же техника пилотирования по снегу и льду отличается от того, как следует ехать по сухому асфальту.

Как назло, в день, когда я приехал менять зимнюю резину на летнюю, на улице внезапно началась метель – я надеюсь, последняя до следующей осени. Так что, глядя на погоду из окна дилерского центра, я лишь переживал о том, как буду добираться до дома. К счастью для меня работы затянулись: на автомобиле не только поменяли покрышки, но и провели полную диагностику и техобслуживание, и пока механики возились с «Вестой», южный ветер прогнал снежные тучи, а вечерние лучи солнца растопили слякоть на дорогах.

Снова оказавшись за рулем, я сразу отметил, что машина стала вести себя совершенно иначе. Спортивные летние шины Continental, которые на Vesta Sport ставят с завода, после зимней «липучки», кажется, обладают абсолютным зацепом на асфальте и совершенно лишены «уводов», что делает рулевое управление еще более острым.

Следующим солнечным утром я отправился на Moscow Raceway, где знакомый гонщик любезно согласился преподать мне базовые уроки пилотирования.

Как и на любой приличной трассе, на Moscow Raceway проходят трек-дни, и я попал в один из них. Заплатив впечатляющую сумму, любой получает возможность выехать на трассу и проехать по ней столько кругов, сколько успеет за сессию. У меня не попросили даже водительского удостоверения – только паспорт.

LADA Vesta Sport на Moscow Raceway

LADA Vesta Sport на Moscow Raceway

По правилам в машине могут находиться максимум двое, причем в таком случае оба должны быть в шлемах. Сессии длятся по 15 минут плюс последний круг. То есть, когда время истекает и ты видишь красные огни на финишной прямой, у тебя есть еще один круг в запасе на то, чтобы вернуться в боксы. Еще через пару минут начинается следующая сессия, но две подряд я не брал, предпочитая отдохнуть между заездами и осмыслить свои ошибки.

Я всегда ко всему отношусь с позиции реалиста: если бы я сейчас вышел на старт, то финишировал бы на почетном последнем месте и осознание моей текущей формы помогает мне прогрессировать.

Я в шутку спрашивал у своего тренера, правда ли, что я не худший с его точки зрения, на что в ответ он утешительно кивал.

Собственно, в моем пилотировании сразу обнаружилось несколько типичных для всех новичков проблем. Например, в работе с тормозами.

Как мы тормозим в обычной жизни? Сначала легонько, а когда понимаем, что этого недостаточно, дожимаем педаль.

В гонках нужно делать совершенно иначе. Сначала резко бьешь по педали, а затем плавно ее приотпускаешь, дозируя замедление. Это позволяет тормозным механизмам сразу вступить в работу, не теряя драгоценных долей секунды. К тому это помогает держать переднюю часть машины прижатой, увеличивая зацеп перед поворотом.

То же самое с рулением. Попав в точку входа в поворот, лучше сразу резко рвануть руль, чтобы потом, напротив, немного вернуть его обратно, нежели доворачивать «баранку» уже будучи на дуге. Я делал все это сотни раз, но когда рядом сидел настоящий профессионал я нервничал и допускал ошибки, которые сам же обещал себе не делать.

Тут еще важно учесть тот факт, что прежде я почти не водил переднеприводные машины на гоночных трассах – только автомобили с задним и полным приводом. Я накатал много кругов за рулем Porsche 911, вождение которого вообще ни на что не похоже. Исключением для меня был небольшой опыт пилотирования Hyundai i30N, но именно за рулем Vesta Sport я ездил в действительно боевом режиме и понял, что такое быстрый переднеприводник и как на нем избегать сносов.

К счастью, уже на второй сессии я поехал быстрее. Стал привыкать к трассе, находить для себя нужные точки входа в поворот. Именно техничный вход в вираж и определяет твою скорость на круге: если проморгал, то столкнешься со сложностями на апексе и не сумеешь правильно выйти из поворота, а в результате потеряешь даже не доли секунды, а сразу несколько секунд.

LADA Vesta Sport на Moscow Raceway

LADA Vesta Sport на Moscow Raceway

В третьей сессии я уже сражался… с Porsche! Там за рулем, очевидно, был еще больший новичок, чем я, так что в поворотах я оказывался быстрее. Да, на прямых Cayman не оставлял «Ладе» шансов, но на следующем повороте у меня получалось догнать и даже порой обогнать. Незабываемое ощущение!

Итак, вот несколько выводов, которые я сделал после своей первой тренировки:

1) Возможно, все немного сложнее, чем мне казалось. Но меня такие трудности только стимулируют.

2) LADA Vesta Sport выдержала три сессии на трассе в гоночном темпе без каких-либо нареканий. Ни подвеска, ни тормоза не высказали никакого недовольства моими действиями. Этот седан действительно создавался теми, кто знает, что нужно на гоночной трассе, и поэтому автомобиль чувствует себя на треке как в своей тарелке.

3) Vesta Sport – полноценный представитель класса хот-хетчей, даже несмотря на то, что никакой это не хетчбэк, а классический седан. И ладно – багажник на скорость не влияет. А влияют хорошие тормоза, спортивная подвеска, острое и четкое рулевое управление, да и мощный двигатель. Конечно, есть хот-хетчи и быстрее и, соответственно, дороже. Но даже 145-сильная Vesta благодаря своей ходовой части и настройкам ближе к ним, чем к обычным седаном сравнимой мощности.

4) Всего за три сессии по 15 минут я очень сильно устал физически. И это при том, что я регулярно хожу в спортзал и в целом стараюсь вести здоровый образ жизни. Это в очередной раз подтверждает тезис, что для гонщика крайне важна его физическая форма.

Мой следующий опыт на трассе будет боевым: как я уже рассказывал, в конце апреля мне предстоит попробовать себя на этапе Чемпионата Татарстана в Казани. Очень надеюсь, что опыт тренировки на Moscow Raceway мне там пригодится.

LADA Vesta Sport на Moscow Raceway

LADA Vesta Sport на Moscow Raceway

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Серия LADA Sport ROSNEFT
Команды LADA Sport ROSNEFT
Автор Ману Чаподзе

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