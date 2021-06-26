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Гонки на «Ладах» в Японии? В виртуальности это возможно
Автор: Сергей Иванов , Редактор
В предстоящий уик-энд на трассе «Сузука» пройдет третий этап киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT
Сегодня вечером состоится финальная гонка третьего этапа киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT, где участники сражаются на виртуальных гоночных «Вестах». И если в реальном мире такие гонки проходят на российских автодромах в рамках чемпионата РСКГ, то в киберспорте участникам предстоит сразиться на легендарной трассе «Сузука».
На отборочном этапе лучшее время показал Бенс Банки из Братиславы, а пилот заводской команды и лидер общего зачета Кирилл Антонов стал только седьмым.
Трансляцию гонки можно будет посмотреть на канале LADA Sport ROSNEFT с комментариями Сергея Беднарука.
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Гонки на «Ладах» в Японии? В виртуальности это возможно
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