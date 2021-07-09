Экипаж LADA выиграл третий этап Кубка России по ралли подряд

Пилот заводской команды LADA Sport ROSNEFT Дмитрий Воронов и его штурман Виктор Позерн стали быстрейшими на этапе «900 озер» Кубка России по ралли в классе «1600Н». Это их третья победа в своем классе из трех прошедших гонок. Причем две победы из трех были завоеваны в Псковской области, где также проводилось ралли «Голубые озера».

Нынешний этап состоял из пяти спецучастков суммарной длиной под 100 километров. Воронов одержал победы в трех из них, на финише опередив ближайшего соперника на полминуты.

Сам гонщик после финиша признался, что старался ехать не столько быстро, сколько надежно, не допуская ошибок. Не имея возможности соревноваться с более мощными машинами за победу в абсолюте, он с самого начала не ставил цели обогнать кого-либо кроме одноклассников.

В Псковской области также состоялся этап монокубка LADA Rally Cup. Если Воронов и Позерн выступают на подготовленной LADA Granta R2, то здесь гонщики ездят на одинаковых Granta R1, которые почти не отличаются от серийных машин. В профессиональном зачете «Sport» быстрейшим стал экипаж команды LECAR Racing Team в составе Вячеслава Никонова и Алексея Крылова, которые вернулись на верхнюю строчку турнирной таблицы. А в любительском зачете «Drive Active» победили Роман Коваленко и Илья Воробьев.

Следующий этап Кубка России по ралли пройдет в окрестностях Выборга в середине августа.