Финал киберсезона назвал чемпиона LADA Sport ROSNEFT eChampionship

Шестой и заключительный этап чемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship 2021, который был организован при поддержке нефтегазовой компании «Роснефть», определил итоговые позиции участников. Гонка порадовала зрителей захватывающими сражениями на трассе.

По итогам квалификации 18-летний симрейсер из Твери Кирилл Антонов показал третий результат, но уже через несколько кругов после старта захватил лидерство, опередив стартовавших с первой линии словака Бенце Банки и немца Флориана Хассе.

Банки не отпускал россиянина до волны пит-стопов, однако более ранняя остановка для замены шин позволила Кириллу укрепить лидерство. После этого Антонов уже не позволил своему сопернику приблизиться на опасное расстояние и уверенно довел гонку до пятой в нынешнем сезоне победы, став чемпионом виртуального первенства.

Банки финишировал вторым, что обеспечило ему «бронзу» по итогам чемпионата. Виртуальный подиум финального этапа дополнил итальянец Алессандро Оттавиани, ставший вице-чемпионом серии.

Украшением гонки стало сражение за четвертое место между Павлом Мукониным, Флорианом Хассе и Мартином Барной. Сражение между ними кипело до последнего поворота заключительного круга. В итоге Хассе на «домашней» трассе, несмотря на прессинг со стороны преследователей, удержал четвертое место, а Муконин, проведя боевую гонку, опередил Барну.

Шестерку лидеров замкнул напарник Антонова и Муконина по киберкоманде LADA Sport ROSNEFT eRacing Team Кирилл Соковиков.

Кирилл Антонов, чемпион сезона 2021 LADA Sport ROSNEFT eChampionship: «Сезон был очень насыщенным в плане работы с командой. Я очень рад, что нас теперь трое и мы можем отрабатывать различные тактики на квалификации и в гонке. Это дает очень хорошее преимущество на фоне предыдущего сезона. Да и работать с ребятами очень приятно, это новый опыт.

Они очень хорошо прибавили за этот сезон, чему я несказанно рад. Чемпионство в этом сезоне на 50 процентов зависело от команды, за что ей огромная благодарность. Финальная гонка была насыщенной в плане борьбы. Мы сумели противостоять более опытным пилотам из других стран, что позволило забрать призовые места».



Результаты 6 этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship:

1. Кирилл Антонов (LADA Sport ROSNEFT) – 45:40.331

2. Бенце Банки (Dorr Esports) +4.128

3. Алессандро Оттавиани (Virtualdrivers By TX3) +4.743

4. Флориан Хассе (Dorr Esports) +10.067

5. Павел Муконин (LADA Sport ROSNEFT) +10.175