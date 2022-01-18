Ладыгин снова победил. Как прошла Гонка чемпионов в Тольятти

16 января на полигоне АО «АВТОВАЗ» в пригороде Тольятти состоялась 24-я Гонка чемпионов. Известные российские спортсмены, включая рекордсмена гонки Кирилла Ладыгина, экс-пилота Ф1 Виталия Петрова, лучшего кольцевика последних лет Дмитрия Брагина и звезду дрифта Аркадия Цареградцева, вновь сражались за рулем специально подготовленных седанов LADA Vesta. Несмотря на то, что среди участников соревнований были новые лица, подиум все же получился традиционным: Ладыгин в непростой борьбе одержал победу, вторым стал Владимир Шешенин, а Брагин замкнул тройку призеров.

По правилам, в заезде участвуют по два автомобиля: каждый стартует по своей ледяной дорожке и через какое-то время пилоты меняются дорожками. При этом, хоть машины постоянно разделены снежным бруствером, они движутся бок о бок – и зрители прекрасно видят, как развивается борьба и кто из гонщиков находится впереди.

Соревнование проводится по системе плей-офф: сначала проходит групповой этап, по итогам которого формируются четыре пары для борьбы в четвертьфиналах.

В этом году в четвертьфиналах сражались: Кирилл Ладыгин против Егора Санина, Владимир Шешенин против Андрея Петухова, Дмитрий Воронов против Виталия Петрова, Айдар Нуриев против Дмитрия Брагина.

У фаворитов гонки Ладыгина (до этого побеждавшего в соревновании трижды) и Брагина (на его счету три победы) не возникло особых проблем, а вот для Петрова этот этап стал последним. Во время прохождения одного из поворотов экс-гонщик Ф1 ошибся, задев снег и немного повредив передний бампер своей машины. Он боролся до самого конца, однако под финиш уступил Воронову две десятых секунды.

Ладыгина не остановить

Не первый год главной интригой гонки является вопрос, получится ли хоть у кого-то обыграть Ладыгина. С этой точки зрения наиболее перспективным казался полуфинал, где Кириллу предстояло сразиться с Брагиным. Все ожидали невероятной борьбы – и не ошиблись.

Интрига держалась до последних поворотов, когда Ладыгину удалось четко попасть колесами в колею и по итогу выйти из связки виражей с большей скоростью, чем Брагин.

В паре Воронов-Шешенин все решилось на второй части дистанции: Воронов зацепил снег и потерял много времени, так и не успев после этого нагнать соперника. Как итог – Дмитрий отправился на сражение за третье место в пару к Брагину, и битва оказалась не менее жаркой.

И Брагин, и Воронов по ходу дистанции первой гонки в борьбе за последнее место на подиуме допускали ошибки, и поэтому были мотивированы в каких-то моментах рисковать чуть больше, чтобы исправить свою оплошность и отыграть потерянное время. Это привело к невероятно плотному финишу: пилотов разделили несколько тысячных секунды, и впереди оказался более опытный Брагин. По итогам второго заезда Брагин уже был на секунду быстрее и таким образом смог запрыгнуть в уходящий вагон и получить место на «тумбе».

В финале болельщиков ожидало даже три гонки: в первой выиграл Шешенин с преимуществом в секунду, а во второй победил Ладыгин. Триумфатором финального заезда стал Кирилл, в восьмой раз одержав победу на Гонке чемпионов.