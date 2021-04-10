Газ в пол, подъем и поворот: почему на моем пути в гонщики возникла трасса KAZANRING CANYON

Как вы уже должно быть знаете, я начал подготовку к первой в своей жизни настоящей гонке, где мне предстоит участвовать в непосредственной борьбе на трассе. Состоится она в августе, на трассе Moscow Raceway. Но не все так просто. Недостаточно одного желания. Мало было договориться с командой LADA Sport ROSNEFT. Мне также потребуется гоночная лицензия категории D. И ее получение стало для меня одной из главных задач на первом этапе подготовки.

Вот тут меня ждал первый сюрприз. Оказывается, именно в 2021 году Российская автомобильная федерация ужесточила контроль за получением этих самых лицензий. Если совсем недавно заветный пропуск давали пусть не за красивые глазки, то по рекомендации авторитетных автоспортсменов, то теперь нужно выполнить несколько строгих условий. А именно – принять участие хотя бы в двух гонках.

Да-да, вы все правильно поняли. Чтобы меня допустили до одной гонки, я должен проехать две другие. Правда, иного уровня. Я изначально собрался поехать в РСКГ, то есть в чемпионате России, пусть и в достаточно «простом» классе S1600. А для этого нужна лицензия категории D, которую дают за те самые две гонки в любом другом чемпионате, который признает РАФ.

То есть совсем уж любительские серии тут не годятся, нужно что-то серьезное. Благо в последние годы в России автоспорт действительно развивается. Появилось несколько современных трасс, на них проходят состязания различных региональных чемпионатов, так что у меня даже был выбор. И он пал на трассу KAZANRING CANYON, где этой весной я приму участие в двух гонках в рамках Чемпионата Республики Татарстан. Причем поеду практически на такой же «Ладе» как и в РСКГ: машине класса S1600, но прошлых сезонов, так что это скорее всего это будет еще дорестайлинговая Kalina, а не новенькая Granta.

Тут важно подчеркнуть, что выбор в пользу Чемпионата Республики Татарстан был во многом сделан именно из-за трассы. И вот почему.

Условно говоря, на европейской территории России есть два класса гоночных трасс. Специалисты сейчас конечно меня поправят и отметят, что категорий автодромов гораздо больше. Но по сути есть треки, рассчитанные на высокие скорости, вроде автодрома Формулы 1 в Сочи, а есть трассы поуже и покороче, на которых как раз приятно водить что-то более демократичное, вроде гоночной «Лады».

К тому же мои основные тренировки будут проходить как раз на относительно скоростном Moscow Raceway. Тем интереснее попробовать себя на извилистом казанском треке.

Во-первых, у него действительно интересная конфигурация. Стартуют гонщики против часовой стрелки, после чего у них есть 265 метров, чтобы вырваться вперед перед первым из 11 поворотов. Слово «каньон» в названии трассы не случайно: перепады высот составляют 28 метров. Из-за таких подъемов порой не видно и поворотов: представьте, что вы по относительно длинной прямой поднимаетесь в гору, а за ней вас ожидает резкий уход влево и серия уходящих вниз интересных виражей. Круто же!

К тому же это относительно короткая трасса длиной 3476 метров, на которой ты действительно успеваешь проехать больше кругов за то же время. Не удивительно, что она стала одной из самых популярных среди любителей автоспорта, которые приезжают сюда на трек-дни или принимают участие в местном, весьма демократичном первенстве Canyon Cup.

Еще одно преимущество KAZANRING CANYON – это, собственно, Казань. Иными словами, свой гоночный уик-энд можно совместить с посещением города и окрестностей, и поверьте, там есть что посмотреть.

Если вы читали мои статьи на Motor1.com, то знаете, что я обожаю путешествовать. И особенно я люблю, когда поездки можно совместить с различными автомобильными и автоспортивными активностями.

Казань в этом отношении действительно является интересным туристическим центром. Начну с того, что в этом городе в последние годы открылось множество современных отелей, ресторанов и клубов. Центр Казани состоит из уютных, красивых, ухоженных кварталов, где совершенно органическим образом уживаются татарская и русская культуры, величественные мечети и старинные церкви.

Город активно отстаивает звание третьей столицы страны, и, выйдя вечером после заездов на площадь у стен местного кремля, ты понимаешь, что аргументов так называться у Казани действительно немало.

Есть что посмотреть и в округе. В свои предыдущие посещения Татарстана я запомнил расположенный на Волге остров-село Свияжск, куда от выезда из Казани можно добраться на машине менее чем за полчаса.

В будущем я бы хотел побывать и в городе Болгар, в котором сейчас активно восстанавливают памятники существовавшей здесь тюркской цивилизации. Увы, до него от Казани нужно проехать на машине 175 километров, так что в этот раз я вряд ли смогу туда выбраться. В любом случае, местные наверняка подскажут вам немало интересных мест, о которых я даже не подозреваю.

Я все это описываю для того, чтобы вы поняли: на KAZANRING CANYON можно ехать не только одному и не только ради гонок или участия в трек-днях. Эту активность можно и нужно совместить с семейным путешествием на автомобиле, что в дни непрекращающейся пандемии и закрытых границ особенно ценно.

Что до меня, что я впервые окажусь здесь за рулем гоночной машины 23-25 апреля. Пожелайте мне удачи. Для того, чтобы получить заветную лицензию D, мне нужно будет просто стартовать в гонках. Но я надеюсь и на то, что смогу финишировать и желательно не последним.