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Предыдущая / Экипаж LADA стартует в ралли «Выборг» из Светогорска
LADA Sport ROSNEFT Отчет об этапе

LADA выиграла ралли в Выборге несмотря на дождь и поломки

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Команда одержала четвертую победу в четырех этапах подряд и обеспечила себе место в финале

LADA выиграла ралли в Выборге несмотря на дождь и поломки

Экипаж команды LADA Sport ROSNEFT одержал четвертую победу подряд в Кубке России по ралли, став быстрейшим в классе H1600 на этапе «Выборг-2021». Теперь Дмитрий Воронов и Виктор Позерн сразятся в финале в октябре этого года в Псковской области.

Гонка состояла из шести спецучастков общей протяженностью 82 километра. По признанию Воронова, на двух из них экипаж проиграл соперникам в сумме 2,5 минуты, но за счет побед на четырех спецучастках смог вырваться вперед.

Главными проблемами стали неисправности техники и погода. При прохождении второго спецучастка машина замедлилась из-за проблем с электроникой. Механикам пришлось быстро отремонтировать гоночную «Гранту», заодно поменяв коробку передач.

На третьем и четвертом спецучастках участников настиг сильнейший дождь. Это не только изменило дорожные условия на трассе, но и создало дополнительную проблему в виде запотевания стекол. Впрочем, ближе к финалу погода наладилась, так что Воронов и Позерн пусть и упустили место на подиуме в абсолюте, в своем классе стали быстрейшими.

По правилам Кубка России по ралли, основная борьба за титул предстоит в финале, где очки насчитываются с коэффициентом 10! Чтобы попасть туда, экипаж должен четырежды результативно завершить предыдущие этапы. Так что победа в Ленинградской области для «Лады» не была так уж необходима, достаточно было бы и более скромного результата. Однако Воронов и Позерн и в этот раз оказались сильнейшими.

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Экипаж LADA стартует в ралли «Выборг» из Светогорска

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Экипаж LADA стартует в ралли «Выборг» из Светогорска
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