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LADA Sport ROSNEFT Новость

Гонки на «Ладах» в Японии? В виртуальности это возможно

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В предстоящий уик-энд на трассе «Сузука» пройдет третий этап киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT

Гонки на «Ладах» в Японии? В виртуальности это возможно

Сегодня вечером состоится финальная гонка третьего этапа киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT, где участники сражаются на виртуальных гоночных «Вестах». И если в реальном мире такие гонки проходят на российских автодромах в рамках чемпионата РСКГ, то в киберспорте участникам предстоит сразиться на легендарной трассе «Сузука».

На отборочном этапе лучшее время показал Бенс Банки из Братиславы, а пилот заводской команды и лидер общего зачета Кирилл Антонов стал только седьмым.

Трансляцию гонки можно будет посмотреть на канале LADA Sport ROSNEFT с комментариями Сергея Беднарука.

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