Экипаж заводской команды LADA выиграл все спецучастки ралли «Голубые озера»

Экипаж команды LADA Sport ROSNEFT одержал уверенную победу в классе 1600H в ралли «Голубые озера» Кубка России. Этап прошел в минувшие выходные в Псковской области.

Выступающие на гоночном автомобиле LADA Granta R2 Дмитрий Воронов и Виктор Позерн не просто выиграли в «моноприводах», но и показали лучшее время на всех четырех спецучастках. Более того, экипажу удалось даже опередить некоторых спортсменов, выступающих на более мощных машинах категории 2000H.

Главной сложностью стала непредсказуемая погода, когда на смену яркому солнцу моментально приходил мокрый снег. По словам Воронова, это существенно затрудняло видимость.

Общая дистанция ралли составила около 200 километров, из которых 82 километра пришлось на спецучастки. Это короткие допы «Ореховно» и «Тимоново», а также 30-километровый спецучасток «Торчилово», который участники должны были проехать дважды.

В рамках уик-энда в Псковской области также состоялся первый этап монокубка LADA Rally Cup, где участники сражались на унифицированных «Грантах». Здесь быстрейшим стал экипаж в составе Вячеслава Никонова и Алексея Крылова из команды LECAR Racing Team.

Напомним, что это вторая победа экипажа LADA Sport ROSNEFT в этом сезоне. Пока Воронову и Позерну удается выигрывать все прошедшие этапы. Следующая гонка Кубка России по ралли пройдет в 8-9 мая в Краснодарском крае.